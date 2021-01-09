اقتحام الكونغرس.. القبض على "ذي القرنين" وسارق المنصة!

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل منصة القراءة الخاصة برئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال أحداث الشغب التي جرت بمبنى الكونغرس وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط من شرطة الكونغرس.

وانتشرت على نطاق واسع صورة أدام كريستيان جونسون وهو يبتسم ويلوح بيده حاملا منصة بيلوسي من غرفة بمجلس النواب.

كما أوقفت الشرطة عددا من الذين شاركوا فياقتحام مقر الكونغرس ، والسبت (التاسع من يناير/كانون الثاني 2021) وُجّهت إليهم تهم الاقتحام غير المشروع والسلوك العنيف، ومن بين هؤلاء جيك آنجلي.

وكان آنجلي، وهو من معتنقي نظرية المؤامرة، قد استقطب انتباه المصورين خلال اقتحام الكونغرس بوشومه وخوذته ذات القرنين ورمحه.

ووجهت السلطات اتهامات لعشرات المشتبه بهم عقب اقتحام المبنى يوم الأربعاء وناشد مكتب التحقيقات الاتحادي الناس المساعدة في تحديد المشاغبين في ضوء انتشار صور لأعمال الشغب على الإنترنت.

مشاهدة الفيديو 03:09 شارك يوم أسود في تاريخ مبنى الكونغرس الأمريكي إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nef1 عنف وفوضى غير مسبوقين في تاريخ الكونغرس الأمريكي

وحث السناتور مارك وانر، الرئيس المقبل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، شركات الاتصالات اليوم السبت على الاحتفاظ بما لديها من محتوى وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب الذي نشب خلال اجتماع المشرعين لإقرار فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وأوضح وانر، في رسائل للشركات، كيف استغرق المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل نصية "للاحتفال بازدرائهم لعمليتنا الديمقراطية".

ع.ج.م/إ.ع (أ ف ب، رويترز)