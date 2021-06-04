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بنيامين نتنياهو

يُعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أشد المؤيدين لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وخلال فترة توليه السلطة بقي من أشد الرافضين لفكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967.

بنيامين نتنياهو من مواليد تل أبيب عام 1949 لأب من أصل بولندي وأم ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية. خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي من عام 1967 وحتى عام 1972 وشارك في أكثر من عملية عسكرية وأُصيب في إحداها. وهو أيضا صاحب أطول مدة في تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ تولاها من 2009 ولغاية 2021 وقبلها من 1996 ولغاية 1999.

Israeli Arab politician, leader of the United Arab list, Mansour Abbas, discusses with President Reuven Rivlin on who might form the next coalition government, at the president's residence in Jerusalem, Monday, April 5, 2021. Israel held parliamentary elections on March 24, the fourth elections in two years. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

الإسلامي الذي قد يساهم في الإطاحة بنتنياهو .. من هو منصور عباس؟ 04.06.2021

تمكن خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإطاحة به، ولو مؤقتا، لكن المفارقة أن الخصوم تكونوا من الأقلية العربية واليمين المتطرف في إسرائيل. ومن بين هؤلاء منصور عباس الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية الجنوبية.
24/03/2021 Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel und Vorsitzender der rechtskonservativen Likud-Partei, bedankt sich nach den Parlamentswahlen in Israel bei seinen Anhängern. +++ dpa-Bildfunk +++

انتخابات إسرائيل: هل يحكم نتانياهو بمساعدة تيار إسلامي؟ 24.03.2021

بعد أن ضمن بنيامين نتانياهو حصول حزبه على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان في آخر انتخابات تشريعية، تبدأ لعبة تكوين ائتلاف قادر على بناء حكومة مستقرة. في هذه الجولة قد يلعب تيار إسلامي عربي دور "صانع ملك إسرائيل".
April 16, 2018 - Washington, DC, U.S - Knesset member MERAV MICHAELI (Zionist Union) speaking at the J Street National Conference in Washington, DC on April 16, 2018

بحثاً عن بداية جديدة.. حزب العمل الإسرائيلي يعيد تنظيم صفوفه 22.03.2021

يعاني حزب العمل الإسرائيلي منذ سنوات من تراجع كبير في شعبيته، بل هناك من توقع "نهايته" داخل المشهد الحزبي الإسرائيلي. ميراف ميخائيلي الزعيمة الجديدة للحزب غيّرت الوضع وباتت وجها لصحوة مرتقبة.

Image #: 20338475 A general view overlooking the Jewish settlement of Maale Adumim near Jerusalem December 1, 2012. An Israeli official said Prime Minister Benjamin Netanyahu's conservative government had authorised the construction of 3,000 housing units and ordered preliminary zoning and planning work for thousands of units in Jerusalem and settlement blocs including Maale Adumim and E1. Photo by Mahfouz Abu Turk APA /Landov

ملف المستوطنات الإسرائيلية- ماذا تخفي عودته إلى الواجهة؟ 14.05.2020

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مناقشة سبل ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل، كجزء من "صفقة القرن"، هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول أسباب التركيز على ذلك بدلا من حشد الجهود لمواجهة تحديات كورونا الصحية والاقتصادية؟
President of the Sudanese Transitional Council, General Abdel Fattah al-Burhan, attends an army exercise on the outskirts of the capital Khartoum on October 30, 2019. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during an event with President Donald Trump in the East Room of the White House in Washington, Tuesday, Jan. 28, 2020, to announce the Trump administration's much-anticipated plan to resolve the Israeli-Palestinian conflict. (AP Photo/Alex Brandon)

