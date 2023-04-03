تجربة الأذان بمكبرات الصوت بكولونيا – هل كل شيء على ما يرام؟

في العام الماضي، أطلقت مدينة كولونيا مشروعًا تجريبيًا لمدة عامين، يمكن من خلاله للجمعيات الإسلامية رفع الأذان في مكبرات الصوت أو الميكروفونات خارج المسجد وفق شروط معينة.

وبررت المدينة تلك الخطوة بالحريات الدينية.

وفي المسجد المركزي في مدينة كولونيا التابع لجمعية "ديتيب" (DITIB) التركية، بدأ رفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة يوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من خلال اثنين من مكبرات الصوت في الفناء الخارجي للمسجد. ومنذ ذلك الحين، يسمع الأذان للصلاة، خارج المسجد، بحد أقصى خمس دقائق من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر كل يوم جمعة، ويتوقف الأمر على مواقيت الصلاة، صيفا وشتاء.

معارضة شديدة رغم انخفاض الصوت

في يوم الجمعة، يقف المؤذن في الفناء أمام مدخل المسجد المركزي في حي "إرنفلد" (Ehrenfeld) ويؤذن في ميكروفون، ويجب ألا يتجاوز صوت الميكروفون 60 ديسيبل. وللتقريب فإن صوت رضيع يصرخ أو دراجة نارية تسير في الطريق يصل حتى 80 ديسيبل.

رغم ذلك فإنه في أول يوم جمعة رفع فيه الأذان في مسجد كولونيا المركزي، كان هناك محتجون، بينهم أشخاص من أصول مسلمة مثلا، كانوا يحتجون على ما يجري في إيران من قمع بعد موت الشابة جينا مهسا أميني، بينما رفع محتجون آخرون لافتة كتب عليها أن "المجال العام يجب أن يبقى محايدا".

جدير بالذكر أنه عندما عُرِض مشروع الأذان عبر مكبرات الصوت في مسجد كولونيا، اشتعل نقاش على مستوى ألمانيا. وحذر منتقدون لهذا الأمر من منح تفضيل غير مقبول لإحدى الأقليات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الخطوة، في رأيهم، يمكن أن تعزز التيارات المحافظة أو المعادية للنساء في الجمعيات، إضافة إلى أن "ديتيب"، تُتهم بأنها الذراع الممتدة للدولة التركية في ألمانيا.

وتمت تسمية شخص مسؤول في كولونيا لتسلم الشكاوى المحتملة ضد رفع الأذان في مكبرات الصوت. فماذا حدث منذ ذلك؟

لا مشكلة مع الأذان إطلاقا؟

بعد نصف عام تقريبا منذ السماح به في مكبرات الصوت خارج المسجد، رسخ الأذان نفسه بدون أي مشاكل في مدينة كولونيا. وقال متحدث باسم المدينة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ): "في الوقت الحالي، ليس لدى مدينة كولونيا أي شكاوى من السكان أو المواطنين" بخصوص رفع الأذان في مكبرات الصوت.

ويفي المسجد المركزي التابع لجمعية "ديتيب" بجميع شروط الحماية من الضوضاء. وحتى في شهر رمضان يجري الالتزام بالشروط المتفق عليها أيضًا بخصوص رفع الأذان خارج المسجد.

وفي أول أسبوع من شهر رمضان لعام 2023 ميلادية، ذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" التي تصدر في كولونيا، أنه حتى الآن، لم تقدم أي جمعيات إسلامية أخرى طلبات للحصول على إذن برفع الأذان في مكبرات الصوت. بينما في العام الماضي، أعربت حوالي عشرة مساجد أخرى عن اهتمامها بالمشروع. ووفقًا لـ DITIB، يوجد حوالي 250 مسجدًا في جميع أنحاء ألمانيا يرفع فيها الأذان بشكل رسمي، بيد أن المسجد المركزي في كولونيا لديه قيمة رمزية أعلى.

المسجد المركزي لجميعة ديتيب التركية في كولونيا له قيمة كبرى بالنسبة للأتراك في ألمانيا وقد حضر الرئيس التركي أردوغان وزوجته أمينة حفل الافتتاح (29/9/2018)

مطالب بالمعاملة بالمثل

وأعربت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "ميسيو آخن"، بمدينة آخن غربي كولونيا، أنها تنتظر من "ديتيب" كجزء من السلطة الدينية التركية أن تتدخل للدفاع عن حرية الدين والقبول الاجتماعي للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في تركيا.

أما هنرييته ريكر، عمدة مدينة كولونيا، فاعتبرت المشروع علامة على القبول المتبادل وقالت: "إذا سمعنا صوت المؤذن بجانب صوت أجراس الكنائس في مدينتنا، فإن هذا يدل على أن التنوع يتم تقديره ويعيش في كولونيا".

وجدير بالذكر أن كولونيا ليست أول مدينة في ألمانيا تسمح برفع الأذان عبر مكبر للصوت فمثلا، قبلها بعامين تقريبا، سمحت مدينة راونهايم في ولاية هيسن بوسط ألمانيا، برفع الأذان عبر مكبر الصوت في ظل جائحة كورونا، وتم تعميم ذلك بعد الجائحة، ويسمح برفع الصوت هناك حتى 95 ديسيبل.

ص.ش/ع.ج.م (ك ن أ)