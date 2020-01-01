محطات محتملة لبودولسكي بعد ختام مسيرته في اليابان

نهاية سعيدة، يسدل بها الألماني لوكاس بودولسكي الستار على رحلة احترافه في اليابان مع فريق فيسل كوبه. فقد نجح فريقه في الفوز بكأس اليابان اليوم الأربعاء (أول يناير/ كانون الثاني 2020) إثر تغلبه في المباراة النهائية على فريق كاشيما أنتلرز بهدفين لصفر.
ويقول موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، إن هذا الكأس هو الرابع في مسيرة لوكاس بودولسكي فقد فاز مع بايرن عام 2008 بكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ثم فاز مع أرسنال لندن في 2014 بكأس إنجلترا وفاز مع غلاطا سراي في 2016 بكأس تركيا.
وكان الألماني تورستن فينك، مدرب فيسل كوبه، قد أدخل بودولسكي مع قرب نهاية المباراة بديلا للإسباني ديفيد بيا، الذي سيعتزل كرة القدم هذا العام.
وبعد عامين ونصف مع فيسل كوبه ينتهي عقد بودولسكي مع الفريق الياباني في نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي، لكنه لم يعلن بعد عن انتهاء مسيرته كلاعب، بحسب "بيلد".
ونقل موقع "بيلد" عن صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر"، التي تصدر في كولونيا، حيث يعيش بودولسكي، فإن هناك عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 34 عاما، الفائز مع المانشافت بمونديال البرازيل 2014. وتلك الأندية هي شيكاغو فاير الأمريكي، الفريق السابق لزميله باستيان شفاينشتايغر، وفريق غورنيك زابجه البولندي، فبولندا هو الموطن الأصلي لوالديه، وكذلك فإن فريقي مونتيري المكسيكي وفلامينغو البرازيلي مرشحان ليكونا الوجهة المقبلة للاعب.
لكن موقع شبورت بوزر الألماني يقول إن العودة إلى الدوري الألماني عبر ناديه "المحبوب" كولونيا جرى التفاوض حولها بالفعل، خصوصا أن التعاقد مع "الملك بولدي"، سيكون عبر صفقة انتقال حر.
يذكر أن بودولسكي لعب في بدايته مع كولونيا قبل أن يبدأ رحلة بين الأندية داخل وخارج ألمانيا، حيث انتقل بعدها لبايرن ميونيخ، ثم عاد لكولونيا مرة أخرى ومنها إلى أرسنال الإنجليزي، ومنه إلى إنترميلان الإيطالي ثم غلاطا سراي التركي قبل أن تحط به الرحال في اليابان.
صلاح شرارة
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
عناق حار
عناق حار بين لوكاس بودولسكي والمدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف بعد خروج بودولسكي من الملعب في آخر مباراة له مع المنتخب الألماني. لوف يعتبر أن بودولسكي واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ المنتخب الألماني.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
ختامها مسك
قدم بودولسكي هدية رائعة للجمهور الكبير الذي حضر مباراة اعتزاله بتسجيله هدفا رائعا في شباك المنتخب الإنجليزي موقعا هدفه 49 والأخير بقميص المانشافت
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
مسيرة حافلة
يعد بودولسكي ثالث أكثر اللاعبين الألمان خوضا للمباريات الدولية كما أنه رابع هدافي منتخب ألمانيا على مر العصور برصيد 49 هدفا.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
الكرة في الشباك!
بدأ لوكاس بودولسكي مشواره الكروي في خريف 2003 في الدوري الألماني مع ناديه كولونيا. اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أحرز في الموسم الأول 12 هدفاً لصالح فريق كولونيا. وصفته في اللعب يختزلها في:"الكرة في المرمى، انتهى وإلى البيت".
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
شاب من كولونيا بلباس الكارنفال
وُلد بودولسكي ،أو بولدي كما يلقبه سكان كولونيا، في بولندا وترعرع في بيرغهايم التي تبعد 20 كلم عن كولونيا التي يصفها كمدينته المحبوبة. وأينما كان يلعب الكرة في العالم فهو يرسل التحية إلى كولونيا وسكانها. ولهذا يحب الكولونيون "أميرهم بولدي".
