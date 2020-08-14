 وساطة ألمانية بين اليونان وتركيا لاحتواء أزمة غاز المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.08.2020

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وساطة ألمانية بين اليونان وتركيا لاحتواء أزمة غاز المتوسط

في محاولة لتطويق التراشق اللفظي ومنع تحوله لتراشق "مدفعي"، يبدأ وزير الخارجية الألماني جهود وساطة بين اليونان وتركيا. الرئيس أردوغان استبق الوساطة الألمانية قائلا إن تركيا "لن تتراجع" متهما اليونان بنشر الفوضى بالمتوسط.

أعربت أوروبا عن قلقها من وجود سفينة عروج ريس للمسح الزلزالي التركية في منطقة تطالب بها اليونان

أعربت أوروبا عن قلقها من وجود سفينة عروج ريس للمسح الزلزالي التركية في منطقة تطالب بها اليونان

يتوجه وزير الخارجية الألماني إلى أثينا الثلاثاء (25 آب/أغسطس 2020) ثم إلى أنقرة بهدف تخفيف التوتر بين اليونان وتركيا التي تسبب تنقيبها منفردة عن النفط والغاز في شرق المتوسط بأزمة إقليمية. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت للصحافيين الاثنين: "من الضروري أن تبقى ألمانيا في حوار مع الطرفين (لأن) الهدف هو أن تحل اليونان وتركيا خلافاتهما مباشرة".

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أن "هذه الجهود (الوساطة) ضرورية" للتهدئة و"إيجاد حل للتوترات"، وعليه سيزور الوزير هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، العاصمتين الثلاثاء. وأضاف برغر "نخشى أن تستمر التوترات في التأثير على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأن يكون لمزيد من التصعيد عواقب وخيمة".

مختارات

يراقب باكستانيون من الجسر الخلفي لسفينة الإنقاذ "اوشن فايكينغ" التي أنقذتهم من الغرق في المتوسط، سواحل ليبيا تبتعد ومعها أعمال التعذيب والتجاوزات وعمليات الخطف، ويقولون "بالنسبة لهم في ليبيا نحن لسنا من البشر".

عرفت المواجهة بين فرنسا وتركيا تطورات دراماتيكية في عرض البحر الأبيض المتوسط كادت أن تتحول لاحتكاك عسكري مباشر بين البلدين العضوين في حلف الناتو. المفارقة أن باريس بدت وكأنها معزولة في هذه المواجهة أمام الغريم التركي.

يحذر مراقبون كثيرون من "حروب الغاز في شرق المتوسط" وتشكيل تحالفات تحت هذا العنوان. فهل سيكون الغاز وإمداداته سببا لحروب جديدة؟ أليست أوروبا أيضا معنية بذلك في نزاعها مع أمريكا حول إمدادات الغاز الروسي؟

بعد محادثات في أنقرة وصف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي العلاقة مع تركيا بأنها "أبعد ما تكون عن المثالية". من جانبه أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده سترد على اية قرارات يتخذها الاتحاد الأوروبي بحقها.

في الأشهر الثلاثة الماضية غرق أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط كانوا يأملون في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي"، وهذه مأساة بحد ذاتها، لكن هذه المأساة تصبح مضاعفة عند إدراك حقيقة أن هويات معظم هؤلاء المهاجرين تبقى مجهولة.

وسيلتقي ماس خصوصاً نظيره اليوناني نيكوس ديندياس وكذلك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل الاجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ورداً على سؤال عن زيارة الوزير الألماني لأثينا خلال مؤتمر صحافي الاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس إن أي مبادرة تتخذها ألمانيا، بصفتها قوة عظمى في أوروبا، "ستكون ذات أهمية خاصة". وتدارك "لكن يجب أن يكون محاوروها موثوقين. يجب أن تثبت تركيا مصداقيتها".

وأثار اكتشاف حقول كبيرة للغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة شهية الدول المتشاطئة وأدى إلى توترات بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان بعض المناطق البحرية. وكدليل على ارتفاع التوتر، اصطدمت سفينة يونانية وسفينة تركية الأسبوع الماضي في منطقة تطالب بها أثينا وحيث نشرت أنقرة سفناً حربية، وفقاً لمصدر عسكري يوناني.

ومخافة استبعادها من حصة في احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في المنطقة، نشرت أنقرة سفنا حربية في 10 آب/أغسطس في منطقة تطالب بها اليونان، ما أثار قلق أوروبا. وقررت أنقرة الأحد تمديد وجود سفينة عروج ريس للمسح الزلزالي في هذه المنطقة لمدة أربعة أيام، أي حتى 27 آب/أغسطس.

وردت أثينا بإصدار إرشادات ملاحية تُعرف باسم نافتكس في الفترة من 25 إلى 27 آب/أغسطس في هذه المنطقة لإجراء تمرين عسكري مشترك مع طيران الإمارات العربية المتحدة. وقال مصدر عسكري يوناني الجمعة إن هذه التدريبات جزء من "التعاون بين وزارات الدفاع والخارجية في البلدين".

وفي أحدث تطور في هذا الملف، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اليونان بنشر الفوضى في شرق البحر المتوسط. وأضاف  في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء "الذين يلقون باليونان أمام البحرية التركية لن يقفوا وراءهم". وأشار إلى أن البحرية التركية لن تتراجع عن مواقعها في شرق المتوسط. وأردف أنه ليس لأثينا الحق في بث الإرشادات الملاحية المعروفة باسم نافتكس في المناطق التي تطالب بها أنقرة.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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