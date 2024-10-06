بوندسليغا.. مرموش يهدي فرانكفورت تعادلا ثمينا أمام بايرن

بتسجيله هدفين وصناعة آخر قاد المهاجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتعادل ثمين بثلاثة أهداف أمام ضيفه البافاري الذي بقي في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن لايبزيغ.

سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه آينتراخت فرانكفورت تعادلا مثيرا أمام ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3/3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وتقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء. في المقابل منح المهاجم المصري عمر مرموش فريقه فرانكفورت التعادل سريعا في الدقيقة 22 ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

ولم يكتف مرموش بهز الشباك بل مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوغو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35. لكن بايرن ميونيخ نجح في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38.

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وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ والرابع له في الدوري هذا الموسم. وعاد مرموش للتألق مجددا بهدف ثان في الدقيقة 94 ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل ويعتلي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

وتعثر بايرن ميونيخ بتعادل ثان على التوالي بعد أربع انتصارات متتالية في بداية المشوار ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ صاحب المركز الثاني الذي تغلب 1-صفر على هايدنهايم في وقت سابق اليوم.

أما آينتراخت فرانكفورت فانفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.

يعتلي المصري عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف. صورة من: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

وكان فريق لايبزيغ قد ارتقى مؤقتا لقمة الدوري الألماني لكرة القدم بعد الفوز على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 1/ صفر. وسجل المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة 59. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 14 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم.

أما هايدنهايم، فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن بعد ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم.



ع.غ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)