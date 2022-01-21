تحليل: بوتين والعالم العربي.. قصة علاقة معقّدة

سيطرة الجيش الروسي على أوكرانيا مسألة قد تتم في غضون أيام أو حتى أسابيع. وإذا تمكن بوتين من ضم أوكرانيا بشكل أو بآخر، بفعل عدم التكافؤ الكبير بين قوة جيشه ونظيره الأوكراني وعدم تدخل قوات حلف الناتو، ومهما كانت التكلفة الإنسانية والمادية، فهل يعني ذلك أن أهداف بوتين قد تحققت؟
هل يكون ما حدث في سوريا والشيشان وجورجيا خادعا لبوتين، وأن ما سيواجهه في أوكرانيا أقرب لما حدث مع أسلافه الروس في أفغانستان ولمآلات الغزو الأمريكي في هذا البلد كما في العراق وقبلهما في فيتنام؟
الدرس الأهم من كل ما حدث في التاريخ هو أن القوة العسكرية الغاشمة ليست وحدها ما يحسم مآلات الصراع في المدى الزمني البعيد، بل الكلمة في نهاية المطاف لطالما عادت إلى ما تحمله شعوب تلك الدول من مشاعر وأفكار وإرادة ومقاومة، كما يقول المؤرخ والأستاذ بالجامعة العبرية في القدس، يوفال نوح هراري، في حوار أجرته معه مجلة ليكسبريس الفرنسية (2 مارس آذار 2022). مؤلف كتاب Sapiens"العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري، 21 درسا للقرن 21"، يتوقع بأن حرب أوكرانيا "ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل البشرية"، ويعتبر أن "الأمر الأكثر مأساوية أن هذه الحرب كانت بإرادة شخص واحد فقط".
وبالنسبة للكثيرين فانه من السابق لأوانه رصد تداعيات حرب بوتين على أوكرانيا، طالما أنه لا يمكن لحد الساعة توقع فصولها الأكثر دراماتيكية. لكن ما حدث لحد الآن يثير تساؤلات المحللين والخبراء الاستراتيجيين في برلين وباريس وبروكسيل، حول ما إذا كان قادة الإتحاد الأوروبي سُذّجا عندما راهنوا لسنوات عديدة على مفهوم مشترك مع روسيا بوتين للأمن الأوروبي، ليكتشفوا مع اقتحام الدبابات الروسية للأراضي الأوكرانية على إمتداد مئات الكيلومترات، بأن زاوية نظر بوتين لأمن روسيا تنطلق من رؤية لأوراسية جديدة تنطلق جذورها من بدايات القرن العشرين، وانبعثت من جديد مع إنهيار الإتحاد السوفيتي، وهي تقوم على فكرة جيوسياسية مفادها أن هوية روسيا ليست أوروبية ولا آسيوية، وإنما هي الإثنان معا. ويعد الروسي الكسندر وغين من أبرز منظريها في السنوات الأخيرة، ومن المثير أن أفكاره تجد تجاوبا ملفتا في أوساط اليمين المتطرف في أوروبا.
تظهر ملامح الأوراسية كرؤية جيوسياسية في توجهات وسياسات الرئيس بوتين، لكن هنالك من يرى بأن بوتين يمزج معها نظرية"روسيا العظمى" القائمة على القومية الروسية، وهي فكرة غذّت في العقدين الماضيين نزعة روسيا للتمدّد في المجالين الآسيوي(القوقاز: الشيشان، جورجيا، القرم) والأوروبي (شرق أوكرانيا)، وصولا إلى حملته الحالية على أوكرانيا بكاملها.
وإذا كانت توجهات بوتين بالتوسع خارج حدود الفيدرالية الروسية التي رسمت بعد تفكك الإتحاد السوفيتي، لها تداعيات جيوسياسية مباشرة على الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية (غير الأعضاء في الإتحاد)، فيما يشبه تحريكا لصفائح الأرض من تحت الخريطة الأوروبية ومن ورائها نفوذ حلف الناتو وقيادته الأمريكية، فماذا يعني كل ذلك بالنسبة للعالم العربي؟
منصف السليمي، صحفي خبير بالشؤون المغاربية في مؤسسة DW الألمانية
مصالح وحسابات
قد لا تكون اتجاهات تصويت الدول العربية على قرار الجمعية العام للأمم المتحدة الذي أدان الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤشرات كافية لفهم حقيقة مواقف حكومات تلك الدول ولا شعوبها. لكن يمكن القول بأن معظم الدول العربية صوتت ضد الغزو الروسي، بما فيها بعض الدول التي كانت مترددة مثل مصر والإمارات والسعودية. وفيما امتنعت ثلاث دول عربية تربطها علاقات مصالح وثيقة بموسكو، هي الجزائر والعراق والسودان، كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي اصطفت مع موسكو إلى جانب بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأرتيريا.
