تمكن بوريس جونسون من الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد جدال دام سنوات. يتولى جونسون رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي إضافة إلى أنه يترأس حزب المحافظين. وهو من السياسيين المثيرين بقوة للجدل.

ولد بوريس جونسون في نيويورك عام 1964 وانتقل والداه إلى بريطانيا عندما كان طفلا صغيرا. درس في أكثر من مجال بينها الآداب في أوكسفورد. عمل كصحافي قبل أن يدخل مضمار العمل السياسي ويصبح نائبا في مجلس العموم ورئيسا لبلدية لندن. يُعرف بأنه سليط اللسان وحاد في انتقاداته. ويصفه بعض النقاد بأنه "ترامب" بريطانيا.