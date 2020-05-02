 تجنب هذه الأشياء ـ نصائح بسيطة لنوم هانئ وصحي | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

تجنب هذه الأشياء ـ نصائح بسيطة لنوم هانئ وصحي

أحيانا لا يعرف الإنسان قيمة النوم إلا إذا حرم منه أو أصابه الأرق. والنوم الصحي الهانئ يمنح الإنسان سعادة وصحة وشعورا بالقدرة على العمل. وهناك نصائح كثيرة من أجل نوم صحي وهانئ، تعرف هنا على بعضها!

النوم الصحي يدعم المناعة ويساعد الجسم والعقل على الاستعداد لليوم التالي. وهناك نصائح كثيرة من أجل الحصول على نوم صحي

النوم الصحي يدعم المناعة ويساعد الجسم والعقل على الاستعداد لليوم التالي. وهناك نصائح كثيرة من أجل الحصول على نوم صحي

النوم هو حالة متكررة يعود بها البدن والعقل إلى الاسترخاء والهدوء. ويقول العلماء إن الإنسان يقضي ثلث عمره نائما تقريبا. وللنوم فوائد عديدة لصحة الجسم وسلامة العقل وقوة الذاكرة والمناعة والحفاظ على الشباب والحيوية استعدادا لليوم التالي.

مختارات

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم أمام التلفزيون أو ضوء الغرفة قد يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية. الدراسة توصلت إلى هذه النتائج من خلال إجراء تجربة على حوالي 44 ألف شخص. فما هي يا ترى أضرار النوم أمام التلفزيون؟ (12.06.2019)

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن قلة النوم ترفع من خطر إصابة الجسم بالجفاف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أخطر على المدى البعيد. نتعرف عليها في هذا التقرير. (10.11.2018)

ويجري الحديث كثيرا عن أهمية النوم الصحي وفوائده للإنسان. لكن هناك أيضا من يعطي نصائح من أجل التمتع بنوم صحي وهانئ، مثلما أورد موقع "فيتبوك"، الذي يعني بالصحة واللياقة البدنية والطعام. ومن بين تلك النصائح:

ـ اذهب إلى السرير في وقت محدد يوميا. وحتى ولو كان الأمر صعبا إلا أن تحديد موعد ثابت للنوم يوميا مهم لصحة الجسم.

ـ الحركة والنشاط الكافيان قبل النوم يدعمان نوما هانئا.

ـ عليك بضبط الأضواء والتحكم بالضوضاءوكذلك درجة الحرارة داخل غرفة النوم؛ لكي تستريح في نومك.

ـ كما أن التعود على طقس أو طقوس ليلية معينة قبل الخلود للنوم، مسألة مفيدة.

ـ هناك من يحب النوم على وسائد وفرش (مراتب) لينه وناعمة، وهناك من يفضل الوسائد والمراتب المتينة المتماسكة، لكن المهم في كافة الأحوال هو أن تكون الفرش والوسائد مريحة.

ـ الكحول والكوفايين يعوقان عملية نوم صحي، بينما يتسبب شرب الشاي الأسود أو الأخضر في المساء في حالة من اليقظة.

ـ وأخيرا يجب ألا تتواجد الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم.

لكن كم الوقت المناسب للنوم؟

لكن يبقى سؤال مهم يتعلق بعدد الساعات الكافية لنوم صحي. وينقل موقع "فيتبوك" عن خبراء قولهم إن كل إنسان عليه أن يكتشف بنفسه عدد ساعات النوم التي تفيده. وربما يساعده في ذلك إجابته على السؤال التالي: "بعد كم ساعة من النوم أشعر بالسعادة والصحة الجيدة والقدرة على الإنجاز والعطاء؟"

ص.ش/ع.ج.م

  • default

    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    اكتمال القمر يعيق النوم براحة

    يعتقد البعض أن اكتمال القمر يعيق النوم بعمق إلا أنه لا يوجد دليل على ذلك. فالقمر له تأثيرعلى المد والجزر. لذلك لا يُنصح بالنوم على الشاطئ وقت الجَزْر. وتأثير القمر على النوم من خلال ضوئه فقط

  • default

    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يساعد عَدُّ الأغنام على النوم؟

    من الشائع أن عدّ الأغنام يساعد على النوم في حالات القلق، إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يؤكد على أن عدّ الأغنام لاينفع ، بل يوجه التفكير إلى أمور أخرى. وينصح شرايبر بتدوين الأفكار التي تقلقنا على ورق كي لا نفكر فيها طوال الليل.

  • default

    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل النوم قبل منتصف الليل صحي حقاً

    موعد الذهاب إلى النوم لا يهم. الأهم هو أن جودة النوم تكون أفضل في مراحله الأولى، ولا يجب أن يتعرض النائم إلى أي إزعاج. كما أن الإنسان في حاجة إلى النوم العميق وإلى مرحلة الأحلام..

  • default

    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل تناول الكحول يساعد على النوم سريعا؟

    يساعد تناول الكحول على النوم سريعا إلا أن أخصائي النوم ينس شرايبر يرى أن تناول الكحول يجعلنا ننام بشكل أسوأ، ولذا ينصح بشرب كوب من شاي نبتة الناردين أو الجنجل أو الخزامى.

  • default

    خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

    هل يمكن تعويض النوم في وقت آخر؟

    بحسب أخصائي النوم ينس شرايبر، فإن النوم لا يمكن تخزينه، ولكن يمكن تعويض نوم ليلة سهرت فيها إذا ما نمت بضع ساعات أطول في اليوم التالي، والأكيد هو أن النوم ليس صحياً فقط وإنما يزيد الشخص جمالاً، وهذا تم إثباته علمياً.

    الكاتب: د.ص


إعلان