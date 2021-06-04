يُعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أشد المؤيدين لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وخلال فترة توليه السلطة بقي من أشد الرافضين لفكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967.

بنيامين نتنياهو من مواليد تل أبيب عام 1949 لأب من أصل بولندي وأم ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية. خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي من عام 1967 وحتى عام 1972 وشارك في أكثر من عملية عسكرية وأُصيب في إحداها. وهو أيضا صاحب أطول مدة في تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ تولاها من 2009 ولغاية 2021 وقبلها من 1996 ولغاية 1999.