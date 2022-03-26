 بولندا تخشى استغلال اللاجئين الأوكرانيين من طرف عصابات الاتجار بالبشر | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.03.2022

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ثقافة ومجتمع

بولندا تخشى استغلال اللاجئين الأوكرانيين من طرف عصابات الاتجار بالبشر

حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.

هاربات من جحيم الحرب في أوكرانيا يصلن إلى مدينة ميديكا البولندية (12 مارس/ آذار 2022)

غالبية الفارين من الحرب في أوكرانيا هم من النساء والأطفال. تخشى السلطات من احتمال استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر

تخشى الحكومة البولندية، بعد استمرار تزايد أعداد النازحين من أوكرانيا باتجاه حدودها، من خطر عصابات الاتجار بالبشر التي تتربص بأكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من الحرب في أوكرانيا، خاصة منهم النساء والأطفال.

وقد زار المراقب البولندي لحقوق الإنسان مارسين ويتشيك، يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار الحدود البولندية الأوكرانية لمناقشة مخاطر عصابات الاتجار بالبشر على اللاجئين مع حرس الحدود البولنديين. وبحسب وكالة رويترز، قال ويتشيك في مؤتمر صحفي إن عناصر الشرطة "مدركون تمامًا لهذه المخاطر ولدينا بالفعل اشتباه في بعض الحالات".

كن حذراً!

وصل صدى هذه المخاوف أيضًا إلى ألمانيا، إذ قال متطوعون يعملون في المحطة في برلين للترحيب بالأوكرانيين عند وصولهم، في تصريحات لبي بي سي يوم الأربعاء (16 مارس/آذار)، إن هناك حالات لبعض الأشخاص الذين قدموا أماكن إقامة مشكوك فيهم، وأن هناك حاجة لتشديد المراقبة في هذا الموضوع.

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مساعدة للأوكرانيين في بولندا

كما حذرت الشرطة الفيدرالية الألمانية، الأوكرانيين من المخاطر المحتملة التي تواجههم. وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن "هناك أشخاصًا في المحطة المركزية يتظاهرون بأنهم متطوعون يعرضون الإقامة". وطلبت الشرطة من اللاجئين اللجوء إلى الشرطة إذا عرض عليهم أحدهم نقودًا ومكانًا للإقامة وبدا لهم مريبًا، وأن يثقوا فقط في الأشخاص الرسميين.

في بلدة حدودية بولندية، اسمها بريزيميسل بالقرب من مدينة لفيف الأوكرانية، قال متطوعون لرويترز إنهم "قلقون بشأن ما يبدو أنه عروض سخية للإسكان تُعرض على اللاجئين". كما قال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في بريزيميسل، إيهور هوركيف، إنه علم بحالة واحدة حيث اضطرت الشرطة للتدخل، بعد أن حصلت امرأة أوكرانية على تذكرة طيران إلى تركيا.

عندما بدأ الأوكرانيون بالقدوم إلى البلدان المجاورة في البداية، لم تتمكن السلطات من التحقق من كل عروض النقل والمساعدة التي تم تقديمها للاجئين. لكن مع استمرار الوضع لأسابيع، تم اتخاذ المزيد من التدابير لحمايتهم، حسب ما ذكرت رويترز.

 

تدابير وقائية!

وتقوم السلطات وجمعيات المتطوعين حاليا بتوزيع منشورات بخصوص إجراءات الحماية بعدة لغات. ويُنْصَحُ الأوكرانيون مثلا بـ "التقاط صورة سيلفي" مع الشخص الذي يعرض المساعدة، و"إذا رفض، فيجب الامتناع عن الذهاب معه".

كما يوجد الآن أيضًا تطبيق هاتفي مخصص لتسجيل السائقين والمسافرين معهم. وفقًا لرئيس بلدية بريزيميس "استخدم حوالي 20 ألف شخص التطبيق حتى الآن". عبر التطبيق يمكن للسلطات تتبع ما إذا كان اللاجئون قد وصلوا إلى وجهتهم، حسب ما ذكرته رويترز.

العصابات تستهدف الضعفاء!

مختارات

بعد أنباء عن اغتصاب لاجئة أوكرانية في بولندا، كشفت صحيفة عن حالة مشابهة في ألمانيا. ووسط تضامن واسع مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا، تحذر السلطات الألمانية من استغلال اللاجئات الأوكرانية، فكيف يمكن حمايتهن؟

ماتياس الألماني جاء ليطبخ للاجئين حساء ساخنا، آنا مع ابنتها بدأت رحلة اللجوء المجهولة وليليا الصغيرة حملت معها غيتارها عبر الحدود. DW تتابع من الحدود البولندية معاناة اللاجئين الأوكرانيين ومبادرات المتطوعين للمساعدة.

