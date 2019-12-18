بوندسليغا: هالاند يقود دورتموند لفوز كاسح على أوغسبورغ

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند، إلى اكتساح مضيفه أوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مع انطلاق الدور الثاني للدوري الألماني لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وافتتح أوغسبورغ التسجيل في الدقيقة 43عن طريق فلوريان نايديرليشينر، قبل أن يضيف زميله ماركو ريتشير الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 49 سجل جوليان براندت هدف تقليص الفارق لدورتموند، لكن نايديرليشنير عاد ليسجل الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقية 55.

وفي الدقيقة 59 سجل النرويجي إيرلينغ هالاند أول أهدافه مع الفريق في أول مشاركة رسمية له منذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يضيف سانشو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 61. وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خماسية فريقه بهدف في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع دورتموندرصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى اليوم السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2020)، فاز فرايبورغ على مضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف، في المرحلة ذاتها من المسابقة. وتقدم فرايبورغ في الدقيقة 28 عن طريق شانج هون كوون، قبل أن يضيف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 82 سجل جون فيليب ماتيتا هدف تقليص الفارق لماينز. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما فاز إينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فرانكفورت عن طريق باس دوست في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كونستانشون ستافيليديس هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 62 سجل تشاندلر هدف الفوز لفرانكفورت. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وعاد فريق كولونيا ليذوق طعم الانتصارات المتتالية، فقد حقق السبت انتصاره الرابع على التوالي.

وفي مباراة أخرى فاز كولونيا (كولن) على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم كولونيا في الدقيقة 22 عن طريق جون كوردوبا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول. وفي الدقيقة 62 سجل يوناس هيكتور الهدف الثالث لكولونيا، قبل أن يسجل ريناتو ستيفن هدف تقليص الفارق لفولفسبورغ في الدقيقة 66. ورفع كولن بذلك رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز التاسع.

كما اقتنص فيردر بريمن فوزا صعبا من أرض مضيفه فورتونا دوسلدروف بهدف يتيم مقابل لا شيء. وسجل فلوريان كاستنمير مدافع دوسلدروف هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66. وشهدت المباراة تعرض نيكولاس مويساندير لاعب بريمن للبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بريمن رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد دوسلدروف عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)