كيف تتحرّك إسرائيل لضمّ السودان إلى "قائمة التطبيع"؟ 04.02.2020

تبدو إسرائيل على أعتاب تحقيق اختراق جديد في المنطقة بعد اللقاء الذي جمع بنيامين نتنياهو بعبد الفتاح البرهان. لكن هناك عقبات كثيرة أمام إسرائيل لضم السودان إلى قائمة التطبيع العربي، رغم كمّ المصالح التي تحرّك نتنياهو.
25.07.2019 RAMALLAH, WEST BANK - JULY 25: Palestinian President Mahmoud Abbas holds a meeting with senior officials of Palestinian government in Ramallah, West Bank on July 25, 2019. Palestine's President Mahmoud Abbas announced suspension of all signed agreements with Israel. Issam Rimawi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

صفقة القرن.. هل ينفذ عباس تهديداته هذه المرة؟ 02.02.2020

يتخوف الفلسطينيون من أن تؤدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى "قضم" غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. ما مخاطر ذلك على إسرائيل؟ وما مدى جدية محمود عباس في وقف التنسيق الأمني؟
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu take part in an announcement of Trump's Middle East peace plan in the East Room of the White House in Washington, DC on January 28, 2020. - Trump declared that Israel was taking a big step towards peace as he unveiled a plan aimed at solving the Israeli-Palestinian conflict. Today, Israel takes a big step towards peace, Trump said, standing alongside Netanyahu as he revealed details of the plan already emphatically rejected by the Palestinians. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

صحف أوروبية: "صفقة القرن" تتبنى فقط تصورات نتنياهو 30.01.2020

أجمعت غالبية الصحف الأوروبية على أن خطة ترامب لحل أزمة الشرق الأوسط لن تجلب السلام المنشود، لأنها تحمل في طياتها خطر تصعيد خطير كونها تراعي فقط مصالح إسرائيل على حساب الفلسطينيين.
27.01.2020 *** U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu talk outside the Oval Office of the White House in Washington, U.S., January 27, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

أوراق الفلسطينيين وخياراتهم "المحدودة" لمواجهة "صفقة القرن" 27.01.2020

قبل ربع قرن استضاف البيت الأبيض الفلسطينيين والإسرائيليين للتوقيع على اتفاقية أوسلو. اليوم في زمن دونالد ترامب يغيب أو يُغيّب أحد طرفي النزاع عن إعلان الرئيس الأمريكي لخطته للسلام. ماذا بقي للفلسطيني غير الرفض والتنديد؟

Benny Gantz Benny Gatz, head of Blue and White party, speaks during the party's election campaign event in Tel Aviv on March 27, 2019. (Photo by Gili Yaari/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture-alliance/NurPhoto/G. Yaari Benjamin Netanjahu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at his office in Jerusalem, Israel on October 7, 2018. Pool Photo by Abir Sultan/UPI Photo via Newscom picture alliance | picture-alliance/UPI Photo/A. Sultan

ماذا وراء دعوة ترامب لنتنياهو ومنافسه لزيارة واشنطن؟ 23.01.2020

دعت إدارة الرئيس ترامب كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس لزيارة واشنطن. ورغم أن الأخيرة لم تعلن رسميا سبب الزيارة إلا أن التكهنات تربط بينها وبين احتمال الإعلان عن "صفقة القرن".
20.01.2019+++Golan Höhen+++ A view of Mont Bental in the Israeli-occupied Golan Heights, on January 20, 2019. - Israel's military said its air defence systems intercepted a rocket fired from Syria today, after Damascus accused Israel of carrying out air raids. A short while ago, a rocket was fired at the northern Golan Heights and was intercepted by the 'Iron Dome' aerial defence system, an Israeli military statement said. (Photo by JALAA MAREY / AFP) (Photo credit should read JALAA MAREY/AFP/Getty Images)

إسرائيل ونووي إيران.. أزمة متفجرة في الشرق الأوسط 2020؟ 17.12.2019

وسط فشل الحلول الدبلوماسية بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوتر بينهما في 2019 بسبب البرنامج النووي، أبدى مراقبون قلقهم من أن يخرج الصراع عن السيطرة وسط توسع مسرح العمليات وحرب الظل بين تل أبيب وطهران. لكن هل يمكن تفادي ذلك؟
A Likud party election campaign billboard depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seen above a billboard depicting Benny Gantz, leader of Blue and White party, together with his top party candidates Moshe Yaalon, Yair Lapid and Gaby Ashkenazi, in Petah Tikva, Israel April 7, 2019. REUTERS/Nir Elias