بعدما اجتاحت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، لم يكن مفاجئا صمت بعض العواصم العربية التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو مثل الجزائر، لكن سُلطت الأضواء على عواصم عربية طالما صُنفت على أنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء من خارج حلف الناتو، ويتعلق الأمر بمصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب وتونس. فهل يعني تصويتها تغييرا بوجهة نظرها من الصراع الحالي في أوكرانيا أو في تحالفاتها(الدول العربية المذكورة) الاستراتيجية؟
في العقد الماضي، ومنذ بدء إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما نهج سياسة الانسحاب الاستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط، ضاعفت موسكو جهودها باتجاه توثيق علاقاتها مع عدد من دول المنطقة معتمدة على قطاعات الطاقة والأمن وتجارة السلاح. فبالاضافة للجزائر التي ضاعفت روسيا صادراتها من السلاح له، وحافظت على وضعها كأول مزود للجيش الجزائري الذي يُخصص له سنويا ما يناهز 10 مليارات دولار يذهب معظمها إلى صانع السلاح الروسي. استعادت روسيا دورها في العراق كمزود بالسلاح رغم ما حدث من تحولات بعد الغزو الأمريكي للبلد وإعادة بناء الجيش وتسليحه من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
موسكو وأبوظبي ..تقارب في زمن تراجع الدور الأمريكي في الخليج
ومدت روسيا يدها إلى الحليفتين التقليديتين للولايات المتحدة مصر والسعودية، عبر فتح قنوات تعاون عسكري واقتصادي كبيرة. إذ سجلت المبادلات الروسية المصرية في العام الماضي نموا بمعدل 10 في المائة، واستعادت روسيا حضورها كمزود أساسي للسلاح إلى مصر، لأول مرة منذ حرب الشرق الأوسط سنة 1973. وكمؤشر على الأهمية التي باتت تكتسيها علاقاتها مع موسكو، لم تستجب السعودية لطلب أمريكي بضخ مزيد من انتاج النفط، للتحكم في أسعاره في الأسواق العالمية.
أما الإمارات العربية المتحدة فقد انضمت إلى الصين والهند في الإمتناع عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا. ورأى مراقبون في خطوة الإمارات بأنها تهدف لكسب موقف روسي من مشروع قرار يمدد حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين في اليمن، الأمر الذي أثار إستياء عواصم غربية وذهب دبلوماسي أوروبي لوصفه بـ "صفقة قذرة" بين موسكو وأبوظبي.
كما يبدو تغيّب المندوب المغربي عن جلسة التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تفاديا لإثارة غضب الطرفين الروسي والغربي معا، وبالأخص روسيا التي امتنعت في اكتوبر تشرين الماضي عن التصويت لصالح قرار تمديد مهمة بعثة مينورسو في الصحراء الغربية، ولم تستخدم حق النقض ضد القرار الذي عارضته حليفتها الجزائر بشدة. وسبق للرباط أن أعربت صراحة بأن سياستها الخارجية وشراكاتها ستكون خاضعة لمواقف الشركاء من ملف الصحراء.
القرم وحلب .. مختبر للنفوذ الروسي
وإذا كان تشابك المصالح بين موسكو وعواصم عربية عديدة، يفسر المواقف الحذرة التي تبديها تلك الدول إزاء الأزمة الأوكرانية، فإن المتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تفسر أبعادا أخرى للتعقيدات التي باتت تطبع العلاقات الروسية العربية، وتأثيراتها من ناحية أخرى على علاقات روسيا مع أوروبا.
