 تحذيرات من انضمام ضباط وجنود أمريكيون لمنظمات يمينية متطرفة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.01.2021

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سياسة واقتصاد

تحذيرات من انضمام ضباط وجنود أمريكيون لمنظمات يمينية متطرفة

يخشى خبراء أمنيون في الولايات المتحدة من تغلغل اليمين المتطرف في صفوف الجيش والشرطة. كما تتصاعد المخاوف في البلاد إثر القبض على ضباط شرطة وجيش حاليين وسابقين تورطوا في عملية اقتحام مبنى الكونغرس لمنع تثبيت فوز بايدن.

أحد أنصار ترامب ممن اقتحموا الكابيتول قبض عليه لاحقاً

بحسب ما سجلت كاميرات المراقبة، فإن عدداً من حرس الكابيتول سهلوا دخول أنصار ترامب إلى المبنى

أبدى مسؤولون أمريكيون أمنيون حاليون وسابقون قلقاً شديداً من احتمال تورط عدد من ضباط الجيش والشرطة الذين لايزالون في الخدمة والمتقاعدين في واقعة اقتحام الكونغرس، وما يمكن أن يمثله هؤلاء وغيرهم من خطر على الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس وكبار المشرعين الأمريكيين في يوم التنصيب.

عمليات تعقب

مختارات

عشية تصويت مجلس النواب الأمريكي على النص الاتهامي ضد ترامب، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر" بالنسبة له، ووصف إجراءات العزل التي قد تستهدفه، بأنها "سخيفة تماماً".

حتى الحيوانات لم تسلم من تداعيات اقتحام الكونغرس الأمريكي؛ إذ عثر على حيوان مائي يعرف بخروف البحر (بقر البحر) وقد نحث على ظهره اسم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويحاول المحققون الفيدراليون تعقب أعضاء في الجيش وقوات إنفاذ القانون أو المحاربين القدامى الذين شاركوا في أحداث اقتحام الكونغرس، وتتبع شبكة أوسع من زملائهم الذين قد يخططون لتنفيذ عمليات هجومية وفوضوية خلال الأسبوع المقبل على حد ما ورد في منتديات اليمين المتطرف.

لكن بعد أسبوع من اقتحام متطرفين مبنى الكابيتول، تحقق إدارات الشرطة والفروع العسكرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تقارير عن أن بعض أفرادها كانوا بين مثيري الشغب بحسب ما نقل موقع مجلة تايم الأمريكية.

وتشمل المخاوف شرطة الكابيتول المسؤولة عن تأمين المبنى، إذ أوقف العديد من رجال الشرطة عن العمل ويجري التحقيق مع حوالي 12 منهم بعد تقارير عن التقاط صور "سيلفي" مع مقتحمي الكابيتول ومقاطع فيديو يبدو أنها تُظهرهم وهم يسهلون للمتظاهرين دخول المبنى.

ونقل موقع المجلة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين أن أكثر من عشرة أشخاص من ضباط ومسؤولين عسكريين حاليين وسابقين شاركوا في الهجوم على مبنى الكونغرس يتم التحقيق معهم حالياً، منهم ضابط بمشاة البحرية الأمريكية واثنين من قدامى المحاربين في القوات الجوية. فيما تم إيقاف العديد من ضباط شرطة الكابيتول عن العمل بعد أن أظهرهم الفيديو وهم يساعدون بعض المهاجمين الذين دفعتهم كلمات ترامب للهجوم على المبنى.

تخطيط مسبق

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتمال وقوع احتجاجات مسلحة مخطط لها في حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني في العاصمة واشنطن، وفي جميع عواصم الولايات الخمسين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون كبار لمجلة التايم.

وكانت آشلي بابيت، المقاتلة السابقة في سلاح الجو التي قُتلت بالرصاص واحدة من القتلى، قد سقطت وهي تحاول شق طريقها نحو قاعة مجلس النواب، كما أفادت تقارير بوجود أشخاص تحوم حولهم شكوك منهم متقاعدون من العسكريين واحتياطيين في القوات الجوية وضباط جيش وشرطة من سياتل إلى نيويورك، كما ظهرت تقارير عن مشاركة أفراد شرطة خارج الخدمة وجنود سابقين في أعمال الشغب.

