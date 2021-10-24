 تحليل: سعر النفط وتحدي نقص المياه والغذاء في العالم العربي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.01.2022

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سياسة واقتصاد

تحليل: سعر النفط وتحدي نقص المياه والغذاء في العالم العربي

في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟

عامل في خبز في بيروت 13.08.2021

استمرار ارتفاع المواد الاستهلاكية الأساسية قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية وسياسية في البلدان العربية غير النفطية

يمكن النظر إلى السنة الماضية 2021 على أنها سنة ضائعة لاقتصاديات معظم العربية في ظل استمرار جائحة كورونا وانهيار السياحة وتراجع الزراعة بفعل الجفاف في ظل ضعف الاستقرار السياسي والاحتجاجات الشعبية والنزاعات المسلحة التي ما تزال تنهش في جسم أكثر من بلد عربي. ولولا الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل وسعر الغاز إلى أكثر من الضعف لكانت اقتصاديات الدول النفطية والدول التي تصدر الغاز في وضع لا تُحسد عليه. وقد ساعد هذا الارتفاع على تقليص العجز في الموازنات ودفع متأخرات الرواتب والأجور، إضافة لدفع عجلة عدد من المشاريع التي تم تجميدها أو تراجعت وتيرة تنفيذها في دول كالجزائر والسعودية والإمارات والعراق.

ومن المفترض أن تنعكس زيادة العائدات النفطية بشكل إيجابي أيضا على الدول العربية الأخرى التي تُصدّر العمال بكثافة إلى دول الخليج مثل مصر والأردن ولبنان والسودان وسوريا. ومن المعروف أن هؤلاء يرسلون سنويا مليارات الدولارات إلى عائلاتهم في بلدانهم، وحسب المعطيات الحالية المتوفرة عن أسواق النفط ومخزوناتها فإن أسعار النفط والغاز مستمرة في الارتفاع بشكل يرجّح مضاعفة إيرادات صادراتها خلال العام الجاري 2022.

أرتفاع أسعار النفط يدر إيرادات ضخمة للدول المصدرة وعلى رأسها بلدان الخليج العربية

أرتفاع أسعار البنزين والديزل يؤجج موجة التضخم العالمي التي نشهدها منذ صيف 2021

أسعار الطاقة وارتفاع سعر الأغذية

أدى التضخم العالمي الذي نشهده منذ الصيف الماضي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود إلى ارتفاع سريع في أسعار سلع الاستهلاك اليومي. وجاءت زيادة أسعار النفط والغازلتزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات سواء في الدول الصناعية المستوردة لها أو الدول العربية التي تستورد السلع الاستهلاكية اليومية كالأغذية والألبسة والأدوية بكثافة، ويدل على هذه الكثافة أن حصص تلك السلع تتراوح بين 20 و25 بالمائة من مجمل المستوردات في دول عربية رئيسية كمصر والعراق والجزائر وأكثر من 19 بالمائة في المغرب.

مختارات

وهو الأمر الذي لعب دورا كبيرة في ارتفاع أسعار المستهلكين، لأن تشغيل الصناعة والزراعة والنقل والخدمات يعتمد بأكثر من 90 بالمائة على المشتقات النفطية والغاز. وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الحبوب في السوق العالمية بنسبة قاربت 30 بالمائة خلال العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020. وبالطبع فإن هذا الارتفاع يطال بسرعة جيوب المستهلكين في العالم العربي، كون غالبيتهم من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. وإذا كان بإمكان الدول النفطية تغطية تمويل هذه المستوردات، فإن الدول غير النفطية تواجه صعوبات متزايدة في توفير العملة الصعبة لتغطيتها. ولا ينطبق ذلك على دول تواجه حروبا ونزاعات مسلحة كاليمن وسوريا، بل ويشمل أيضا دولا أخرى تواجه أزمات اقتصادية وسياسية مثل لبنان والسودان وتونس والأردن. وهو الأمر الذي ينذر بأزمات غذاء ودواء تزداد حدتها يوما بعد آخر.

مواطنون ينتظرون في طوابير طويلة أمام المخابز

في سوريا أيضا ارتفت أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وينتظر الناس في طوابير طويلة لساعات أمام المخابز للحصول على حاجتهم من الخبز

العالم العربي مهدد بالجوع ومزيد من الاحتجاجات

وبالتوازي مع شبح نقص الغذاء تزداد حدة المخاطر الناجمة عن مشكلة الجفاف ونقص المياه الصالحة للشرب واللازمة للزراعة والصناعة والخدمات بفعل التغيرات المناخية وتراجع الإمدادات المائية من نهري دجلة والفرات وإلى حد طفيف من مياه النيل. ويزيد من حدة المشكلة فشل السياسات الحكومية في البحث عن بدائل في الوقت المناسب، وقيام دول المنبع وعلى رأسها تركيا وإثيوبيا وإيران بتنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة لا تخلو من الطابع السياسي، من دون التنسيق مع الدول العربية التي تعبرها هذه الأنهار وهي العراق وسوريا ومصر. كما يزيدها حدة حقيقة أن الدول العربية الفقيرة أصلا بالهطولات المطرية من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات المناخية التي تؤدي إلى الجفاف ونقص المياه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من النقص في مياه الشرب وفي إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية وارتفاع أسعارها. وتذهب بعض التقديرات إلى أن التراجع في هذه المحاصيل قد يزيد على النصف خلال العقود الثلاثة القادمة في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية نموا سكانيا من بين الأعلى في العالم. وفي حال حدوث هذا السيناريو فإن تبعاته لن تقتصر على مزيد من الجوع والفقر، بل وعلى مزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية العنيفة. وهنا ينبغي التذكير بأن ارتفاع أسعار الأغذية كان من أبرز اسباب اندلاع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.

