بنغلاديش.. الآلاف يتحدون قيود كورونا لحضور جنازة داعية إسلامي

ذكرت الشرطة في بنغلاديش اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في تشييع جنازة زعيم حزب إسلامي في شرقي البلاد، في تحد لتوجيهات الشرطة الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتكدست الحشود في مباني معهد ديني بمنطقة سراييل لتشييع جنازة جبير أحمد أنصاري، الزعيم السابق لحزب مجلس الخلافة الإسلامي.

وتوفي أنصاري، الذي كان يعمل داعية عبر شاشات التلفاز، في منزله أمس الجمعة بعد إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 69 عاما.

وقال قائد الشرطة المحلية إن الشرطة حاولت تقليص حضور الجنازة لجعلها قاصرة على 50 شخصا فقط للحد من خطر تفشي فيروس كورونا بين الحشود، لكن تم تجاهل هذا الحظر إلى حد كبير. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "الحشد كان خارج نطاق السيطرة"، مضيفا أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في ذلك الحدث.

وأثارت صور الحشود التي تحدت أوامر السلطات بالبقاء في المنازل، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء تلك الجائحة إلى 84 شخصا.

وتحظر الإجراءات المتبعة أن يصلّي أكثر من خمسة أشخاص سوياً في مساجد البلاد البالغ عددها 300 ألف مسجد. ودعت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، مواطنيها للصلاة في منازلهم عندما يبدأ رمضان نهاية الشهر الجاري. لكن عدداً من رجال الدين المؤثرين دعوا المسلمين إلى حضور الصلوات اليومية في المساجد في شكل طبيعي.



والشهر الماضي، حضر ما لا يقل عن 25 ألف شخص صلاة جماعية في حقل بمدينة رايبور في جنوب البلاد لترديد "آيات الشفاء" لتخليص البلاد من الفيروس القاتل.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ – أ ف ب)