 تحليل: حقول الغاز وأحلام أردوغان بوقف تدهور الليرة والاقتصاد | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.08.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: حقول الغاز وأحلام أردوغان بوقف تدهور الليرة والاقتصاد

يتحدى الرئيس التركي أردوغان الجميع ويواصل بحثه عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط. لماذا يخاطر الرئيس الحالم بذلك رغم أن اكتشاف الغاز لا يعني بالضرورة وقف تدهور الليرة وحل مشاكل الاقتصاد التركي المتفاقمة؟

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تواجه تركيا أزمات اقتصادية كثيرة تبدأ بمديونية خارجية عالية ولا تنتهي باستمرار تدهور سعر الليرة التركية مرورا بنسبة بطالة عالية وتبعات كارثية لفيروس كورونا على السياحة. وهو الأمر الذي يهدد باندلاع أزمة تقضي على ما تبقى من مكاسب الاقتصاد التركي خلال عهد الرئيس أردوغان.

مختارات

تصاعد التوتر بين تركيا واليونان على غاز البحر المتوسط بشكل خطير و لا يمكن استبعاد نشوب صراع عسكري بين البلدين، حسب قول خبير الشؤون السياسية لازاروس ميليوبولوس في مقابلة مع DW.

في محاولة لتطويق التراشق اللفظي ومنع تحوله لتراشق "مدفعي"، يبدأ وزير الخارجية الألماني جهود وساطة بين اليونان وتركيا. الرئيس أردوغان استبق الوساطة الألمانية قائلا إن تركيا "لن تتراجع" متهما اليونان بنشر الفوضى بالمتوسط.

تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟

وقد أضحت هذه الأزمة قاب قوسين أو أدنى في حال فشل الرئيس التركي في الاستمرار بألاعيبه بين القوى الإقليمية والدولية. وتخفي هذه الألاعيب مطامع اقتصادية وطموحات سياسية بإعادة إحياء مجد الدولة العثمانية.

نجاح أردوغان في اللعب على تناقضات القوى المذكورة والمصالح المتبادلة بينه وبين بعضها ساعده حتى الآن بالحصول على المال اللازم لخدمة الديون الخارجية المتراكمة بقيمة تصل إلى نحو 170 مليار دولار مقابل احتياطات بحدود 91 مليار دولار فقط.

كما ساعدته على منع انهيار أسوأ لليرة التي فقدت منذ بداية السنة خمس قيمتها ليزيد سعر الدولار على 7 ليرات منها.

انكشاف آلاعيب أردوغان

حصل الرئيس أردوغان حتى الآن على الكثير من المال تارة عن طريق المساعدات والقروض والاستثمارات الغربية والعربية وخاصة القطرية منها وتارة بالتهديد والوعيد والابتزاز. غير أن انكشاف ألاعيبه بشكل تدريجي وتزايد الخشية من الإفلاس المالي وعدم القدرة على خدمة الديون يدفعه إلى البحث الحثيث عن بدائل لضمان استمرار سياساته التي تزيد التوترات بينه وبين جيرانه.

ويبدو أنه وجد ضالته في حقل الغاز الذي أعلن عن اكتشافه في البحر الأسود واستمرار السفن التركية بالبحث عن مزيد من الحقول والسيطرة عليها في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وإذا ما طوينا الاحتمال الجدي لمواجهات عسكرية بسبب هذا البحث وخاصة مع اليونان، فإن السؤال هنا، هل تحل الآمال التركية المعلقة على الغاز مشاكل الليرة التركية والاقتصاد التركي المتفاقمة، أم أنها دعاية سياسية لإشغال الرأي العام بوعود تساعد على وقف تدهور شعبية الرئيس التي تراجعت إلى مستويات لم تبلغها من قبل؟

غاز البحر الأسود عالي التكلفة وضعيف المنافسة

حتى الآن تم الإعلان عن اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود باحتياطي يصل إلى 320 مليار متر مكعب. هذا الاحتياطي الكبير نسبيا رافقه ضجيج إعلامي تركي غير مسبوق ووصفه الرئيس أردوغان بأنه "كشف تاريخي ونقطة تحوّل لتركيا". وذهب صهره وزير المالية بيرات البيرق إلى القول أن بلاده "تريد التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز وأنها ستدخل نادي الكبار فيه!".