قد لا يكون من باب المصادفة أن التدخل الروسي في سوريا في سبتمبر أيلول 2015، حدث بعد عام من الهجوم على شرق أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم. ولم تكن الخطوة الروسية في سوريا مجرد تعزيز لنفوذها التقليدي هناك، بل كشفت عن ديناميكية جديدة في الدور الروسي عسكريا في مواجهة النفوذ الغربي.
جانب من مدينة حلب التي دمرتها الحرب
بل تبدو الطريقة التي تدخلت بها روسيا في جورجيا ثم شبه جزيرة القرم وصولا إلى سورياحيث سحق الجيش الروسي المعارضة السورية المسلحة في حلب وحمص، كاختبارات لتكريس النفوذ الروسي عبر القوة، وقد جرى تكريس لعبة النفوذ هذه مع الغرب على إمتداد أكثر من عقد من الزمن، دون أن يظهر الغرب مقاومة تذكر ضد الدب الروسي.
ومن هنا يمكن فهم صيرورة توسّع النفوذ الروسي في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء في أفريقيا، حيث نشرت موسكو الآلاف من عناصر فاغنر، لتصبح لاعبا رئيسيا في الأزمة الليبية وفي أوضاع عدد من دول غرب أفريقيا ووسطها، حيث يشهد النفوذ الفرنسي والأوروبي تراجعا ملحوظا.
وعندما نعكس الصورة على مرآة ما حدث بالأمس في القرم وجورجيا وسوريا، يبدو المشهد اليوم في أوكرانيا وكأنه نسخة مكثفة لكل تلك المشاهد التراجيدية مجتمعة في عنفها ومأساويتها وحجم ضحاياها، فقط تختلف في موقعها الجغرافي وتداعياتها المحتملة والمباشرة على أوروبا.
على مشارف أوروبا تمكنت روسيا على امتداد السنوات الماضية من إنشاء مراكز نفوذ أمنية وعسكرية تمتد من سواحل سوريا في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى شرق ليبيا وجنوبها، عبر جماعات فاغنر أو عبر قواعد عسكرية روسية.
طوق نجاة للمستبدين
صفقات السلاح ومجموعات الفاغنر والقواعد العسكرية في شرق وجنوب المتوسط، التي تقيمها روسيا مع عدد من دول المنطقة أو جماعات النفوذ المحلية، لم تكن وحدها كأدوات نفوذ تستخدمها موسكو بل لعبت بموازاتها على وتر حسّاس لعدد من الحكام العرب، وفي مقدمتها شخصية الرئيس بوتين وخلفيته كرجل مخابرات.
في خضم موجة ثورات "الربيع العربي"، قدمت روسيا نفسها كطوق نجاة للحكام المستبدين وساعدت بعضهم بدءا من الرئيس السوري بشار الأسد، بالدعم الأمني والعسكري لتبيث حكمهم. وساعد في ذلك جماعات الإسلام السياسي التي حاولت الهيمنة على حركات الشارع الإحتجاجية وحولتها بعض تلك الجماعات إلى مسرح للعنف.
لكن الدور الروسي لم يكن وحده، فقد تظافرت معه أدوار دول عربية رأت في ديمقراطيات الربيع العربي خطرا على أنظمتها. وكما نشطت آلة الدعاية الروسية ضد الثورات البرتقالية في شرق أوروبا ووصمتها بالتبعية للغرب، تمت شيطنة ثورات الربيع العربي واعتبارها "مؤامرة أمريكية" على الدول العربية.
الأمر الذي ساعد في فشل محاولات الانتقال الديمقراطي وإحباط الحراك الشعبي في الشارع وعودة النخب العسكرية والأمنية إلى واجهة الحكم في دول مثل مصر والسودان والجزائر وليبيا. وبدورها آلت الديمقراطية الناشئة في تونس التي اعتبرت استثناء في "الربيع العربي"، إلى السقوط في مستنقع الفساد وصعود الشعبوية.
ولمواجهة ضغوط الدول الأوروبية والولايات الولايات المتحدة واشتراطها ربط المساعدات الإقتصادية باحترام حقوق الإنسان، وجد عدد من الحكام في دول المنطقة ضالتهم في الوصفة الروسية ومعها أيضا الصينية، التي تقول "عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
صورة بوتين "المعادي للغرب"
بالنسبة لفئات واسعة من المجتمعات وخصوصا الشباب الذين يعيشون حالة تذمر اجتماعي، فان تداعيات جائحة كورونا وضعف اهتمام أوروبا والولايات المتحدة بدعم اقتصادياتهم المتدهورة، يساهم في تغذية النظرة السلبية للغرب، وخصوصا في مسائل مثل إزدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان وعدم التكافؤ في السياسة الدولية. حيث تظهر المفارقة في نظر مدونين ونشطاء سوريين وعرب في مواقف الدول الغربية، بين ما تعرضت له مدينة حلب السورية ومدن أوكرانيا اليوم.
