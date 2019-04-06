 تحليل: مصير الأموال الليبية المجمّدة في القارة العجوزة | سياسة واقتصاد | DW | 07.04.2019

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سياسة واقتصاد

تحليل: مصير الأموال الليبية المجمّدة في القارة العجوزة

في ليبيا يحتدم القتال على طرابلس العاصمة، وفي الخارج يشتد التنافس على أموالها المجمدة في الغرب بمبالغ خيالية. جهات ليبية تحذر من ذلك، لكن علاقة الليبيين بمالهم ينطق عليها المثل القائل بأن "العين بصيرة واليد قصيرة".

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ليبيا.. ثروة هائلة وخسائر بالمليارات

لا يبدو من قبيل الصدفة أن يعبر "مجلس النواب الليبي" المقرّب من رجل ليبيا القوي، خليفة حفتر، في بيان له أوائل الشهر الجاري أبريل/ نيسان 2019 عن قلقه الشديد على مصير الأموال الليبية الضخمة المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة منذ مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في خريف 2011. وتذهب التقديرات أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا.

ويبدو أن التطورات العسكرية الدراماتيكية، التي تنذر بقرب سيطرة "قوات الجيش الوطني" بقيادة حفتر على العاصمة طرابلس التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج مقراً لها، أثارت شهية أكثر من دولة لإثارة موضوع هذه الأموال بهدف ضمان بقائها حيث هي. ويشير إلى ذلك أكثر من مصدر إضافة إلى بيان المجلس الذي حذر من محاولات القيام بلعبة مزدوجة أبطالها دول أوروبية وأطراف ليبية مقربة منها. ومن المعروف أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فائز السراج هي أقرب الأطراف إلى هذه الدول. وتتمثل هذه اللعبة حسب البيان في سعي هذه الدول إلى رفع الحظر عن الأموال المجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وسعي حكومات لم يذكرها بالاسم في نفس الوقت إلى الحجز على هذه الأموال بشكل يخالف القوانين والأعراف الدولية والكلام لبيان المجلس.

Libyen Öl-Pipeline Feuer Archiv (Getty Images/R.Schmidt)

دمار الحرب لم يطل البنية التحتية وحسب، بل أيضاً محطات منشآت الذهب الأسود مصدر عيش الليبيين

حصة الأسد لأوروبا

عندما يتعلق الأمر بالأموال الليبية المجمدة في الخارج بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأقل أهمية. كما يتعلق الأمر بشكل رئيسي بأموال "صندوق الاستثمارات الليبي" الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية. وقد استثمر هذا الصندوق في عهد القذافي أكثر من 70 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية. ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر "فيات لصناعة السيارات" و"ايني للطاقة" و"باير الألمانية للكيماويات" و"بنك يونيكريدت الإيطالي" و"البنك الملكي الاسكتلندي" و"بنك يوروكلير" البلجيكي و"دويتشه بنك" الألماني. ويوجد في البنوك البلجيكية لوحدها 18 مليار دولار منها. في هذا السياق تقدر الأموال العائدة للقذافي وعائلته والمقربين منه بنحو 70 مليار دولار أخرى في الخارج. أما احتياطات البنك المركزي الليبي فتقدر بنحو 40 مليار دولار قسم كبير منها في الخارج.

من هم المستفيدون؟

تم تجميد الأموال الليبية في الخارج بقرار أممي بسبب الفوضى التي تلت مقتل العقيد القذافي وغياب حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم المجتمع الدولي. واليوم وبعد نحو 8 سنوات على انهيار النظام الليبي السابق تخضع المناطق الليبية لعدة قوى وجهات أبرزها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الغرب برئاسة فايز السراج وحكومة شرق ليبيا التي يدعمها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، أي قوات "الجيش الوطني الليبي". ومع زحف هذه القوات للسيطرة على طرابلس العاصمة تصبح فرصة تشكيل حكومة تسيطر على معظم مساحة ليبيا وثرواتها النفطية الأمر الأقرب إلى الواقع. ومع وجود احتمال قوي بحصول هذه الحكومة على دعم دولي إضافي إلى جانب الدعم الحالي من فرنسا وروسيا ومصر والإمارات ودول أخرى، فإن فرصتها في الحصول على الأصول المجمدة وتسييل جزء منها بهدف إعادة بناء ليبيا التي دمرتها الحرب تصبح الأقوى. وهذا ما يثير قلق الدول والشركات والبنوك التي تتمتع بهذه الأصول وعوائدها منذ سنوات وفي مقدمتها إيطاليا التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات الأزمة المالية، أو بريطانيا التي تعاني حالياً فوضى البريكست. وعلى ضوء ذلك يمكن تفسير محاولات وقف تجميد الأرصدة من جهة ومحاولات الحجز على بعضها من جهة أخرى في سياق خوف دول معنية على مصالحها. يضاف إلى ذلك خوفها من تعثر البنوك والشركات الكبيرة التي تعتمد على الاستثمارات الليبية بسبب ثقل هذه البنوك والشركات في الناتج القومي أو في سوق العمل.

Deutsche Welle Ibrahim Mohamad (DW/P.Henriksen)

إبراهيم محمد: مستقبل الأموال الليبية المجمدة كماضي سابقاتها الأثيوبية والإيرانية والتونسية وغيرها

الأموال المجمدة لن تعود

يستمر تجميد الأصول الليبية في الخارج في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت مضى. ويعاني من ذلك الجميع حتى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، فقد عجزت هذه الحكومة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية عن دفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية الليبية وتوفير خدماتها. ولم تفلح محاولاتها الإفراج عن الأموال الضرورية اللازمة لذلك دائماً رغم أن المبالغ التي كانت تطلب الإفراج عنها بقيت في كل مرة أقل من 50 مليون دولار. كما أن البلديات الليبية تعاني الأمرين من نقص المال لإصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي دمرتها الحرب. ومع اشتداد المعارك على العاصمة طرابلس وتوقع المزيد منها في مصراتة والزنتان ومناطق ليبية أخرى يبدو الإفراج عن أموال ليبيا أو قسم منها بعيد المنال. ومن المرجح أن الوضع سيبقى كذلك حتى في حال اتجهت الأمور نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لأسباب كثيرة من أبرزها أن قسماً كبيراً من هذه الأموال يخضع للسرية المصرفية أو موجود تحت أسماء وهمية في جنات ضريبية منتشرة حول العالم. وهناك قسم آخر تم وضعه بأسماء أشخاص اختفوا أو قتلوا في الحرب. كما أن المصير المعلق لمليارات الدولارات التي نقلها حكام سابقون لإيران وأثيوبيا والفلبين وتونس ومصر ودول أفريقية كثيرة  إلى الغرب يدل على صعوبة، لابل على استحالة رفع الحظر عن هذه الأموال واستعادتها.

إبراهيم محمد

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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