في حال كان الاحتياطي المتوقع متوفر بالفعل وتم استغلاله، فإن من شأنه تقليص فاتورة مستوردات الطاقة التركية التي تصل إلى 35 مليار دولار سنويا. كما من شأنه توفير مصادر مالية بالعملة الصعبة تدعم الاحتياطي منها وتساعد على تحقيق استقرار الليرة التركية. غير أن تأثير الاكتشاف سيبقى محدودا نظرا إلى أن تركيا تستورد 95 بالمائة من حاجتها للطاقة.

ويتراوح استهلاك البلاد حاليا من الغاز بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، ما يعني أن حجم الاكتشاف الجديد في أحسن الأحوال يعادل مجمل الاستهلاك  لأٌقل من 6 سنوات إذا أخذنا الزيادة السنوية في الطلب. من جهة أخرى قد لا يكون الاستثمار في الحقل المكتشف مجديا من الناحية الاقتصادية لأنه يحتاج من 6 إلى 10 سنوات وإلى استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قبل البدء باستغلاله.

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وفي ظل عدم قدرة الدولة التركية على ضخ استثمارات كبيرة في الوقت الحاضر، تكمن المشكلة حاليا في صعوبة إيجاد مستثمرين بسبب تخمة السوق وكثرة المنافسين ورخص أسعار الغاز القطري والروسي والإيراني وغيره من دول أخرى. ونظرا إلى وجود الغاز المكتشف على أعماق سحيقة، فإن استغلاله صعب وعالي التكلفة. ومما يعنيه ذلك أنه ضعيف القدرة على المنافسة في السوق الدولية.

جدوى اقتصادية ضعيفة لغاز المتوسط حاليا

إضافة إلى احتياطات الغاز في البحر الأسود يسعى الرئيس التركي للحصول على حصة من حقول الغاز الضخمة المكتشفة في شرق المتوسط. غير أن هذه الحقول تقع في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص ومصر. وفي حال استمر أردوغان في البحث عن الغاز هناك متحديا الجميع، فإن الأمور قد تتطور إلى حرب إقليمية تشارك فيها اليونان وقبرص ومصر وفرنسا وربما دول أخرى ضد تركيا، ما يعني ضياع فرص الاستفادة من الثروة هناك إلى أجل غير مسمى.

وحتى في حال عدم نشوب الحرب فإن التنقيب عن الغاز واستخراجه في شرق المتوسط لم يعد مجديا في الوقت الحالي بسبب تراجع الطلب وزيادة العرض في ظل استمرار جائحة كورونا. ومن الأدلة على ذلك أن عدة شركات متخصصة في استخراج الغاز أجلت مشاريعها في هذه المنطقة حتى إشعار آخر.

ورقة الغاز للدعاية أكثر منها لدعم الليرة

إضافة إلى تقليص فاتورة مستوردات الغاز التركية، فإن الاكتشاف التركي في البحر الأسود يزيد من أهمية تركيا في سوق الطاقة ويساعد في حصولها على عقود استيراد مصادر الطاقة بشروط أفضل من روسيا وإيران وأذربيجان التي تزودها بالغاز عبر أنابيب تعبر الأراضي التركية.

ابراهيم محمد، الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية

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أما الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى لاعب مهم في سوق الغاز الدولية فأمر غير وارد في المدى المنظور حتى لو تمكنت أنقرة من وضع قدم لها في غاز شرق المتوسط. ومن أسباب ذلك أن كميات الغاز المتوقعة ليست بهذه الأهمية التي يروج له الرئيس أردوغان وحكومته، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تركيا أحد أكبر مستهلكي الغاز في العالم وأن الاستهلاك الأوروبي السنوي لوحده يصل إلى نحو 350 مليار متر مكعب، أي أكثر من مجمل احتياطي الحقل التركي المكتشف في البحر الأسود.

كما أن استغلال احتياطات الغاز في البحرين الأسود والمتوسط يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكاليف عالية تجعل قدرتها على المنافسة ضعيفة أمام اللاعبين الكبار في السوق وفي مقدمتهم روسيا وقطر وأستراليا وإيران وحتى الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال فإن احتياطي كل من روسيا وإيران يزيد على 30 تريليون متر مكعب.

على ضوء ذلك فإن الوعود العسلية للرئيس أردوغان وحكومته قد تساعد على وقف تدهور شعبيتهما وشحذ النزعة القومية الشوفينية الخطيرة، غير أنها لن تساعد مجمتع المال والأعمال في تركيا على مواجهة المشاكل المتفاقمة وإعادة الاستقرار لليرة التركية. ومن الأدلة على ذلك استمرار تراجعها رغم إعلان أردوغان عن الاكتشاف الذي وصفه بالتاريخي.

إبراهيم محمد

 

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


 

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