وفي غضون ذلك تبرز شخصية الرئيس الروسي بوتين، وغزوه لأوكرانيا بمثابة هجوم على الغرب، من قبل "زعيم قومي قوي" كما يتردد في عدد من تعلقيات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي صورة تطابق "البطل القومي" التي طالما داعبت خيال أجيال من المواطنين العرب الذين عاشوا على إمتداد عقود خيبات دولهم، سواء في ميادين التنمية أو الديمقراطية أو السياسة الخارجية.
وإذا كانت بعض النخب العربية تراودها من منطلقات أيديولوجية وسياسية صورة الزعيم الكاريزمي القومي أو نوستالجيا من زعامات القومية العربية مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فان ميكانيزمات تداول الرسائل القصيرة والمشاهد البصرية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتداول على نطاق واسع خطاب بوتين المعادي للغرب، لتغذي المشاعر والإثارة في مزاج الجمهور، حيث يقع إسقاط صورة بوتين "الزعيم القوي" لدى البعض على ظروف حياتهم الاجتماعية والسياسية، رغم إختلاف السياقات التاريخية والمجتمعية، وحتى في ظل تداعيات كبيرة لحرب بوتين في أوكرانيا، على رغيف الخبز في معظم الدول العربيةوعلى أسعار مصادر الطاقة.
منصف السليمي
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
سقوط مدينة خيرسون
تحركت قوات روسية في وسط مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022) بعد يوم من روايات متضاربة بشأن ما إذا كانت روسيا قد سيطرت على مركز حضري رئيسي لأول مرة خلال الغزو الذي دخل يومه الثامن.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
مواليد وأمهاتهم في قبو المستشفى
أطفال مرضى وحيدثو الولادة وبجانبهم أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف، لحمايتهم من عمليات القصف التي ينفذها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية، ولم تسلم منها المستشفيات، مثل المستشفى المركزي في قلب المدينة الذي تعرض لقصف يوم فاتح مارس آذار، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
أطفال ضمن القتلى والجرحى
تشهد العاصمة كييف قصفا شديدا ورغم حديث الجيش الروسي عن عمليات قصف "دقيقة" لمواقع استراتيجية حسّاسة، فقد طالت الهجمات مدنيين، كما تقول السلطات الأوكرانية. في مستشفى بكييف يرقد هذا الطفل الذي أصيب يوم 28 فبراير/ شباط في هجوم أصيبت فيه سيارة كان على متنها مع عائلته وقتل فيها شقيقه ذو الست سنوات.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
خاركيف تحت القصف الروسي
في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا، أعلن حاكم المقاطعة في ثاني مارس آذار، مقتل 21 شخصا وإصابة 112 آخرين في هجمات صاروخية للجيش الروسي. كما نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية صورا ومقطع فيديو لهجوم صاروخي على ساحة مركزية في خاركيف. ويظهر هنا استهداف المبنى الرئيسي لمقاطعة الشرطة في قلب المدينة التي يسكنها 1,4 مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
قصف برج التلفزيون
في كييف، استهدفت القوات الروسية برج التلفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء (الفاتح من مارس/ آذار)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بحسب خدمات الطوارئ، وأظهرت صورة نشرتها الداخلية الأوكرانية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما. وبعد ساعة على الهجوم، عادت معظم القنوات الأوكرانية إلى العمل بشكل طبيعي. بيد أن القوات الروسية تضع ضمن أهدافها قصف المراكز الحسّاسة وضمنها الإعلامية.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
فارون من جحيم الحرب ينتظرون دورهم على حدود أوكرانيا
آلاف النازحين من مناطق أوكرانية مختلفة يقفون في طابور طويل على معبر شيهايني الحدودي مع بولندا. في نقطة تفتيش من جانب الحدود الأوكرانية، الآلاف ينتظرون دورهم لعبور الحدود إلى بولندا. كما تنتظر سيارات وشاحنات على امتداد 26 كيلومترا. بعض العائلات تنتظر منذ أسبوع، ورغم مظاهر الإرهاق والمعاناة التي تبدو على النازحين كل شيء يتم في إطار هادئ. وتصف تقارير أجواء وروح تضامن ومساعدة كبيرة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
لاجئون وصلوا إلى بولندا
في معابر الحدود مع بولندا يتدفق عشرات آلاف اللاجئين من أوكرانيا. المعبر الحدودي في كورتشوفا يستقبل لاجئين فارين من ويلات الحرب بأوكرانيا. متطوعون بالمئات من بولندا ومن دول أوروبية يهبّون لمساعدة اللاجئين، بتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس، وتزويدهم بالإرشادات القانونية والمعلومات المناسبة لمساعدتهم على الوصول إلى مقاصدهم.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
