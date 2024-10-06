  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
عالم الرياضةألمانيا

بوندسليغا.. مرموش يهدي فرانكفورت تعادلا ثمينا أمام بايرن

٦ أكتوبر ٢٠٢٤

بتسجيله هدفين وصناعة آخر قاد المهاجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتعادل ثمين بثلاثة أهداف أمام ضيفه البافاري الذي بقي في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن لايبزيغ.

https://p.dw.com/p/4lT6q
مرموش قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ - صورة بتاريخ 6 أكتوبر 2024
مرموش قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخصورة من: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه  آينتراخت فرانكفورت  تعادلا مثيرا أمام ضيفه  بايرن ميونيخ  بنتيجة 3/3 ضمن منافسات الجولة السادسة من  الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وتقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء. في المقابل منح المهاجم المصري عمر مرموش فريقه فرانكفورت التعادل سريعا في الدقيقة 22 ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

ولم يكتف مرموش بهز الشباك بل مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوغو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35. لكن بايرن ميونيخ نجح في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38.

اقرأ أيضاً:  بوندسليغا: تعثر ليفركوزن بالتعادل ودورتموند بالخسارة

وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث  لبايرن ميونيخ  والرابع له في الدوري هذا الموسم. وعاد مرموش للتألق مجددا بهدف ثان في الدقيقة 94 ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل ويعتلي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

وتعثر بايرن ميونيخ بتعادل ثان على التوالي  بعد أربع انتصارات متتالية في بداية المشوار ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على  لايبزيغ  صاحب المركز الثاني الذي تغلب 1-صفر على هايدنهايم في وقت سابق اليوم. 

أما آينتراخت فرانكفورت فانفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.

يعتلي المصري عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف - صورة بتاريخ 6 أكتوبر 2024
يعتلي المصري عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.صورة من: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

وكان  فريق لايبزيغ  قد ارتقى مؤقتا لقمة الدوري الألماني لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 1/ صفر. وسجل المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة 59. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 14 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم.

أما هايدنهايم، فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن بعد ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم. 
 

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)