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بنفيكا البرتغالي

يعد بنفيكا البرتغالي من أشهر الأندية البرتغالية وأكثرها نجاحا. تأسس النادي عام 1904 واستطاع التتويج باللقب المحلي 35 مرة بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا كما أحرز 25 مرة كأس البرتغال.

نادي بنفيكا هو أكثر نادي شعبية في البرتغال وهو ضمن ثلاثة أندية لم تهبط أبداً إلى الدرجة الثانية في البرتغال رفقة سبوريتنغ لشبونة وبورتو. بنفيكا كذلك هو النادي البرتغالي الوحيد الذي فاز بكل الألقاب المحلية، وهو صاحب رقم قياسي بتحقيقه 10 مرات ثنائية الدوري والكأس. قدم بنفيكا للبرتغال أحد أفضل اللاعبين في تاريخها إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق وهو أوزيبيو المهاجم ذو الأصول الموزمبيقية. ولعب في فريق بنفيكا أيضاً أفضل حارس في تاريخ بلجيكا وهو ميشيل برودوم.

die Mannschaft freut sich ueber das Tor von Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen zum 4:1, Leroy Sane 10 FC Bayern Muenchen, Kingsley Coman 11 FC Bayern Muenchen, Alphonso Davies 19 FC Bayern Muenchen, FC Bayern Muenchen vs. Benfica Lissabon, Champions League, Vorrunde, 02.11.2021 Muenchen Bayern Deutschland *** the team is happy about the goal of Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen to the 4 1, Leroy Sane 10 FC Bayern Muenchen , Kingsley Coman 11 FC Bayern Muenchen , Alphonso Davies 19 FC Bayern Muenchen , FC Bayern Muenchen vs Benfica Lisbon, Champions League, preliminary round, 02 11 2021 Muenchen Bayern Germany Copyright: xkolbert-press/ChristianxKolbertx

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال 02.11.2021

في مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، قاد ليفاندوفسكي فريقه الألماني إلى ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي. واستغل برشلونة تعثر بنفيكا وانتزع منه المركز الثاني بفوزه الثمين على دينامو كييف.
Portugal Lisboa, Estadio da Luz 20.10.2021 UEFA Championsleague Gruppenphase - Gruppe E S.L.Benfica - FC Bayern München v.l., Leroy Sane FC Bayern München, Serge Gnabry FC Bayern München, Rober Lewandowski FC Bayern München, Kingsley Coman FC Bayern München, Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video *** Portugal Lisboa, Estadio da Luz 20 10 2021 UEFA Champions League Group Stage Group E S L Benfica FC Bayern München v l , Leroy Sane FC Bayern München , Serge Gnabry FC Bayern München , Rober Lewandowski FC Bayern München , Kingsley Coman FC Bayern München , Goal celebration, celebrate the goal UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Copyright: JoaquimxFerreira

بايرن يسحق بنفيكا ويتصدر وبرشلونة يفلت بصعوبة من كمين كييف 20.10.2021

واصل بايرن ميونخ انطلاقته المميزة، عقب فوزه الثمين والمستحق برباعية على مضيفه بنفيكا البرتغالي، فيما حقق برشلونة فوزا عسيرا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني وحافظ على أماله في التأهل عن المجموعة الخامسة.
18.04.2019 Soccer Football - Europa League - Quarter Final Second Leg - Eintracht Frankfurt v Benfica - Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany - April 18, 2019 Eintracht Frankfurt's Kevin Trapp celebrates with team mates after the match REUTERS/Ralph Orlowski

فرانكفورت يقهر بنفيكا بثنائية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 18.04.2019

في إنجاز لم يحققه منذ نحو 40 عاما، صعد أينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي. ويواجه فرانكفورت تشيلسي في الدور المقبل، بينما يصطدم أرسنال مع فالنسيا في نفس الدور.

