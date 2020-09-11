 ترامب وبن سلمان والانتخابات الأمريكية..حسابات الربح والخسارة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.09.2020

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سياسة واقتصاد

ترامب وبن سلمان والانتخابات الأمريكية..حسابات الربح والخسارة

يترقب العالم نتائج الانتخابات الأمريكية التي يعتبرها البعض الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. لكن نتائج الانتخابات تكتسب أهمية خاصة لدى ولي العهد السعودي الذي ينتظر تسلم مقاليد الحكم من والده في أي وقت.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شيئاً فشيئاً، نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يعدها خبراء ومراقبون واحدة من أهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي الحديث. ويتوقع كثيرون أن تؤثر نتائج الرئاسيات الأمريكية ليس على الداخل المحلي فقط، وإنما على مشهد السياسة الدولية بشكل عام والشرق الأوسط على وجه التحديد.

 

مختارات

انهيار تاريخي لسعر برميل النفط الأمريكي في سياق دولي يشهد تراجعا واضحا لأسعار البترول عبر العالم بسبب جائحة كورونا. فما تأثير ما يجري على دول الخليج، خاصة السعودية التي تخطّط لمشاريع ضخمة؟

بعد انهيار أسعار النفط إثر إغراق السوق والخلاف بين السعودية وروسيا بشأن التخفيض، اكتفى الرئيس ترامب باتصال واحد بولي العهد محمد بن سلمان ليعيد الأمور إلى نصابها، فما كواليسها؟ ولماذا طلب الأمير خروج مستشاريه من الغرفة؟

يدخل الشرق الأوسط مسار حقبة جديدة عندما توقّع دولة الإمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، في خطوة تقوّض الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية. لكن عملية التطبيع لا تخلو من صعوبات.

ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان يتحرك بقوة ضد أعضاء فاسدين مفترضين في النخبة. وبينما تَحاط ثروته الخاصة بعدم الشفافية، فهو من يوظف مكافحة الفساد على الصعيد الداخلي في المملكة.

فالمملكة العربية السعودية تترقب بحذر شديد نتيجة تلك الانتخابات، خاصة مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى سُدة الحكم، وهو الذي يحظى بدعم غير محدود من الرئيس الأمريكي حتى بعد جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي، فقد وصل الأمر بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن صرح "متباهياً" بأنّه نجح في "إنقاذ" وليّ العهد السعودي الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال خاشقجي، بحسب ما كشفت مقتطفات من كتاب للصحفي الشهير بوب وودورد في كتابه الجديد بعنوان "غضب". يروي وودورد كيف أن ترامب أوضح في المقابلة المسجّلة أنّه منع الكونغرس من ملاحقة الأمير محمّد بن سلمان، إذ قال: "لقد نجحت في جعل الكونغرس يتركه وشأنه، لقد نجحت في إيقافهم".

"مساومة" محمد بن سلمان؟
لكن على جانب آخر، وفي مقالته التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية يرى الكاتب الصحفي بوبي غوش أن الأمير السعودي قد أصبح "تابعاً" لترامب. فالأخير حسب غوش "استغل" جيداً قضية مقتل خاشقجي ليساوم بن سلمان على كل ما يريد الحصول عليه من السعودية.

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حرب النفط تستعر بين السعودية وروسيا..كيف أخذ بن سلمان قراراه لإشعال المواجهة؟

وليس أدلّ على ذلك تهديده لولي العهد السعودي بسحب قوات بلاده من المملكة في حال لم يتم وقف إنتاج النفط على خلفية الحرب التي نشبت بين موسكو والرياض حول أسعار النفط، وأنه خلال أقل من عشرة أيام من تهديدات ترامب، اتفقت السعودية مع روسيا على إنهاء حرب الأسعار والبدء بخفض الإنتاج بحسب ما ورد في المقال. 

ويضيف الكاتب في مقاله أن بن سلمان أصبح عرضة للهجمات المستمرة من كل الدوائر في واشنطن بسبب عدد من القضايا من بينها الحرب في اليمن، واعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وأن دعم الرئيس الأمريكي له كان حاسماً خاصة وأن "الأمير أصبح شبه منبوذ دولياً وهو ما لم يحدث لفرد من العائلة المالكة السعودية منذ عقود". ويرى محللون ومتابعون للشأن الأمريكي أن ترامب لايهمه صعود بن سلمان أو غيره ولا أوضاع حقوق الإنسان ولا حبس الناشطات النسويات في السعودية وإنما ما يهمه هو ما يجنيه من أموال من الخليج تُضخ في الخزانة الأمريكية لتوضع في قائمة نجاحاته حتى وإن تصادم ذلك مع قيم وشعارات ترفعها الولايات المتحدة. 