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مسائيةDW: في ذكرى انطلاق الاحتجاجات.. ماذا تحقق للسودانيين؟

أيهما أهم الغذاء أم الطاقة المتجددة؟

يبدو العالم العربي الذي تعتمد غالبية دوله حتى الآن على صادرات النفط والغاز ومواد أولية أخرى كالفوسفات والحديد مهتمة بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. ويدل على ذلك تخصيص مليارات الدولارات لمئات المشاريع في هذا المجال خلال السنوات العشرين القادمة. ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر "نور" المغربي و "وبنبان- أسوان" المصري، و "مصدر" الإماراتي و "معان" الأردني. ورغم ضرورة وأهمية هذه التحول فإن المطلوب مواكبته بتحول أكثر أهمية، ألا وهو التحول الفوري نحو عصر جديد في إدارة المياه المتاحة والحفاظ على استدامة مصادرها المتبقية. ومن أبرز متطلبات ذلك تحديث أساليب وطرق الري التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج المحاصيل الزراعية بحيث يتم على سبيل المثال تقييد الري بالغمر إلى أن يُصار إلى منعه إلا في حالات استثنائية. وبدلا من ذلك ينبغي دعم وتشجيع الري ابالتنقيط والرش بشكل يوفر ما لا يقل عن 50 بالمائة من استهلاك المياه الحالي في الزراعة. وعلى ضوء النقص العالمي في إمدادات الأغذية، فإن المطلوب تطوير وتكثيف زراعتها محليا بدلا من استيرادها بعملات صعبة تزداد صعوبة توفيرها يوما بعد آخر.

ابراهيم محمد، خبير في الشؤون الاقتصادية لدى مؤسسة دي دبليو الألمانية

ابراهيم محمد: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم مشكلة ارتفاع اسعار الأغذية المستوردة

لا شيء أهم من حل مشكلة نقص المياه والغذاء

إن مثل هذا التحول يبدو على ضوء مستجدات التغيرات المناخية وتبعات كورونا وارتفاع أسعار النقل ونقص الامدادات، أفضل من توجيه الاستثمارات نحو مشاريع عقارية وسياحية وخدمية يصعب تقدير مدى جدواها الاقتصادية ودورها في حل مشاكل وجودية كمشكلة نقص المياه والأغذية. ومن حسن الحظ أنه يمكن الاعتماد في التحول المذكور على عوائد الصادرات النفطية وصادرات المواد الأولية المباشرة وغير المباشرة خلال العقدين القادمين على الأقل، نظر لاستمرار تدفقها حتى نهاية العقد الرابع من القرن الجاري على الأقل. وفي هذا السياق ينبغي أيضا تخصيص الأموال اللازمة لتطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف وتشجيع المنتجين الزراعيين المحليين فعليا بدلا من قيام الحكومات باستيراد الأغذية بأسعار عالية وتقديمها إلى المستهلكين بأسعار مدعومة تؤدي إلى إفلاس هؤلاء المنتجين وتدمير ما تبقى من الزراعات التي تتقلص مساحاتها يوم بعد آخر.

إبراهيم محمد

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين (الرابع من يونيو 2018) استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. تجددت التظاهرات والتجمعات في الأردن لليوم الخامس على التوالي ضد مشروع القانون الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/Photoshot/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وكان نحو خمسة آلاف شخص قد تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و "لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي" و"معناش" (لا نملك شيئا).

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    واحتلت العاصمة الأردنية عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". وحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن مطلع العام إلى 20 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

  • Jordanien Proteste Brotpreise (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وكانت تظاهرات حاشدة قد اندلعت مطلع عام 2018 بسبب الإجراءات التقشفية للحكومة ورفع أسعار المحروقات والخبز، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ونجا الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وللأردن تاريخ حافل في التظاهرات ضد الحكومة، وحتى قبل ثورات "الربيع العربي"، مثلا: اندلعت "انتفاضة الخبز" في معان سنة 1989 ومن ثم انتقلت إلى المدن الأردنية الأخرى. وأدت التظاهرات إلى إقالة الحكومة الأردنية آنذاك برئاسة زيد الرفاعي وإجراء انتخابات برلمانية تعددية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ سنة 1967.

  • Jordanien Brotpreise (Getty Images/AFP/K. Mazraawi)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمائة من احتياجاته من الطاقة. ووتقوم الحكومة بين الحين والآخر إلى رفع الضرائب وأسعار الخبز. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، وهو ما يؤجج غضب الشارع.

  • Jordanien Proteste Brotpreise (picture-alliance/ZUMA Wire/M. Abu Ghosh)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    وفي تسعينات القرن الماضي اندلعت الكثير من التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، من أبرزها "ثورة الخبز" عام 1996 في الكرك وفي معان ومدن جنوب الأردن بعد أن رفعت حكومة عبد الكريم الكباريتي سعر كيلو الخبز إلى 25 قرشا.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa/J. Nasrallah)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    في سنة 2007 استمرت التظاهرات أربعة أيام بسبب غلاء الأسعار، وفي سنة 2009 اندلعت أيضا تظاهرات واحتجاجات ضد العنف المفرط من قبل قوات الأمن.

  • Jordanien Proteste (picture-alliance/dpa)

    الأردن.. تاريخ حافل بالاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار

    ومع بداية "ثورات الربيع العربي" شهدت الأردن تظاهرات حاشدة لعدة أشهر تطالب بالإصلاحات. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود. (الصورة من احتجاجات عام 2011).

    الكاتب: زمن البدري


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