في هذه الحالة.. الرئيس الألماني السابق مستعد لحمل السلاح!

حذر الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك من "السِلمية الخاطئة"، وصرح بأنه سيحمل السلاح بنفسه إذا لزم الأمر، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال غاوك (82 عامًا) لبرنامج المقدم الألماني الشهير "ماركوس لانتس" بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يحمل، بصفته قسًا سابقًا، السلاح: "أتمنى ألا اضطر لذلك، ولكنني سأفعلها في هذه الحالة (إذا تعرضت برلين لهجوم)".

ووصف غاوك في تصريحاته، التي تم بثها في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء (14 تموز/يوليو 2022)، اتباع النهج السلمي في الحياة الشخصية بأنه أمر "مشرّف"، ولكنه بشكل عام نهج "قد يعزز هيمنة الأشرار والمجرمين واللاإنسانيين".

ونبّه الرئيس الألماني السابق من "الخضوع أمام عديمي الضمير"، وقال: "عديمو الضمير لا يتساءلون عما إذا كان أمرًا صائبًا أم لا أن يحمل المرء السلاح لينفذ مطالبه"، موضحًا أن هذا ما يفعله أصحاب الضمائر.

وتابع الرئيس السابق بالقول: "عندما يقول أصحاب الضمائر، بسبب خوفهم من العمل الدفاعي، والعمل الدفاعي القوي: لا لن أجعل يدي تتسخان! فإنهم يخونون قاعدة القيم التي مكنتهم في الواقع من عيش الحياة التي يعيشونها الآن".

ودعا غاوك إلى التضامن مع أوكرانيا، ووصفها بأنها "ضحية"، وقال إنه بالنظر إلى العواقب الاقتصادية المحتملة للحرب الأوكرانية بالنسبة لألمانيا (فيما يتعلق بإمدادات الغاز) إنه يمكن تحمل الوضع حال الاضطرار لخفض درجات الحرارة بعض الشيء عند التدفئة في الشتاء.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)