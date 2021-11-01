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بوريس جونسون

تمكن بوريس جونسون من الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد جدال دام سنوات. يتولى جونسون رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي إضافة إلى أنه يترأس حزب المحافظين. وهو من السياسيين المثيرين بقوة للجدل.

ولد بوريس جونسون في نيويورك عام 1964 وانتقل والداه إلى بريطانيا عندما كان طفلا صغيرا. درس في أكثر من مجال بينها الآداب في أوكسفورد. عمل كصحافي قبل أن يدخل مضمار العمل السياسي ويصبح نائبا في مجلس العموم ورئيسا لبلدية لندن. يُعرف بأنه سليط اللسان وحاد في انتقاداته. ويصفه بعض النقاد بأنه "ترامب" بريطانيا.

UN Secretary-General Antonio Guterres delivers a speech during the opening ceremony of the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 1, 2021. REUTERS/Yves Herman/Pool

غوتيريش: مؤتمر المناخ يجب أن يعمل على "إنقاذ البشرية" 01.11.2021

وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 26" لبذل كل ما في وسعهم لـ"إنقاذ البشرية" في مواجهة التغير المناخي، فيما حذر رئيس وزراء بريطانيا من أن فشل المؤتمر قد يتسبب بغضب شعبي "لا يمكن احتواؤه".
06.05.2021 Fishing vessels at sea off the coast of Jersey, Thursday, May 6, 2021. French fishermen angry over loss of access to waters off their coast have gathered their boats in protest off the English Channel island of Jersey. The head of a grouping of Normandy fishermen said about 50 boats from French ports joined the protest Thursday morning and gathered their fleet off the Jersey port of St. Helier. (Oliver Pinel via AP)

بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة للتراجع عن تهديداتها بشأن الصيد 01.11.2021

طالبت بريطانيا فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة وإلا فسوف تواجه إجراء قانونيا بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

قمة المناخ المرتقبة في غلاسكو "كوب 26".. حذار من الفشل! 27.10.2021

تتجه الأنظار لقمة الأمم المتحدة المرتقبة للمناخ في غلاسكو (كوب 26)، التي تحمل برنامجا طموحا لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. قادة العالم يواجهون تحديا كبيرا: الفشل ممنوع في ظل تفشي الفيضانات وحرائق الغابات. فهل تنجح القمة؟
British Prime Minister Boris Johnson, Leader of the Labour Party Keir Starmer, left, followed by Speaker of the House of Commons Lindsay Hoyle, and Home Secretary Priti Patel carry flowers as they arrive at the scene where a member of Parliament was stabbed Friday, in Leigh-on-Sea, Essex, England, Saturday, Oct. 16, 2021. David Amess, a long-serving member of Parliament was stabbed to death during a meeting with constituents at a church in Leigh-on-Sea on Friday, in what police said was a terrorist incident. A 25-year-old man was arrested in connection with the attack, which united Britain's fractious politicians in shock and sorrow. (AP Photo/Alberto Pezzali)

صحف: قاتل النائب البريطاني شارك في برنامج لمكافحة التطرف 17.10.2021

أكدت صحف بريطانية أن قاتل نائب عن حزب المحافظين طعناً كان مشاركاً في برنامج لمكافحة التطرف. وتعرفت صحيفة على المشتبه به بأنه بريطاني من أصل صومالي، وأن تطرفه على الأغلب حصل ذاتياً.
A member of the scientific police enters the scene where MP David Amess was stabbed during constituency surgery, in Leigh-on-Sea, Britain October 15, 2021. REUTERS/Andrew Couldridge

مخاوف على سلامة النواب.. لندن تصنف طعن أميس "عملا إرهابيا" 16.10.2021

صنفت السلطات البريطانية واقعة مقتل النائب ديفيد أميس عملا إرهابيا، وسط مخاوف كبيرة على سلامة النواب. وتشتبه السلطات في رجل من أصول صومالية جرى اعتقاله من داخل الكنيسة.
Auf diesem von der U.S. Navy zur Verfügung gestellten Foto kehrt das atomgetriebene Schnellangriffs-U-Boot USS Illinois (SSN 786) der Virginia-Klasse von einem Einsatz im Zuständigkeitsbereich der 7. Flotte zur Joint Base Pearl Harbor-Hickam zurück. Großbritannien hat Kritik aus Frankreich an der neuen Sicherheitsallianz mit den USA und Australien zurückgewiesen. +++ dpa-Bildfunk +++

"صفعة على الوجه": شراكة أمنية جديدة تثير غضب فرنسا 16.09.2021

"أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، بعبارات حادة وصفت فرنسا قرار أستراليا فسخ عقد ضخم معها لشراء غواصات تقليدية بعد أن دخلت في تحالف جديد مع واشنطن ولندن. الصين أيضا نددت بالاتفاق.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 09: Host Nicki Minaj on stage during the MTV EMA's 2014 at The Hydro on November 9, 2014 in Glasgow, Scotland. (Photo by Samir Hussein/Getty Images for MTV)

جونسون يرّد على مغنية ادعت أن لقاح كورونا يسبب العجز الجنسي 15.09.2021

ردت السلطات البريطانية في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة جونسون على مغنية الراب نيكي ميناج التي كانت قد زعمت أن أحدهم تضخمت خصيتاه بعد تلقيه لقاح كورونا في دولة ترينيداد وتوباغو. وطالبت لندن من المشاهير الانتباه لما يقولونه.
Hungary v England - FIFA World Cup 2022 - European Qualifying - Group I - Puskas Arena. England's Raheem Sterling celebrates scoring their side's first goal of the game during the 2022 FIFA World Cup Qualifying match at the Puskas Arena, Hungary. Picture date: Thursday September 2, 2021. See PA story SOCCER England. Photo credit should read: Attila Trenka/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:62145498

