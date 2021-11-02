يعد بنفيكا البرتغالي من أشهر الأندية البرتغالية وأكثرها نجاحا. تأسس النادي عام 1904 واستطاع التتويج باللقب المحلي 35 مرة بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا كما أحرز 25 مرة كأس البرتغال.

نادي بنفيكا هو أكثر نادي شعبية في البرتغال وهو ضمن ثلاثة أندية لم تهبط أبداً إلى الدرجة الثانية في البرتغال رفقة سبوريتنغ لشبونة وبورتو. بنفيكا كذلك هو النادي البرتغالي الوحيد الذي فاز بكل الألقاب المحلية، وهو صاحب رقم قياسي بتحقيقه 10 مرات ثنائية الدوري والكأس. قدم بنفيكا للبرتغال أحد أفضل اللاعبين في تاريخها إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق وهو أوزيبيو المهاجم ذو الأصول الموزمبيقية. ولعب في فريق بنفيكا أيضاً أفضل حارس في تاريخ بلجيكا وهو ميشيل برودوم.