 تحقيق: أسلحة ألمانية في ليبيا رغم حظر التسليح الأممي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تحقيق: أسلحة ألمانية في ليبيا رغم حظر التسليح الأممي

رغم تمديد حظر التسليح الأممي لليبيا في مؤتمر برلين للسلام، كشف تحقيق صحفي استمرار إرسال معدات عسكرية ألمانية إلى ليبيا عبر أطراف متدخلة في النزاع، وعلى رأسها تركيا والإمارات.

Libyen Tripoli | Portrait | GNA Kämpfer (picture-alliance/dpa/A. Salahuddien)

كشف تحقيق صحفي أن معدات عسكرية ألمانية أُرسلت إلى ليبيا، حتى بعد مؤتمر برلين للسلام الذي اتفق فيه القادة الدوليون على تمديد حظر التسليح الأممي لليبيا.

مختارات

قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا تُخترق بشكل ممنهج. وأمام هذا الخرق المتواصل تقف ألمانيا، المستضيف للمؤتمر، لاحول ولا قوة لها، كما يرى راينر هيرمان، من صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية. (29.02.2020)

وبحسب التحقيق المشترك الذي أنجزته القناة الألمانية الأولى مع صحيفة "شتيرن"، فقد تم إرسال معدات عسكرية من صناعة ثلاث شركات ألمانية وهي "مرسيدس" و"راينميتال" و"مان" إلى ليبيا وسلمتها عبر أطراف مشاركة في النزاع، وعلى رأسها تركيا والإمارات.
وبحسب وثائق وشهادات جمعها معدو التحقيق، فإن سفينة تحمل عربات عسكرية لشركة "مرسيدس" انطلقت من ميناء ميرسين في تركيا في كانون الثاني/يناير الماضي ومن ثم اختفت من الرادار مدة يومين قبل أن تظهر على بعد 25 كيلومتراً من ميناء طرابلس العاصمة.
وذكر التحقيق أن أنظمة دفاع جوي تستخدمها الإمارات في ليبيا مثبتة على عربات عسكرية من صنع شركة "مان" الألمانية، مشيراً إلى أن قذائف كانت تستخدمها قوات حفتر تشبه إلى حد كبير القذائف التي تصنعها شركة "راينميتال" والتي طالما صدرّتها الشركة إلى الإمارات.

عربة عسكرية ألمانية من إنتاج شركة مرسيدس (الصورة من مهمة الجيش الألماني في أفغانستان)

عربة عسكرية ألمانية من إنتاج شركة مرسيدس (الصورة من مهمة الجيش الألماني في أفغانستان)

"فضيحة"
لكن الشركات الألمانية الثلاث نفت لمعدي التحقيق إرسال معدات عسكرية إلى ليبيا وقالت إنها "تلتزم بجميع القوانين". أما وزارة الخارجية الألمانية فقالت "ليس هناك معلومات فيما إذا كانت الأسلحة المصنوعة في ألمانيا تستخدم في ليبيا".
إلا أن التحقيق ذكر أن الحكومة الاتحادية وافقت على صادرات أسلحة جديدة إلى تركيا والإمارات بقيمة أكثر من 20 مليون يورو، وذلك منذ انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
ووصف خبير الشؤون الخارجية لحزب الخضر، أوميد نوريبور، سياسة الحكومة الاتحادية بشأن ليبيا بـ"نفاق مركّز"، وأضاف أن "أي طلقة" يتم إرسالها إلى ليبيا تمثل خرقاً للقانون الدولي. وتابع نوريبور أن حقيقة أن الحكومة الاتحادية "تنظر بعينيها" بينما دول أخرى مثل تركيا والإمارات "ترسل الأسلحة الألمانية إلى ليبيا" هي ببساطة "فضيحة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الشهر الماضي مهمة "إيريني"، ومقرها روما، لمراقبة تنفيذ حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا. جاء ذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي لليبيا خلال مؤتمر برلين للسلام في كانون الثاني/يناير.
م.ع.ح/خ.س

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الميدان الليبي .. أي أسلحة هي الأقوى الفرنسية أم التركية؟  

مواضيع ذات صلة

Istanbul Syrien Konferenz Erdogan Macron

ليبيا.. تركيا ترد على انتقادات ماكرون وتحذير من معركة جديدة 23.06.2020

بعد اتهامه تركيا بأنها تدير "لعبة خطيرة" في ليبيا، قالت أنقرة إن الرئيس الفرنسي ماكرون يعاني من "كسوف للعقل"، واتهمته بدعم حفتر، فيما دعت الجامعة العربية لتجنب معركة جديدة في ليبيا.

Heiko Maas in Bulgarien

بعد تلويح مصر بعمل عسكري.. ألمانيا تحذر من التصعيد في ليبيا 22.06.2020

بعد تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا ووضعه خطوطاً حمراء لحكومة الوفاق، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أي تصعيد للقتال في ليبيا داعيا أطراف النزاع للعودة لطاولة المفاوضات.

LNA Chef Khalifa Haftar

ليبيا ـ انتكاسات خليفة حفتر كما واكبها الإعلام الألماني 10.06.2020

تابعت وسائل الإعلام الألمانية الانتكاسات العسكرية للجنرال خليفة حفتر وتداعياتها إقليميا وأوروبيا. وذهبت غالبية التعليقات إلى اعتبار أن التطورات الأخيرة ترسم أبواب "تقاعد فعلي" لجنرال عُرف بـ "العناد والتهور".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  