ماذا تعني إدارة أمريكية جديدة؟
بيد أن هناك من الأطروحات ما لا يتوقع أن تغيّر الإدارة الأمريكية سوف يحدث تغييرا في النسق "الترامبي"، لكنه سيكون أقل حدة وأخف وطأة إعلامياً مع بعض الضغوط الزائدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية. 
وحسب الكاتب الصحفي بوبي غوش في مقاله بوكالة "بلومبيرغ"،  "لايوجد أمل لولي العهد السعودي في تحقيق أي انتصارات شخصية في 2020 وأنه في حالة يرثى لها الآن" مضيفاً أن "الأمير عالق في المكان الذي يريده الرئيس الأمريكي بالضبط". موقع ديلي بيست استعرض جانباً من كتاب أصدره حديثاً اثنان من الصحفيين حول بروز نجم بن سلمان، واستغلاله للزيارة التاريخية التي قام بها ترامب في مايو/أيار 2017 إلى الرياض من أجل انفراده بالسلطة. ويتحدث كتاب "الدم والنفط: بحث محمد بن سلمان الدؤوب عن نفوذ عالمي" من تأليف برادلي هوب وجاستن شيك عن تلاعب بن سلمان بترامب الذي كان حديث عهد بالرئاسة، وحصل من خلاله على "مفاتيح المملكة". 

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية.. من تلاعب بمن؟


الموقع أشار أيضا في عرضه للكتاب إلى أن بن سلمان أحكم قبضته على السلطة عبر شنّ حملات اعتقال طالت مقربين له في العائلة المالكة لإسكات كافة الأصوات المعارضة بين آل سعود، إلى جانب اعتقال عدد كبير من رجال المال والأعمال وتوجيه اتهامات فساد لهم. وتقول مضاوي الرشيد الأستاذة السعودية الزائرة بمعهد الشرق الأوسط، بكلية لندن للاقتصاد إن بن سلمان حصل بالفعل على "ختم الاعتماد" من قبل الإدارة الأمريكية، غير أن وسائل الإعلام الأمريكية والمجتمع المدني والكونغرس لم تتواءم ابدأ مع توجهات ترامب حيال جريمة قتل خاشقجي وأن الأمور تصاعدت مجدداً مع تفجر قضية محاولة اغتيال صوت معارض آخر في المنفي، وهو "سعد الجبري"، المسؤول المخابراتي البارز وأحد رجال محمد بن نايف. 
تغير جذري بفوز بايدن؟

وعلى الرغم من كل الدعم الأمريكي المقدم لمحمد بن سلمان إلى الآن، إلا أنه من غير الواضح تماماً ما الذي يمكن أن تفعله إدارة "ديمقراطية" تضيق ذرعاً بمغامرات ولي العهد السعودي وبانتهاكات مزعومة تنسب لمن يحتمل أن يصبح ملكاً للسعودية، الحليف الأقوى للولايات المتحدة في الخليج.

محمد بن سلمان ومحمد بن نايف

أطاح محمد بن سلمان بمحمد بن نايف رجل أمريكا القوي دون اعتراض من الإدارة الأمريكية


وهناك من المحللين من يرى أن قيام بن سلمان باستغلال صفقات السلاح لتخليص نفسه من دماء خاشقجي أضر للغاية بصورة الولايات المتحدة عالمياً بل وأساء إلى قيم أمريكية راسخة منذ عقود، وأن الأمر قد يتغير جذرياً إن فاز جو بايدن بالرئاسة. 
 ووفق كتاب "الدم والنفط" فإن الصفقات واتفاقيات السلاح الضخمة والتعظيم من قدر ساكن البيت الأبيض بكل السبل لم تكن نتيجتها الثناء على ترامب في الإعلام الأمريكي، بل "انتشر الحديث عن أمير سعودي مستبد مدفوع بطموحات بألا يتلقى أوامر من أحد حوله بما في ذلك الولايات المتحدة" بحسب ما أورد الكتاب.

 

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مسلسل عقوبات على "جناة سعوديين" لا ينتهي...آخر فصوله بريطاني في قضية خاشقجي


ولا يُستبعد أن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية قد يتسبب في تزايد الضغوط على السعودية متمثلة في تقليل تدفقات الأسلحة والضغط لإطلاق سراح عدد من المعتقلين البارزين خصوصاً النساء. ويتسق ذلك مع ما نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية من أن عدداً من المشرعين الديمقراطيين قد وجهوا رسالة إلى كورديل هال وكيل وزارة التجارة الأمريكية يشيرون فيها إلى اعتقادهم بأن "إدارة ترامب قد بالغت بشكل كبير في الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة خاصة تلك التي ذهبت للسعودية وأن نقل التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الدقيقة قد يسهم في تأجيج العنف في الشرق الأوسط". 

عماد حسن

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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