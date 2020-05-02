تجنب هذه الأشياء ـ نصائح بسيطة لنوم هانئ وصحي

النوم هو حالة متكررة يعود بها البدن والعقل إلى الاسترخاء والهدوء. ويقول العلماء إن الإنسان يقضي ثلث عمره نائما تقريبا. وللنوم فوائد عديدة لصحة الجسم وسلامة العقل وقوة الذاكرة والمناعة والحفاظ على الشباب والحيوية استعدادا لليوم التالي.

ويجري الحديث كثيرا عن أهمية النوم الصحي وفوائده للإنسان. لكن هناك أيضا من يعطي نصائح من أجل التمتع بنوم صحي وهانئ، مثلما أورد موقع "فيتبوك"، الذي يعني بالصحة واللياقة البدنية والطعام. ومن بين تلك النصائح:

ـ اذهب إلى السرير في وقت محدد يوميا. وحتى ولو كان الأمر صعبا إلا أن تحديد موعد ثابت للنوم يوميا مهم لصحة الجسم.

ـ الحركة والنشاط الكافيان قبل النوم يدعمان نوما هانئا.

ـ عليك بضبط الأضواء والتحكم بالضوضاءوكذلك درجة الحرارة داخل غرفة النوم؛ لكي تستريح في نومك.

ـ كما أن التعود على طقس أو طقوس ليلية معينة قبل الخلود للنوم، مسألة مفيدة.

ـ هناك من يحب النوم على وسائد وفرش (مراتب) لينه وناعمة، وهناك من يفضل الوسائد والمراتب المتينة المتماسكة، لكن المهم في كافة الأحوال هو أن تكون الفرش والوسائد مريحة.

ـ الكحول والكوفايين يعوقان عملية نوم صحي، بينما يتسبب شرب الشاي الأسود أو الأخضر في المساء في حالة من اليقظة.

ـ وأخيرا يجب ألا تتواجد الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم.

لكن كم الوقت المناسب للنوم؟

لكن يبقى سؤال مهم يتعلق بعدد الساعات الكافية لنوم صحي. وينقل موقع "فيتبوك" عن خبراء قولهم إن كل إنسان عليه أن يكتشف بنفسه عدد ساعات النوم التي تفيده. وربما يساعده في ذلك إجابته على السؤال التالي: "بعد كم ساعة من النوم أشعر بالسعادة والصحة الجيدة والقدرة على الإنجاز والعطاء؟"

ص.ش/ع.ج.م