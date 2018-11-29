ترامب يواصل الضغط على ألمانيا لرفع ميزانيتها الدفاعية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته، اليوم السبت (الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018) لألمانيا بسبب عدم رفعها لميزانية الدفاع كما يطالب بذلك منذ وصوله للحكم. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "فكرة جيش أوروبي لم تسفر عن نتيجة طيبة في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وتابع: "لكن الولايات المتحدة كانت هناك من أجلكم، وستكون دائما كذلك". وأضاف: "كل ما نطالبكم به هو دفع حصتكم العادلة في / حلف شمال الأطلسي / الناتو... ألمانيا تدفع 1.24% في حين أن الولايات المتحدة تدفع نسبة أكبر وهى 4.3% من الناتج المحلى الإجمالي - لحماية أوروبا ....عدالة هذه!".

يذكر أن هدف الناتو يتمثل في أن تشارك كل دولة بنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل الحلف.

وانتقد ترامب منذ فترة طويلة حلفاء الناتو بسبب تراجع الإنفاق العسكري، مما جعلهم يشككون في بعض الأحيان في التزام واشنطن بالدفاع الجماعي. وانتقد ترامب الحلفاء على تويتر من قبل "لفشلهم في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للتحالف بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه ينبغي زيادة الهدف إلى %4 من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من ذلك".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)