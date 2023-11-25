بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

استعاد باير ليفركوزن موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه فيردر بريمن (3/صفر)، اليوم السبت (25 تشرين الأول/نوفمبر 2023)، في المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا، فيما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (4/2).
ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ الذي تغلب بصعوبة على مضيفه كولونيا (1/صفر) أمس الجمعة. وسجل ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو فوزه الثامن على التوالي في البوندسليغا مقابل تعادل وحيد طوال الموسم، ويبقى هو الوحيد رفقة بايرن ميونيخ الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.
ويسير ليفركوزن بخطى ثابتة أيضًا في الدوري الأوروبي حيث حقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في دور المجموعات، هذا بجانب تأهله إلى دور الستة عشر لكأس ألمانيا.
وعلى ملعب "فيزير شتاديون"، تقدم ليفركوزن بهدف عكسي في الدقيقة التاسعة سجله لاعب بريمن أوليفييه ديمان بالخطأ في مرماه، ثم أضاف جيريمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة 43 وتكفل أليخاندرو غريمالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 76.
دورتموند انتفض وقلب تأخره بهدفين أمام غلادباخ إلى فوز مثير برباعية
وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" انتفض دورتموند وقلب تأخره بهدفين أمام غلادباخ إلى فوز مثير برباعية ليحصد ثلاث نقاط غالية. وهذا الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 24 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد غلادباخ عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. وهذا أول انتصار لدورتموند في آخر أربع مباريات بالدوري.
وتقدم مونشنغلادباخ بهدفين حملا توقيع روكو ريتز وكواديو كونيه في الدقيقتين 13 و28، ثم رد مارسيل سابيتزر ونيكلاس فولكروغ بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 30 و32. وجاء الهدف الثالث لدورتموند بواسطة جيمي بينو غيتنز في الدقيقة 45، وتكفل دونيايل مالين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.
وفي مباريات أخرى، فاز فولفسبورغ على ضيفه لايبزيغ (2/1)، وتعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ (1/1)، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.
م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ، رويترز)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.