تميل عصابات الاتجار بالبشر للإطاحة بضحايا ضعفاء من عدة جوانب. الفقر هو واحد فقط من العوامل التي يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة للخطر. اللاجئون الهاربون من الحرب أو العنف أو وضع غير مستقر هم أيضًا أهداف رئيسية لهذه العصابات.

كان الأشخاص من أوكرانيا والجمهوريات السوفياتية سابقاً أهدافًا لهذه العصابات لسنوات. تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نُشرعام 2006، ذكر أوكرانيا كدولة تستهدفها عصابات الاتجار بالبشر.

وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإن معظم ضحايا هذه العصابات من دول البلقان والاتحاد السوفيتي سابقاً وأوروبا الوسطى، يتم تجنيدهم من قبل أشخاص يعرفونهم. وحسب دراسة أجرتها الباحثة تاتيانا دينيسوفا في عام 2004 ، فـ 11٪ من النساء الأوكرانيات ضحايا الاتجار بالبشر تم استغلالهن "بالتعاون مع أزواجهن".

خداع وإكراه وعنف"

عرفت بعض النساء بأمر استغلالهن من قبل شبكات الدعارة، لكن أخريات وقعن في فخها عبر "الخداع أو الإكراه أو العنف" ، بحسب الباحثة دينيسوفا. عرفت العديد من العصابات النشطة في المنطقة في ذلك الوقت باستخدامها "أساليب تحكم قاسية. وفي كثير من الأحيان، قبل عرضهن على الزبائن، يتم اغتصاب النساء من قبل أفراد العصابة أنفسهم، كجزء من أساليب سوء المعاملة التي يستعينون بها للضغط على النساء".

تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أكد أن بعض النساء "يتم تخديرهن لمنعهن من الهروب". ووفقًا للإحصاءات الوطنية من البوسنة والهرسك وجمهورية التشيك واليونان بين 2005-2007 ، كانت الأوكرانيات من بين ضحايا شبكات الدعارة. في جمهورية التشيك، كن يمثلن النسبة الأكبر من الضحايا.

النساء أيضًا ضمن أفراد العصابات!

معظم أفراد عصابات الاتجار بالبشر وشبكات الدعارة المنظمة يكونون من الرجال، لكن ذلك لا يمنع كون النساء أيضا تنخرطن في هذه الأعمال الإجرامية. في بعض الحالات، كانت النساء اللواتي أصبحن جزءا من هذه العصابات، ضحايا سابقات لها، تستخدمن لجلب نساء أخريات إلى الشبكة عبر كسب ثقتهن.

وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن غالبية الضحايا في البلدان التي كانت عضواً سابقًا في الاتحاد السوفياتي، من الإناث. عام 2005، ذكر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن العديد من النساء عدن إلى أوطانهن بعدما تم استغلالهن من طرف هذه العصابات أو انضممن إليها بأنفسهن. 

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ألمانيا: مساعدة اللاجئين الأوكرانين

الحالات المشتبه بها في بولندا

أفادت فرانس 24 الأسبوع الماضي أن رجلاً يبلغ من العمر 49 عامًا اعتقل في بولندا بعد الاشتباه في أنه قام باغتصاب شابة أوكرانية تبلغ من العمر 19 عامًا، كان قد "استدرجها عبر عرض مأوى بعد أن فرت من أوكرانيا بعد الحرب". وقالت السلطات البولندية إن المشتبه به قد يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما سجناً نافذاً.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس، عن بيان للشرطة، أن الرجل عرض المساعدة على الفتاة عبر موقع على الإنترنت. "لقد هربت من أوكرانيا التي مزقتها الحرب، ولم تكن تتحدث البولندية. وثقت برجل وعدها بمساعدتها وإيوائها. لسوء الحظ، تبين أن كل ذلك كان تلاعبًا وخداعًا".

وذكرت فرانس 24 أن رجلا آخر "وعد شابة تبلغ من العمر 16 عاماً بسكن وعمل، قبل أن تتدخل السلطات".

جونج غيديني ويليامز، مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صرحت لفرانس 24 إثر زيارة قامت بها للمخيمات الحدودية في رومانيا وبولندا ومولدافا، أنها تشعر بالقلق . مشددة أن "هذه هي أنواع المواقف التي يتطلع بعض الاستغلاليين للاستفادة منها". 

خطوط هاتفية للمعرضين للخطر داخل ألمانيا

إذا كنت لاجئًا وصل إلى برلين وعرض عليك شخص المال بالإضافة إلى مكان للإقامة، فلا تقبل ذلك. اطلب من هذا الشخص البقاء في مكانه، ثم اتصل بالشرطة على الرقم:  

+49 30 206220306 

وأخبر الشرطة بمكان الشخص حتى تتمكن من القبض عليه.

في بولندا:

خط مساعدة للأشخاص الذين يشعرون أنهم معرضون لخطر الاتجار بالبشر:

+48 226280120

إيما واليس/ م.ب

المصدر: مهاجر نيوز

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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