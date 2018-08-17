 بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها | عالم المنوعات | DW | 18.08.2018

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منوعات

بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

رقص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في حفل زفافها، حيث بدت كنايسل سعيدة جداً على الرغم من الانتقادات الكثيرة، التي أحاطت دعوتها لبوتين.

Österreich Aussenministerin Kneissl tanzt mit Putin auf ihrer Hochzeit in Gamlitz (Reuters/R. Schlager)

رقص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل في حفل زفافها، الذي حضره اليوم السبت (18 آب/ اغسطس) تلبية لدعوة قال منتقدوها إنها تضعف موقف الغرب ضد موسكو. ووصل بوتين في سيارة حاملاً باقة زهور ترافقه فرقة غنائية روسية للمشاركة في إحياء الحفل. وظهرت الوزيرة كنايسل (53 عاماً) في عدة صور وهي تبتسم مرتدية فستاناً أبيضاً طويلاً، وتتحدث مع بوتين أثناء رقصهما في الحفل، الذي أقيم في إقليم ستيريا بجنوب النمسا، في حين كان بوتين يصغي باهتمام. وتزوجت الوزيرة من رائد الأعمال فولفغانغ مايلينغر.

فاجأت دعوة بوتين كثيرين في فيينا وموسكو خاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد خلافاً بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم وغيرها من القضايا. إذ لم ترد من قبل تقارير بأن كنايسل صديقة مقربة من بوتين، غير أن تعيينها في المنصب جاء من قبل حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي يقيم علاقات مع حزب روسيا المتحدة الروسي وفق اتفاق تعاون بينهما.

كما أن زعيم حزب الحرية ونائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان ستراتش عبر عن دعم روسيا ودعا لرفع العقوبات عنها. بينما قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي كان حاضراً في حفل الزفاف، والمحافظون المهيمنون على السياسية الخارجية للبلاد إن موقف النمسا سيظل متماشياً مع اتجاه الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى حياد النمسا عبر التاريخ وعلاقاتها الدافئة مع روسيا. 

مختارات

تعتزم المستشارة ميركل استغلال محادثاتها مع الرئيس الروسي بوتين في قصر ميزبيرغ بالقرب من برلين للتباحث حول مستقبل سوريا لمرحلة ما بعد الحرب، وخصوصا الإعداد للقمة الرباعية المقترحة بهذا الشأن في تركيا في الخريف المقبل. (17.08.2018)

في مستهل لقائها بالرئيس بوتين، حذرت المستشارة ميركل من أن تؤدي المعارك حول إدلب لكارثة إنسانية وشددت على المسؤولية المشتركة لبلادها وروسيا في حل الأزمة السورية. بوتين دعا إلى "عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين". (18.08.2018)

و من جهة أخرى، أشاد ستراتش، الذي انضم للائتلاف النمساوي الحاكم العام الماضي، عند تهنئته اليوم لوزيرة الخارجية بزفافها، بنجاح كنايسل في "بناء الجسور". وأضاف أن التغطية الإعلامية الدولية، التي حظيت بها زيارة بوتين كانت بمثابة ترويج لا يقدر بثمن للنمسا "وطبيعتها الرائعة" المضيافة.

ولم تتبع النمسا نهج دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد طردت دبلوماسيين روس لديها بعد اتهام بريطانيا للكرملين بالتورط في تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا. إذ نفت موسكو هذا الاتهام.

ويذكر أن بوتين قد زار النمسا في يونيو/حزيران في أول زيارة له إلى بلد غربي بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

ر.ض/ع.ش (رويترز)

  • Diktatoren Arabischer Raum Muammar Gaddafi Ben Ali Abdullah Saleh Hosni Mubarak (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    التقطت هذه الصورة في القمة العربية الإفريقية الثانية، عام 2010، والتي شارك فيها 60 زعيماً عربياً وإفريقياً. في المقدمة، حسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبد الله صالح، وزين العابدين بن علي، لتحقيق تلاحم عربي إفريقي. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الصداقة قد جمعت بين هؤلاء الحكام، أم المصالح. ولكن من المؤكد أن النهج الديكتاتوري كان أمراً مشتركاً بينهم.

  • US President Bill Clinton and former German Chancellor Helmut Kohl (Getty Images/AFP/J. Naltchayan)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان المستشار هيلموت كول والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتحدثان بمرح في عام 1998 على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في طريقهما إلى فرانكفورت. هل ستكون صورة الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل بهذه البهجة؟ على الأرجح كلا. فقد كان هيلموت وكلينتون أصدقاء فعلاً.

  • Clinton and Merkel at Kohl's funeral (picture alliance/dpa/M. Murat)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    غالباً ما تظهر حقيقة الصداقة الحقيقية في لحظات ذات أهمية وجودية. ففي جنازة المستشار السابق، الذي توفي في 16 حزيران/يونيو 2017، تبين حينها أن الصداقة بين هيلموت كول وبيل كلينتون كانت حقيقية. إذ لم يحضر كلينتون الجنازة فحسب، وإنما بدا حزيناً جداً، في الواقع، أكثر من المستشارة الحالية، أنغيلا ميركل، التي كانت تحاول أن تواسيه.