هتافات عنصرية ضد لاعبي إنجلترا في المجر تغضب جونسون 03.09.2021

تعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات عنصرية وإلقاء مقذوفات خلال مباراته مع المنتخب المجري، ما أغضب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ولم تمنع الإساءات منتخب الأسود الثلاثة من اكتساح مضيفه.
August 21, 2021, London, England, United Kingdom: Thousands of Afghans march through central London asking international community no to recognise Taliban. Protesters said Taliban pose a threat to womenÃ¢â¬â¢s rights. (Credit Image: Â© Tayfun Salci/ZUMA Press Wire

بريطانيا تعد بـ"ترحيب حار" بالأفغان وتجري محادثات مع طالبان 01.09.2021

بعد انتقادات شديدة لطريقة إدارته عمليات الإجلاء من أفغانستان، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"ترحيب حار" بالأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى بلده. وتجري لندن محادثات مع طالبان لتأمين "مرور حر" لرعاياها.
Geflüchtete sitzen in einem Airbus A400M der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul evakuiert. +++ dpa-Bildfunk +++

مجموعة السبع ـ تحذير لطالبان وتمسك بموعد انهاء مهمة "الإجلاء" 24.08.2021

تمسك الرئيس بايدن بإنهاء "مهمة" الجيش الأمريكي في افغانستان بنهاية أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم الى مطار كابول. فيما أكدت مجموعة السبع على أن "طالبان ستحاسب على أفعالها..".
A video grab from footage broadcast by the UK Parliament's Parliamentary Recording Unit (PRU) shows Britain's Prime Minister Boris Johnson speaking as updates MPs on the COVID-19 pandemic in the House of Commons in London on September 22, 2020. - The British government announced fresh steps Tuesday to try and stop a coronavirus surge in England, while the United States was on the verge of 200,000 Covid-19 deaths. The pandemic is showing no signs of slowing down -- more than 31.2 million infections have been detected worldwide, with 964,000 deaths -- and nations are scrambling to contain new outbreaks. (Photo by - / PRU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / PRU - NO USE FOR ENTERTAINMENT, SATIRICAL, MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

جونسون: سنحكم على طالبان بناء "على الأفعال لا الأقول" 18.08.2021

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة خاصة للبرلمان مكرسة للوضع في أفغانستان أن المملكة المتحدة أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيًا مؤكدا أنه سيحكم على الحركة من خلال أفعالها.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

واشنطن تتعهّد بـ"رد جماعي" على إيران بسبب استهداف ناقلة النفط 02.08.2021

بعد أن توعد رئيس الوزراء البريطاني إيران قائلا إنّ عليها تحمل عواقب هجومها "الشائن" على ناقلة نفط تديرها إسرائيل والذي قضى فيه شخصان أحدهما بريطاني، تعهدت واشنطن بـ"رد جماعي" مع حلفائها. لكن إيران تنفي مسؤوليتها.

19.07.2021 People celebrate as they queue up for entry at the Viaduct Bar in Leeds, after the final legal coronavirus restrictions were lifted in England at midnight, Monday, July 19, 2021. (Ioannis Alexopoulos/PA via AP)

رغم المخاوف والانتقادات..إنكلترا ترفع قيود كورونا في "يوم الحرية" 19.07.2021

على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.
Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley-Stadion. Italiens Spieler jubeln nach dem Spiel mit dem Pokal.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 12.07.2021

بعدما أسدل الستار على بطولة أمم أوروبا 2020 بفوز إيطاليا على إنكلترا في نهائي حبس الأنفاس، شهدت هذه النسخة من البطولة عدة مواقف ابتسمت للبعض وأدارت ظهرها للبعض الأخر. ألبوم الصور يسلط الضوء على الأفضل والأسوأ فيها.
Soccer Football - Euro 2020 - Final - Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England's Marcus Rashford looks dejected after the match Pool via REUTERS/John Sibley

يورو 2020 ـ عنف وإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا 12.07.2021

صاحبت أعمال العنف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم بين إنكلترا وإيطاليا والتي انتهت بفوز الأخيرة. وانهالت إساءات عنصرية في حق اللاعبين راشفورد وسانشو وساكا ذوي البشرة السوداء بسبب فشلهم في تسديد ركلات الترجيح.
ROTTERDAM - Testing for access location in Rotterdam. People who go to events get a corona rapid test and then a test certificate and can go to concerts and festivals. The virus is not yet under control. Yet the government wants to test whether social activities are possible in a safer way. Such as events, theaters or sports competitions. The government is therefore conducting pilots with tests for access to events. ROBIN UTRECHT netherlands

سلالة "دلتا": هل تقترب الموجة الرابعة من الجائحة؟ 17.06.2021

بريطانيا أجلت رفع آخر قيود كورونا وألمانيا وفرنسا تسجلان زيادة في معدلات الإصابة بالنسخة التي ظهرت للمرة الأولى في الهند، فهل يعني هذا موجة رابعة من الجائحة؟ وما درجة الحماية التي توفرها اللقاحات من هذه السلالة؟
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