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
شهرة مبكرة
بودولسكي لا يخجل حتى يومنا هذا في الإشارة إلى بداياته كطفل شوارع ببلدة بيرغهايم بالقرب من كولونيا. الشهرة في كرة القدم غمرته في وقت مبكر. ومايزال الجمهور يتذكر لقاءاته مع الصحافة وستبقى بعض تصريحاته خالدة.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
شاب في مستهل العمر
في يونيو/ حزيران 2004 لبس بولدي لأول مرة قميص المنتخب في المقابلة الودية استعداداً للبطولة الأوروبية التي انتهت بهدفين لصفر أمام المجر. مدرب الفريق رودي فولر يُدخل الشاب الكولوني في ربع الساعة الأخيرة من المقابلة. في سن الـ19 من عمره يكون بولدي ثالث أصغر لاعب مبتدئ في صفوف المنتخب الألماني بعد أوفي زيلير وأولاف تون.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
اختراق في كأس القارات بألمانيا
المدرب يورغن كلينسمان عول على لاعبين صغار مثل بودولسكي، خلال كأس القارات 2005 في ألمانيا، حيث تمكن اللاعب الكولوني من إحراز ثلاثة أهداف ضد أستراليا والبرازيل والمكسيك ما شكل اختراقاً ضمن تشكيلة المنتخب الألماني.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
صداقة حميمة
خلال بطولة العالم في ألمانيا 2006 تتابع البلاد بفرح المزحات التي تجمع بين اللاعبين الشابين بودولوسكي وشفاينشتايغر. الإثنان تربطهما أيضاً علاقة صداقة تجعل الانسجام قائماً حتى خارج الملعب.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
حمام الجعة
بودولسكي انتقل إلى بايرن ميونيخ نادي شفاينشتايغر، إلا أنه لم يكن سعيداً هناك. وسائل الإعلام وصفت السنوات الثلاث في حضن النادي البطل "كسوء تفاهم كبير". غير أن بولدي فاز مع بايرن في 2008 بالثنائية أي البطولة وكأس ألمانيا. وهو يسكب في الصورة الجعة على صديقه شفايني (شفاينشتايغر).
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
صفعة الأمة
حتى لو أن ميشاييل بالاك قاد المنتخب الألماني طوال سنوات إلا أن هذا لا يعني بأنه لم يثر الجدل. ولا شيء يعبر عن هذا مثل الصفعة التي وجهها بودولسكي في 2009 "للقائد" خلال مباراة التأهل لبطولة العالم ضد ويلز. وقال بولدي بعدها: "قدمت اعتذاري بعدها، إنه خطأ مني ما كان ليحصل".
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
مدربه الوفي
بولدي يمكن له أن يعول على المدرب يواخيم لوف. كيفما كان الوضع في النوادي التي يلعب لها، المدرب الوطني كان يستدعيه بانتظام لخوض المباريات الدولية. وبودولسكي يرد الجميل بتقديم أداء جيد وكشخص محفز داخل الفريق.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
عودة الإبن المفقود
بودولسكي يعود مجدداً في 2009 إلى نادي منطقة الراين. اللاعب المهاجم ينتمي لنادي كولونيا مثل الكاتدرائية التي هي جزء من مدينة كولونيا، كما قال عمدة المدينة السابق فريتس شراما. إلا أن بولدي كان مثقلاً بمهمة "الشاب المنقذ"، ولم يتمكن من إحياء فترة بزوغه في فريق كولونيا.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
مونيكا لويس ومايا
في 2011 تزوج بودولسكي صديقته مونيكا بوخالسكي التي قضى معها سنوات طويلة ومعهما الإبن لويس الذي كان في الثالثة من عمره. في صيف 2016 أبصرت ابنته مايا النور. وقال بودولسكي:"أنا الآن في عمر ينقصني فيه الوقت مع العائلة، لدي طفلين يريدان أيضاً مشاهدة الأب".
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
أسابيع إنجليزية
بعد ثلاث سنوات لم تكلل بنجاح كبير في صفوف كولونيا انتقل بودولسكي إلى أرسنال الإنجليزي. هناك في الدوري الانجليزي استعاد لياقته القديمة. وفي 2014 فاز مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
بطل العالم
نجاحه الأكبر: منذ الـ 13 من يوليو/ تموز 2014 يمكن أن يسمي نفسه بطل عالم. خلال المسابقة في البرازيل لم يشارك في اللعب إلا لما مجموعة 53 دقيقة. غير أن مشاركة بولدي في إنعاش روح الفريق، وهي قوة فريق البطولة العالمية كانت أكبر بوضوح.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
لا خوف من معانقة الجمهور
البطولة الأوروبية 2016 كانت سابع وآخر مسابقة يشارك فيها بودولسكي. في جولة الـ16 الأخيرة ضد سلوفاكيا يتم إدخاله في الربع الأخير من الوقت تحت تهليل الجماهير الألمانية التي احتفل معها لاحقاً بالانتصار بثلاثة أهداف لصفر. بولدي يظل نجماً يعانقه الجمهور.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
الدعابة باستمرار
الدعابة لم يفقدها بولدي طوال سنوات، وهو يطلق من حين لآخر أمام الصحافة تعليقات مضحكة تنال إعجاب الحضور، كما حصل هنا خلال فعاليات البطولة الأوروبية 2016.
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بودولسكي ينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني في أبهى صورة
خمس مرات بولدي
من أرسنال انتقل بودولسكي في 2015 عبر إنتر ميلان إلى غلطة سراي التركي. هناك في صفوف الناي التركي تقدم إلى رتبة اللاعب المحبوب لدى الجمهور. في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه تمكن بولدي من إحراز خمسة أهداف في الدوري التركي أمام فريق أكيشار بليدييسبور. الجمهور كان يهلل. وانطلاقاً من الصيف بدأ بولدي يكسب ماله مع نادي فيسيل كوبي الياباني.