بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

استعاد باير ليفركوزن موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه فيردر بريمن (3/صفر)، اليوم السبت (25 تشرين الأول/نوفمبر 2023)، في المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا، فيما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (4/2).



ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ الذي تغلب بصعوبة على مضيفه كولونيا (1/صفر) أمس الجمعة. وسجل ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو فوزه الثامن على التوالي في البوندسليغا مقابل تعادل وحيد طوال الموسم، ويبقى هو الوحيد رفقة بايرن ميونيخ الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ويسير ليفركوزن بخطى ثابتة أيضًا في الدوري الأوروبي حيث حقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في دور المجموعات، هذا بجانب تأهله إلى دور الستة عشر لكأس ألمانيا.

وعلى ملعب "فيزير شتاديون"، تقدم ليفركوزن بهدف عكسي في الدقيقة التاسعة سجله لاعب بريمن أوليفييه ديمان بالخطأ في مرماه، ثم أضاف جيريمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة 43 وتكفل أليخاندرو غريمالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 76.



دورتموند انتفض وقلب تأخره بهدفين أمام غلادباخ إلى فوز مثير برباعية



وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" انتفض دورتموند وقلب تأخره بهدفين أمام غلادباخ إلى فوز مثير برباعية ليحصد ثلاث نقاط غالية. وهذا الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 24 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد غلادباخ عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. وهذا أول انتصار لدورتموند في آخر أربع مباريات بالدوري.

وتقدم مونشنغلادباخ بهدفين حملا توقيع روكو ريتز وكواديو كونيه في الدقيقتين 13 و28، ثم رد مارسيل سابيتزر ونيكلاس فولكروغ بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 30 و32. وجاء الهدف الثالث لدورتموند بواسطة جيمي بينو غيتنز في الدقيقة 45، وتكفل دونيايل مالين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وفي مباريات أخرى، فاز فولفسبورغ على ضيفه لايبزيغ (2/1)، وتعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ (1/1)، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ، رويترز)