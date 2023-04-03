 تجربة الأذان بمكبرات الصوت بكولونيا – هل كل شيء على ما يرام؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.04.2023

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منوعات

تجربة الأذان بمكبرات الصوت بكولونيا – هل كل شيء على ما يرام؟

تسبب مشروع رفع الأذان في مكبرات الصوت في كولونيا في إشعال نقاش في ألمانيا وانتقادات شديدة. وفي أول يوم جمعة رفع فيه الأذان تظاهر، حتى مسلمين، ضد الأمر وخصصت كولونيا مسؤولا لتلقي الشكاوى، فما الذي حدث بعد منذ ذلك؟

أول آذان جمعة في المسجد المركزي لجمعية ديتيب التركية في كولونيا 14/10/2022

كان أول يوم جمعة يرفع فيه الآذان خارج المسجد في كولونيا حدثا إعلاميا كبيرا، وشهد أيضا حضور مؤيدين ومعارضين للمشروع الذي يمتد لنحو عامين.

في العام الماضي، أطلقت مدينة كولونيا مشروعًا تجريبيًا لمدة عامين، يمكن من خلاله للجمعيات الإسلامية رفع الأذان في مكبرات الصوت أو الميكروفونات خارج المسجد وفق شروط معينة.

وبررت المدينة تلك الخطوة بالحريات الدينية.

وفي المسجد المركزي في مدينة كولونيا التابع لجمعية "ديتيب" (DITIB) التركية، بدأ رفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة يوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من خلال اثنين من مكبرات الصوت في الفناء الخارجي للمسجد. ومنذ ذلك الحين، يسمع الأذان للصلاة، خارج المسجد، بحد أقصى خمس دقائق من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر كل يوم جمعة، ويتوقف الأمر على مواقيت الصلاة، صيفا وشتاء.

معارضة شديدة رغم انخفاض الصوت

مختارات

في يوم الجمعة، يقف المؤذن في الفناء أمام مدخل المسجد المركزي في حي "إرنفلد" (Ehrenfeld) ويؤذن في ميكروفون، ويجب ألا يتجاوز صوت الميكروفون 60 ديسيبل. وللتقريب فإن صوت رضيع يصرخ أو دراجة نارية تسير في الطريق يصل حتى 80 ديسيبل.

رغم ذلك فإنه في أول يوم جمعة رفع فيه الأذان في مسجد كولونيا المركزي، كان هناك محتجون، بينهم أشخاص من أصول مسلمة مثلا، كانوا يحتجون على ما يجري في إيران من قمع بعد موت الشابة جينا مهسا أميني، بينما رفع محتجون آخرون لافتة كتب عليها أن "المجال العام يجب أن يبقى محايدا".

جدير بالذكر أنه عندما عُرِض مشروع الأذان عبر مكبرات الصوت في مسجد كولونيا، اشتعل نقاش على مستوى ألمانيا. وحذر منتقدون لهذا الأمر من منح تفضيل غير مقبول لإحدى الأقليات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الخطوة، في رأيهم، يمكن أن تعزز التيارات المحافظة أو المعادية للنساء في الجمعيات، إضافة إلى أن "ديتيب"، تُتهم بأنها الذراع الممتدة للدولة التركية في ألمانيا.

وتمت تسمية شخص مسؤول في كولونيا لتسلم الشكاوى المحتملة ضد رفع الأذان في مكبرات الصوت. فماذا حدث منذ ذلك؟

لا مشكلة مع الأذان إطلاقا؟

بعد نصف عام تقريبا منذ السماح به في مكبرات الصوت خارج المسجد، رسخ الأذان نفسه بدون أي مشاكل في مدينة كولونيا. وقال متحدث باسم المدينة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ): "في الوقت الحالي، ليس لدى مدينة كولونيا أي شكاوى من السكان أو المواطنين" بخصوص رفع الأذان في مكبرات الصوت.

ويفي المسجد المركزي التابع لجمعية "ديتيب" بجميع شروط الحماية من  الضوضاء. وحتى في شهر رمضان يجري الالتزام بالشروط المتفق عليها أيضًا بخصوص رفع الأذان خارج المسجد.

وفي أول أسبوع من شهر رمضان لعام 2023 ميلادية، ذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" التي تصدر في كولونيا، أنه حتى الآن، لم تقدم أي جمعيات إسلامية أخرى طلبات للحصول على إذن برفع الأذان في مكبرات الصوت. بينما في العام الماضي، أعربت حوالي عشرة مساجد أخرى عن اهتمامها بالمشروع. ووفقًا لـ DITIB، يوجد حوالي 250 مسجدًا في جميع أنحاء ألمانيا يرفع فيها الأذان بشكل رسمي، بيد أن المسجد المركزي في كولونيا لديه قيمة رمزية أعلى.

المسجد المركزي لجميعة ديتيب التركية في كولونيا له قيمة كبرى بالنسبة للأتراك في ألمانيا وقد حضر الرئيس التركي أردوغان وزوجته أمينة حفل الافتتاح (29/9/2018)

المسجد المركزي لجميعة ديتيب التركية في كولونيا له قيمة كبرى بالنسبة للأتراك في ألمانيا وقد حضر الرئيس التركي أردوغان وزوجته أمينة حفل الافتتاح (29/9/2018)

مطالب بالمعاملة بالمثل

وأعربت منظمة الإغاثة الكاثوليكية "ميسيو آخن"، بمدينة آخن غربي كولونيا، أنها تنتظر من "ديتيب" كجزء من السلطة الدينية التركية أن تتدخل للدفاع عن حرية الدين والقبول الاجتماعي للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في تركيا.

أما هنرييته ريكر، عمدة مدينة كولونيا، فاعتبرت المشروع علامة على القبول المتبادل وقالت: "إذا سمعنا صوت المؤذن بجانب صوت أجراس الكنائس في مدينتنا، فإن هذا يدل على أن التنوع يتم تقديره ويعيش في كولونيا".

وجدير بالذكر أن كولونيا ليست أول مدينة في ألمانيا تسمح برفع الأذان عبر مكبر للصوت فمثلا، قبلها بعامين تقريبا، سمحت مدينة راونهايم في ولاية هيسن بوسط ألمانيا، برفع الأذان عبر مكبر الصوت في ظل جائحة كورونا، وتم تعميم ذلك بعد الجائحة، ويسمح برفع الصوت هناك حتى 95 ديسيبل.

ص.ش/ع.ج.م (ك ن أ)

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!

قبل 25 عاما أطلق مسلمو ألمانيا فعاليات "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين أول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها أمام الزوار للتعريف بالإسلام، لكن عددهم تراجع قليلا هذا العام