مظاهرات في ألمانيا.."التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية"
تظاهر آلاف الألمان مساء السبت 27 فبراير/ شباط في العاصمة الألمانية وعدد من المدن الأخرى احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. في برلين تظاهر زهاء نصف مليون شخص في الشوارع والساحات وأمام جادة بوابة براندنبورغ التاريخية، احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وشهدت ميونيخ ودوسيلدورف وفرانكفورت مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف تحت شعار "التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
مسيرة سلام بدلا عن فعاليات كرنفال الراين
نزل عشرات الآلاف من الأشخاص الاثنين (28 فبراير/ شباط) إلى شوارع مدينة كولونيا في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. وسار المتظاهرون على طول الطريق ضمن فعاليات "روزنمونتاغ" (اثنين الورود) حيث خاطبت فيها عمدة المدينة هنرييت ريكير المشاركين وقالت "لدي إعجاب لا حدود له بكل الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة"، في إشارة إلى المظاهرات المناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
نصب الجندي السوفييتي المجهول بلون علم أوكرانيا
في صوفيا عاصمة بلغاريا قام متضامنون مع أوكرانيا بصباغة النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يرمز للسوفييت، بلون علم أوكرانيا، وذلك اجتجاجا على الغزو الروسي. وبلغاريا مثل عدد من دول الاتحاد الأوروبي - جمهورية التشيك وإستونيا وألمانيا وبولندا - قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية، مما أجبر الطائرات الروسية المتجهة غربًا على القيام بعمليات تحويل هائلة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
تضامن من جماهير ليفربول وتشيلسي
في ملعب ويمبلي اللندني الشهير، رفعت جماهير فريقي ليفربول وتشيلسي لافتات ولوحات تضامنية مع أوكرانيا. كما رفعت خلال أطوار المباراة المثيرة، شعارات مناهضة للحرب وللغزو الروسي. وكانت مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات على ملعب ويمبلي، حسمت بضربات ترجيحية وتوج فيها ليفربول بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
حرب شوارع في خاركيف
قال الحاكم المحلي لمدينة خاركيف الأوكرانية أوله سينغوبوف إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وأضاف سينغوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
مهاجمة منشأة للنفط والغاز
قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة. لكن الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا أعلنت في وقت لاحق أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
بولندا تستقبل اللاجئين
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا. وصرح مورافيسكي: "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك". وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين". ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
قوات روسية تقترب من كييف
في اليوم الثاني للحرب انتشرت دبابات أوكرانيا بعد أن باتت قوات روسية من العاصمة كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني، فيما تدور معارك الجمعة داخل العاصمة غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها أنها مستعدة لحوار مع السلطات ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
موجة نزوح
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للنزوح إلى الخارج.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
اتهامات بقصف مناطق سكنية
من جانبها تحدثت كييف عن ضربات صاروخية روسية لمناطق سكنية في العاصمة كييف، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات، وفقا لما نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر بوزارة الدفاع، الذي قال أيضا بأن الطائرة التي أُسقطت فوق كييف صباح اليوم الجمعة كانت مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
المدنيون يتوجهون إلى المخابئ
أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
العاصمة كييف تحت القصف
ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
بداية الهجوم الروسي
فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام"
في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
عقوبات غربية جديدة
أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية
الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
حقبة جديدة
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).