6.6.2015 ARCHIV - Barcelona's Ivan Rakitic (L) and Javier Mascherano (R) vie with Munich's Thomas Mueller (C) for the ball during the UEFA Champions League semi-final first leg soccer match betweeen FC Barcelona and FC Bayern Munich at Camp Nou, Barcelona, Spain, 06 May 2015. Photo: Peter Kneffel/dpa (zu dpa «Ivan Rakitic: Bei Schalke weggeschickt - in Barcelona Stammspieler» am 05.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

نجم برشلونة يغازل بايرن للعودة إلى البوندسليغا 28.11.2018

ألمح نجم خط وسط برشلونة الإسباني إلى إمكانية العودة للعب في الدوري الألماني "بوندسليغا" من بوابة بايرن ميونيخ، خاصة وأنه سبق له اللعب فيها مع شالكه، حيث كانت التجربة التي انطلق منها نحو الليغا الإسبانية.
Spieltag 5 Gruppe E, 27.11.2018 München Soccer Football - Champions League - Group Stage - Group E - Bayern Munich v Benfica - Allianz Arena, Munich, Germany - November 27, 2018 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal REUTERS/Michael Dalder

صحف ألمانيا تحتفي بعودة البافاري إلى سكة الانتصارات 28.11.2018

احتفت الصحف الألمانية بفوز بايرن ميونيخ على بنفيكا البرتغالي في منافسات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال، موضحة أنه يقلل من الضغط الهائل على مدرب الفريق نيكو كوفاتش ولاعبيه عقب سلسلة من خيبات الأمل في البوندسليغا.
Screenshot Instagram Madonnas Sohn Debut bei Benfica Quelle: https://www.instagram.com/p/Be1vhosBSoS/?hl=de&taken-by=madonna

مادونا توثق بداية مسيرة ابنها الكروية برفقة بنفيكا 07.02.2018

كثيرا ما خطفت نجمة البوب مادونا الأضواء بطريقة غنائها، واستعمال لغة جسد توصف غالبا بـ"الجريئة" على خشبة المسرح، لكن يبدو أن ابنها الذي تبنته ديفيد يستعد لمنافسة أمه في مجال بعيد عن عالم الغناء والموسيقى. فماهو يا ترى؟
08.03.2017 BARCELONA, SPAIN - MARCH 08: Sergi Roberto of Barcelona (20) celebrates as he scores their sixth goal during the UEFA Champions League Round of 16 second leg match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Camp Nou on March 8, 2017 in Barcelona, Spain. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

برشلونة يحقق المعجزة ويصعد مع دورتموند لربع نهائي أبطال أوروبا 08.03.2017

حقق برشلونة الإسباني المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق على باريس سان جرمان الفرنسي بستة أهداف مقابل هدف. كما تأهل فريق دورتموند الألماني للدور نفسه بعد أن سحق بنفيكا البرتغالي بأربعة أهدف نظيفة.
14.02.2017 +++ PSG's Angel Di Maria, left, is congratulated by PSG's Julian Draxler after scoring his team's third goal during the Champions League first leg knockout round match Paris Saint Germain against Barcelona, at the Parc des Princes stadium in Paris, Tuesday, Feb. 14, 2017. (AP Photo/Michel Euler) |

سان جيرمان يكتسح برشلونة ودورتموند يتعثر أمام بنفيكا 14.02.2017

لقن باريس سان جرمان ضيفه برشلونة درساً في فنون اللعبة عندما سحقه برباعية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة أبطال أوروبا. فيما تغلب بنفيكا البرتغالي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف مقابل لاشيء.
Darmstadt's midfielder Konstantin Rausch and Dortmund's forward Marco Reus (L) vie for the ball during the German First division Bundesliga football match between SV Darmstadt 98 and Borussia Dortmund in Darmstadt, central Germany, on February 11, 2017. / AFP / Daniel ROLAND / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

فشل دورتموند في "الاختبارالنهائي" هل يدفعه لتجاوز عقبة بنفيكا؟ 13.02.2017

في "البروفة النهائية" قبل مباراته في منافسة دوري أبطال أوروبا، فشل فريق دورتموند أمام درامشتات الصغير. بعض المحللين الرياضيين حمّل المدرب توخل مسؤولية هذا الفشل، بينما دافع أخرون عنه ووجه اللوم إلى إدارة دورتموند!
13. April 2016 Munich's Thomas Mueller (R) celebrates with Franck Ribery after scoring the 1-2 goal during the UEFA Champions League quarterfinal second leg soccer match between SL Benfica and FC Bayern Munich at Luz Stadium in Lisbon, Portugal, 13 April 2016. Photo: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture alliance/dpa/A. Gebert

