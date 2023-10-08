بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة وبايرن يكرم وفادة فرايبورغ

فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه كولونيا (كولن) (3/0)، اليوم الأحد (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقة 22، قبل أن يضيف جيريمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 67 سجل فيكتور بونيفاس الهدف الثالث لباير ليفركوزن.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 19 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن شتوتغارت ونقطتين عن دورتموند في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وتجمد رصيد كولونيا عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

وعلى ملعب أليانز أرينا، فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرايبورغ بنفس النتيجة (3/0)، وتقدم كينغسلي كومان لبايرن في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25 وفي الدقيقة 85 سجل كومان هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونيخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث خلف بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند عشر نقاط في المركز الثامن.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)