ترامب: ألمانيا حققت ثروات عبر قواتنا وعليها أن تدفع!

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بتحقيق ثروات عبر القوات الأمريكية المتمركزة في أراضيها. وقال ترامب اليوم الأربعاء (الخامس من آب/أغسطس 2020) في تصريحات لمحطة "فوكس" الأمريكية إنه لا يريد نشر عشرات الآلاف من الجنود في ألمانيا، وأضاف: "حققوا (الألمان) ثروات عبر القوات. فكما تعلم، لقد بنوا (الألمان) مدناً حول قواتنا".

وجدد ترامب اتهاماته لألمانيا بـ"التلكؤ" فيما يتعلق بنفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفاً أنه يتعين عليها أن تدفع.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن الأسبوع الماضي أنه من المخطط سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا. ومن المقرر نقل 6400 جندي منهم إلى الولايات المتحدة، و 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى شريكة في الناتو - وهي وفقاً للوضع الحالي إيطاليا وبلجيكا وبولندا على وجه الخصوص.

وكانت إدارة ترامب قد أعربت مراراً عن استيائها من إخفاق ألمانيا بوضوح في تحقيق هدف الناتو المتمثل في استثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في الجيش، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق الدفاعي لألمانيا، والذي يصل حالياً إلى 38,1% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما هاجم ترامب مجدداً الحكومة الألمانية بسبب مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وقال: "يجب أن نحمي ألمانيا من روسيا، لا بأس في ذلك، لكن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات للحصول على الطاقة".

وكان ترامب ينتقد المشروع منذ سنوات. وفي نهاية عام 2019، فرض ترامب أولى العقوبات على بعض الشركات المشاركة في المشروع. ويتهمه ناقدون بأنه يريد فقط وقف المشروع حتى يتمكن من بيع المزيد من الغاز المسال الأمريكي في أوروبا.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)