بايرن ميونيخ يتأهل بجدارة للمربع الذهبي لدوري الأبطال 13.04.2016

في مباراة إياب مثيرة طيلة الوقت تمكن بايرن ميونيخ الألماني من التأهل إلى دور النصف النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مساء اليوم بهدفين أمام بنفيكا البرتغالي والفوز بهدف واحد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
05.04.2016 *** MUNICH, GERMANY - APRIL 05: Arturo Vidal of Bayern Munich celebrates as he scores their first goal during the UEFA Champions League quarter final first leg match between FC Bayern Muenchen and SL Benfica at Allianz Arena on April 5, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Bongarts/Getty Images) © Getty Images/Bongarts/A. Pretty

دوري الأبطال: فوز غير مطمئن لبايرن وسواريز ينقذ برشلونة 05.04.2016

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا غير مطمئن على بنفيكا البرتغالي، فيما أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز برشلونة الإسباني حامل اللقب من الخسارة أمام ضيفه ومواطنه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
16.02.2016 *** epa05165145 Zlatan Ibrahimovic (C) of Paris Saint Germain celebrates after scoring against Chelsea during the UEFA Champions League Round of 16 first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Chelsea FC at the Parc des Princes Stadium in Paris, France, 16 February 2016. EPA/YOAN VALAT © picture-alliance/dpa/Y. Valat

دوري الأبطال: سان جرمان يحسم الفصل الأول من قمته مع تشيلسي 16.02.2016

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على أرضه ضد فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما فاز بنفيكا البرتغالي على زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
BUDAPEST, HUNGARY - JULY 28: Hany Mukhtar of Germany controls the ball during the UEFA Under19 European Championship match between U19 Germany and U19 Austria at Stadium Ferenc Szusza on July 28, 2014 in Budapest, Hungary. (Photo by Christian Hofer/Bongarts/Getty Images)

هانى مختارـ السوداني المتألق بقميص المانشافت 17.06.2015

يعتبر هاني مختار من المواهب الكروية الصاعدة في ألمانيا حيث تمكن اللاعب السوداني الأصل من أن ينتقل إلى فريق كبير من حجم بنفيكا البرتغالي وعمره 19 عاما. كما نجح في خطف الأضواء خلال مباريات كأس العالم للشباب الأخيرة.
VfB Stuttgart's Christian Gentner (C) and Borussia Dortmund's Sokratis (L) head a ball during their Bundesliga soccer match in Dortmund September 24, 2014. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER) DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

دوري الأبطال فرصة ليستعيد دورتموند بريقه وليفركوزن يواصل تألقه 01.10.2014

يحاول دورتموند الحفاظ على صدارته للمجموعة الرابعة والفوز في مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام أندرليخت البلجيكي، فيما يلتقي ليفركوزن المتألق في البوندسليغا مع بنفيكا البرتغالي في منافسات المجموعة الثالثة.
Sevilla's captain Ivan Rakitic celebrates with the trophy after defeating Benfica in their Europa League final soccer match at the Juventus stadium in Turin May 14, 2014. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY - Tags: SOCCER SPORT TPX IMAGES OF THE DAY) // eingestellt von se

اشبيلية يطيح ببنفيكا ويتوج بلقب الدوري الأوروبي 14.05.2014

توج فريق اشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على بنفيكا البرتغالي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في تورينو الإيطالية.
Juventus' Arturo Vidal (C) is challenged by Benfica's Ezequiel Garay (L) during their Europa League soccer match at the Juventus stadium in Turin May 1, 2014. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY - Tags: SPORT SOCCER)

ببنفيكا البرتغالي واشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي 01.05.2014

إثر مباراتين أقيمتا في وقت واحد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي تأهل فريق بنفيكا البرتغالي واشبيلية الإسباني للمباراة النهائية للبطولة التي ستقام في مدينة تورينو الإيطالية.
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