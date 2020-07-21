تحرير ألمانية خطفت قبل أيام في بغداد وماس يعرب عن ارتياحه

بعد اختطافها في العاصمة العراقية بغداد قبل أيام، أفرج عن السيدة الألمانية هيلا ميفيس، وفق ما أعلن عنه صباح اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2020) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، المسؤول الإعلامي في الجيش العراقي العميد يحيى رسول دون الإدلاء بأي تفاصيل حول الكيفية التي تمت بها عملية التحرير سوى حديثه عن أن السلطات الأمنية العراقية هي من قامت بذلك.

ولم تعرف الجهة الخاطفة وما إذا كانت مفاوضات أو عملية مساومة قد استبقت عملية التحرير. وأكدت الخبر ذكرى سوسن من مؤسسة "برج بابل" الثقافية التي اعتبرت من المقربات من السيدة الألمانية التي تعيش في العراق منذ سنوات.

وكانت الداخلية العراقية قد أكدت اختطافها مساء الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) بعد مغادرتها مكتبها في وسط العاصمة العراقية بغداد. ومنذ ذلك الحين أطلقت الأجهزة الأمنية عمليات بحث حثيثة، فيما أنشأت الخارجية الألمانية خلية أزمة لمتابعة الملف.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ارتياحه لتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس. وقال ماس في بيان: "أشعر بارتياح بالغ أنه تم صباح اليوم إطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة في بغداد منذ يوم الاثنين الماضي. وقبل دقائق قليلة، قامت السلطات العراقية بتسليم الناشطة لسفارتنا في بغداد".

وأعرب ماس عن شكره للحكومة العراقية وسلطات الأمن العراقية "التي دعمتنا على نحو شامل في هذا الوقت وساهمت على نحو حاسم في إنهاء هذه الواقعة على نحو جيد". وقال الوزير: "اأشكر أيضا لجنة إدارة الأزمات في الحكومة الألمانية، التي عملت دون كلل أول ملل خلال الأيام الماضية من أجل حل القضية".

وبحسب شهود عيان فإن السيدة المختطفة كانت تقود دراجتها عندما اقتربت منها سيارتان لتجبرها على ركوب إحداهما لاحقاً. وأضاف الشهود أن الاختطاف وقع بالقرب من مركز للشرطة، وأن أحد أفراد الشرطة شاهد الواقعة، ومع ذلك لم يحاول التدخل.

يذكر أن السيدة هيلا مفيس تعيش في العراق منذ سنوات ولها علاقات جيدة خاصة في الوسط الثقافي العراقي. وهي تدير "بيت التركيب" في بغداد وهو معهد يدعم صغار الموهوبين والفنانين، كما أنها عملت لفترات مع معهد غوته الألماني في بغداد.

و.ب/ ع.ش (ا ب، د ب أ)