بيربوك: توريد أسلحة إلى أوكرانيا لا يسير وفق الخطة

اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن استراتيجية "التبادل الدائري" لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا لا تسري كما كان مقرراً لها.

وفي المقابل، رفضت الوزيرة الانتقادات الشديدة من جانب الحكومة البولندية، التي اتهمت ألمانيا مؤخراً بعدم الوفاء بوعودها، وممارسة مناورات خادعة في التبادل الدائري للدبابات.

وقالت بيربوك مساء أمس الجمعة (22 يوليو/تموز 2022) خلال فعالية "الأسئلة الصحيحة" التي نظمتها صحيفة "بيلد الألمانية: "في مثل هذا الوضع لا يخدع أحد جيرانه الأوروبيين"، مضيفة أن الوضع غير مُرض للطرفين، ولكن في الحرب لا يمكن على الفور معرفة الطريقة المثلى، وأوضحت أنه تم إطلاق استراتيجية "التبادل الدائري" لأنها بدت "أفضل وأسرع طريقة في ذلك الوقت".

"مناورة خادعة"

وكان من المفترض أن يتيح التبادل الدائري للدبابات إمكانية تسليم سريع لمعدات حربية ثقيلة مألوفة للجنود في أوكرانيا. وأعلنت ألمانيا أنها ستقدم لشركائها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشرق أوروبا أسلحة أخرى بديلة، أو ستساعدهم في الحصول على بدائل.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي فيل سيك، في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أمس الجمعة: "أثبتت الوعود الألمانية بالتبادل الدائري للدبابات أنها مناورة خادعة"، مضيفاً أن بولندا ترى العروض الألمانية غير مقبولة، وبالتالي تعتمد الآن على مساعدة شركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).

وذكر شينكوفسكي أن الألمان عرضوا في البداية على بولندا دبابات "أقدم من تلك التي قدمناها لأوكرانيا"، مضيفا أن هذا العرض "لا يمكن قبوله لأنه ليس في مصلحتنا أن تتدهور حالة تسليحنا أو أن يتدرب جنودنا على معدات تعود إلى ستينيات القرن الماضي".

وقال شينكوفسكي: "تم عرض عدد رمزي من الدبابات... من الصعب اعتبار هذا اقتراحاً جاداً بعد أن قمنا بتسليم أكثر من 200 دبابة لأوكرانيا في غضون شهرين"، وأوضح أن بولندا تفضل لذلك التحدث إلى شركاء آخرين في الناتو "يرغبون حقاً في مساعدتنا في هذا الأمر".

وبحسب بياناته، تتلقى بولندا حالياً بالفعل دبابات من الولايات المتحدة وبريطانيا.

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ألمانيا تدرس الأسباب

وقالت بيربوك، في معرض ردها على مزاعم بولندا: "كان واضحاً منذ البداية أننا لن نستطيع استبدال كل دبابة بين عشية وضحاها بضغط إصبع... بالطبع يمكنهم القول: نريد المزيد منكم. لكن الدبابات التي بحوزتهم لا يزال من الممكن تسليمها مباشرة إلى أوكرانيا".

وذكرت بيربوك أنه نظراً لعدم سريان التبادل الدائري كما هو مقرر له، تدرس الحكومة الألمانية الآن "سبب عدم حدوث ذلك بوضوح وما إذا كان يتعين علينا بعد ذلك تقديم دعم آخر"، موضحة أن المساعدة المسلحة لأوكرانيا لا تتعلق بالدبابات فحسب، بل أيضاً بمعدات ثقيلة أخرى، وقال: "لقد أوضحت عدة مرات أننا يجب أن ننظر إلى المدفعية على وجه الخصوص لنرى كيف يمكننا دعمها أكثر".

وأعلنت ألمانيا أنها ستقدم لشركاء الناتو في شرق أوروبا أسلحة أخرى بديلة أو ستساعدهم في الحصول على بدائل، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تمض قدما حتى الآن، ولم تعلن الحكومة الألمانية حتى الآن أي معلومات عن الوضع.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت يوم الجمعة، في معرض ردها على سؤال حول انتقادات بولندا: "ما يجب أن يحدث سريعاً وعلى نحو خاص هو دعم أوكرانيا، لأنها تخوض معركة شجاعة"، مشيرة إلى أن ألمانيا تقدم من أجل ذلك مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع وقاذفات صواريخ متعددة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)