  • Francois Mitterand and Helmut Kohl in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    جولتنا المصورة هذه يمكن أن تتضمن العديد من صور هيلموت كول، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من رجال السلطة، غير أننا سنكتفي بالصورة الأكثر شهرة لصداقة بين حكام الدول: كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران يداً بيد إحياء لذكرى أولئك، الذين سقطوا من الجانبين في الحربين العالميتين.

  • Bildergalerie Blockfreie Staaten (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    لقاء بين مؤسسي حركة دول عدم الانحياز، الذين جمعتهم صداقة قوية: رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، لتحديد مبادئ الحركة التي لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ماركو مولر/ ريم ضوا

  • Vladimir Putin and Gerhard Schröder (picture-alliance/AP Photo/Itar-Tass/Presidential Service)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قام غيرهارد شرودر، خليفة كول في منصب المستشار، ببناء صداقات مع قادة العالم الأقوياء. غير أن شرودر يميل إلى النظر شرقاً أكثر. إذ أنه صديق مقرب للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، ويتمتعان بذوق عفوي مشترك فيما يتعلق بالأزياء. التقطت هذه الصورة في مصيف بوتين على البحر الأسود في عام 2004.

  • Gerhard Schröder and Vladimir Putin on a beach (picture-alliance/dpa/BPA Jürgen Gebhardt)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان اجتماعهما يهدف إلى معالجة قضايا مثل التقارب بين روسيا والاتحاد الأوروبي. تظهر الصورة مدى تقارب الرئيسين، حيث يسيران على الشاطئ عند الغروب، مما يعكس أجواء عطلة عائلية ممتعة. ومن جهة أخرى، لا تزال الانتقادات تلاحق شرويدر بسبب وصفه بوتين في عام 2004 بأنه "ديمقراطي لا تشوبه شائبة".

  • Leonid Brezhnev and Erich Honecker kissing (picture-alliance/dpa/Spiegl/S.Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قد تبدو أكثر من ذلك، غير أن هذه القبلة هي مجرد تعبير عن الصداقة. في 5 أكتوبر 1979، قام كل من إريك هونيكر، زعيم ألمانيا الشرقية، وليونيد بريجنيف، الزعيم السوفييتي والأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، بتبادل ما سمي بـ"قبلة الصداقة"، أو "قبلة أخوية" احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس ألمانيا الشرقية.

  • Charles de Gaulle and Konrad Adenauer (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    بدأت صداقة غير متوقعة قبل أكثر من 20 سنة، حين التقى أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كونراد أديناور، والرئيس الفرنسي شارل ديغول لأول مرة في عام 1958، وكانت المفاجأة بنشوء علاقة ودية قوية بينهما. الصورة في مدينة بون بألمانيا في عام 1962، حيث يظهر الناس في الخلفية دعمهم لأوروبا الموحدة.

  • Horst Seehofer and Viktor Orban (Picture-Alliance/dpa/T. Hase Picture-Alliance/dpa/T. Hase)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    من هذا الشخص، الذي يعانق رئيس الوزراء البافاري هورست زيهوفر عام 2016؟ إنه رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان. يبدو أنهما مقربان جداً لبعضهما أكثر من المستشارة أنغيلا ميركل. ولكن هل هم أصدقاء حقاً؟

  • Donald Trump and Benjamin Nethanyahu (Reuters/R. Zvulun)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعلاقة جيدة. ويرجع ذلك جزئياً إلى صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يعتمد ترامب عليه في قضايا الشرق الأوسط. ووفقاً لنيويورك تايمز، نتنياهو صديق مقرب لوالد كوشنر، وعندما زار نتنياهو صديقه، نام في غرفة كوشنر، بينما انتقل كوشنر إلى الطابق السفلي.

  • Kim Jong Un and Donald Trump (Reuters/The Straits Times/K. Lim)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    أشاد "رجل الصواريخ الصغير"، و"الرئيس الأمريكي المختل عقلياً" ببعضهما البعض كثيراً بعد اجتماعهما في 12 حزيران/يونيو 2018. وقبل ذلك بقليل، كان كيم جونغ أون ودونالد ترامب يخوضان حرباً كلامية، غير أن الانسجام بدا واضحاً من خلال تصريحاتهما اللاحقة. الشيء المشترك بينهما: استحالة التنبؤ، وقد تتطور الصداقة على نحو غير متوقع.


مختارات

العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

هل من الممكن للسياسيين الكبار أن يصبحوا أصدقاء؟ من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين. بمناسبة اليوم العالمي للصداقة بين الرجال، نلقي نظرة على الصداقات بين السياسيين واللقاءات الودية بينهم. (30.07.2018)  

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