 

من جانبه، صرح مدير الاستخبارات العسكرية بمكتب وكيل البنتاغون للاستخبارات قائلا: "لن نتسامح مع أي تطرف في وزارة الدفاع"، معرباً عن قلقه من انخراط ضباط متقاعدين في الجماعات المتطرفة، ومؤكداً أن من يثبت انتماؤه لتلك الجماعات سيحرم من العمل بالوزارة.

تسلسل إلى داخل الجيش والشرطة

وسلطت تقارير أمنية الضوء على التهديد الذي حذر منه خبراء منذ فترة طويلة لكن دون جدوى وهو التطرف وتسلل نزعة تفوق البيض إلى صفوف قوات الأمن الأمريكية المختلفة.

وقال داريل جونسون، محلل الاستخبارات الذي عمل في وزارة الأمن الداخلي من 2004 إلى 2010: "لقد أهملنا هذا التهديد طوال عشر سنوات. تجاهلناه ، قللنا من أهميته وغضضنا الطرف عنه. لقد احتضنت هذه الإدارة في الواقع هؤلاء الأشخاص وعاملتهم على إنهم مميزون".

وروى جونسون أنه تواصل مع قسم الشرطة في عام 2017 عندما وجد خلال بحثه أن أكثر من 100 ضابط يعرّفون عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "حراس القسم" (أوث كيبرز) وهي جماعة متطرفة معادية للحكومة من اليمين المتطرف معروفة بتجنيد أفراد في الجيش والشرطة.

وقال جونسون لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم قالوا له حينها إن هذه المنشورات تندرج تحت التعديل الأول للدستور حول حرية التعبير، على الرغم من تحذيره من أن ولاءهم لحراس القسم يمكن أن يعلو على ولائهم للشرطة.

وقال كريستيان بيتشوليني، الذي كان من المتعصبين للبيض في وقت ما ويعمل الآن مع مشروع "فري راديكالز بروجكت" على إعادة المتطرفين عن تطرفهم، إنه لم يفاجأ بوجود بعض رجال الشرطة والجيش السابقين في 6 كانون الثاني/يناير بين مثيري الشغب الذين سعوا لقلب نتائج الانتخابات.

 

وأضاف: "لطالما سعى المتعصبون للبيض للتسلل إلى أجهزة إنفاذ القانون والجيش وغيرها من أجل تجنيد مؤيدين لهم فيها".

يذكر أنه في عام 2006، نشر مكتب التحقيقات الفدرالي تقريرًا عن تسلل الجماعات المؤمنة بتفوق العرق الأبيض إلى أجهزة إنفاذ القانون، وفي عام 2009، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيرًا أعده داريل جونسون بشأن تسللهم إلى صفوف الجيش. لكن في المرتين، لم تلق التحذيرات إلى حد كبير آذاناً صاغية.

تأجيج الغضب 

ويبدو أن المشكلة قائمة منذ فترة طويلة قبل إعلان دونالد ترامب ترشحه للرئاسة في عام 2015. لكن الخبراء يقولون إن صعود ترامب وفر منذ ذلك الحين منصة لمثل هذه الآراء المتطرفة، وأن هناك خطاً مستقيماً بين خطابه وبين أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وقالت ليسيا بروكس من مركز "ساذرن بافرتي لو سنتر" الذي يتعقب المجموعات التي تشجع على الكراهية، "إنه (ترامب) مسؤول بشكل مباشر عن ذلك. لقد دعا الجميع إلى مبنى الكابيتول ... وحملة أوقفوا السرقة (لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية) هي حملة تضليل متعمدة تهدف إلى تأجيج حنق الناس".

وأشارت فيدا جونسون، أستاذة القانون المشاركة في جامعة جورج تاون إلى أن أقوى دعم يتلقاه ترامب يأتي من الرجال البيض، وهم الفئة  السكانية نفسها المهيمنة في أجهزة الشرطة، ما يعني أنه "ليس من المفاجئ" أن تتداخل المجموعتان.

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب، ومواقع إخبارية)

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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عشية تصويت مجلس النواب الأمريكي على النص الاتهامي ضد ترامب، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إن "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر" بالنسبة له، ووصف إجراءات العزل التي قد تستهدفه، بأنها "سخيفة تماماً".

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توفي أربعة أشخاص في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، بينهم امرأة قتلت برصاص رجال الأمن، كما تم اعتقال 52 شخصاً، فضلاً عن إصابة 14 من عناصر الشرطة. وقررت عمدة واشنطن تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين.

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