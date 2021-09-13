بيلوسي تعرب عن قلقها بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي، في تغريدة على تويتر إن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف لمحاكمة الناشط عبد الرحمان السدحان المقررة اليوم (الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021) و"كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام". وأضافت بيلوسي في تغريدتها "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه. الحكم الصادر بحقه استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".

وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر في السادس من أبريل / نيسان أن السلطات السعوديةاحتجزت في مارس / آذار 2018 وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى. وألقي القبض على السدحان في مقر عمله بمكتب جمعية الهلال الأحمر في الرياض.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية بالعربية "سنواصل مراقبة هذه القضية عن كثب خلال أي عملية استئناف". وتابعت الخارجية الأمريكية "حرية التعبير، ومثلما قلنا للمسؤولين السعوديين على جميع المستويات، لا ينبغي أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون". وأضافت "سنواصل تعزيز دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية وكذلك تشجيع الإصلاحات القانونية التي تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد".

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على تغريدة بيلوسي، حسب رويترز.

من جهتها قالت أريج شقيقة السدحان إن صحة أخيها تتدهور. وأوضحت أريج في تغريدة على تويتر "نشعر بقلق كبير على سلامة وصحة شقيقي التي تتدهور في ظل التعذيب وهو رهن الاحتجاز في السعودية بينما نُحرم تماما من أي اتصال به".

وكانت منظمة "منا لحقوق الإنسان" في جنيف قد قالت في بيان في أبريل / نيسان إن السدحان مثل للمحاكمة لإدارته حسابين على تويتر يقدمان محتوى ساخرا، مضيفة أن السلطات اتهمته بتمويل الإرهاب، ودعم أو التعاطف مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، وإعداد وتخزين وإرسال رسائل "تضر بالنظام العام والقيم الدينية".

وأضافت المنظمة أن أسرة السدحان علمت أنه عانى تعذيبا شديدا خلال احتجازه اشتمل على "صدمات كهربائية، والضرب الذي أفضى إلى كسور في العظام، والجلد، والتعليق من قدميه وفي أوضاع مؤلمة، والتهديد بالقتل، والذبح، وسباب، وإهانات لفظية".

ح.ز/ ع.ج.م ( رويترز/ أ.ف.ب)