وجهة نظر: الانتخابات الإسرائيلية.. ومصير حل الدولتين! 16.09.2019

الانتخابات الإسرائيلية المبكرة سوف لن تقرر مصير بنيامين نتنياهو في البقاء في منصب رئيس الوزراء فحسب، بل ستكشف ربما عما إذا كان حل الدولتين مازال يشكل رؤية مستقبلية للإسرائيليين والفلسطينيين، حسب وجهة نظر راينر زوليش.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) policy conference in Washington, March 2, 2015. Netanyahu said on Monday that the alliance between his country and the United States is stronger than ever and will continue to improve. REUTERS/Jonathan Ernst (UNITED STATES - Tags: POLITICS)

ترامب واللوبي الإسرائيلي.. من يخدم سياسة نتنياهو أكثر؟ 26.03.2019

بدأت لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية ـ إيباك ـ "اللوبي الإسرائيلي" مؤتمرها السنوي الأسبوع الجاري وسط تساؤلات حيال نفوذها في السياسة الأمريكية وهل لاتزال تحظى بدعم متساو من كلا المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
This image released by Warner Bros. Entertainment shows Gal Gadot in a scene from Wonder Woman, in theaters on June 2. (Clay Enos/Warner Bros. Entertainment via AP) |

"المرأة الخارقة" تدافع عن العرب ضد بنيامين نتنياهو 13.03.2019

تسببت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم اعتبار إسرائيل دولة للجميع في هجوم حاد ضده وصل لمشاركة بطلة فيلم "المرأة الخارقة" في انتقاده. وانتصرت غال غادوت لصديقتها الممثلة والمذيعة روتيم سيلا.

21.02.2019 Israeli politicians (L to R), Moshe Yaalon, Benny Gantz , Yair Lapid and Gabi Ashkenazi line up for a picture after delivering joint statements in the coastal city of Tel Aviv on February 21, 2019, ahead of the April 9 general election. - The two main challengers to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Gantz and Lapid, announced an electoral alliance today, posing a threat to the premier's long tenure in office as he also faces potential corruption charges. Other members of the alliance, to be called Blue and White, the colours of the Israeli flag, include Yaalon and Ashkenazi (Photo by Jack GUEZ / AFP)

انتخابات اسرائيل: تحالف حزبي واعد ضد نتنياهو 04.03.2019

في التاسع من أبريل/ نيسان تشهد إسرائيل انتخابات جديدة، ورئيس الوزراء نتنياهو يسعى للفوز فيها، لكن تحالفا جديدا يجعل المنافسة قوية أمامه. كما تلقي التهم الموجهة ضده بظلالها على الحملة الانتخابية وفرص نجاحه.
04.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, äußern sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

صحف ألمانية: خلاف ألمانيا وإسرائيل حول الفلسطينيين يُفقد العلاقات زخمها 05.10.2018

تناولت صحف ألمانية عدة زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل. وتصدر ملف القضية الفلسطينية وتأثيره على العلاقات الألمانية ـ الإسرائيلية واجهة تعليقات الصحف، التي كانت لها آراء متباينة حول الزيارة.
03.10.2018 *** JERUSALEM, ISRAEL - OCTOBER 3: (ISRAEL OUT) In this handout image supplied by the Israeli government press office (GPO), Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu speaks with German Chancellor, Angela Merkel during a meeting at the Prime Minister's on October 3 , 2018 in Jerusalem, Israel. residence in Jerusalem. (Photo by Kobi Gideon/GPO via Getty Images)

زيارة ميركل لإسرائيل.. هل كسرت الجليد بين البلدين؟ 04.10.2018

اختتمت زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإسرائيل بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الزيارة انتهت باتفاق حول منع حصول إيران على سلاح نووي ولكن الخلافات السياسية بين البلدين لازالت قائمة.
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