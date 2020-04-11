 بنغلاديش.. الآلاف يتحدون قيود كورونا لحضور جنازة داعية إسلامي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2020

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أخبار

بنغلاديش.. الآلاف يتحدون قيود كورونا لحضور جنازة داعية إسلامي

تحدى الآلاف في بنغلاديش الإغلاق الوطني المرتبط بفيروس كورونا للمشاركة في جنازة أحد كبار الدعاة الإسلاميين. وحاولت الشرطة تقليص عدد المشاركين على 50 شخصا فقط لكنها فشلت لأن "الحشد كان حارج السيطرة".

رغم القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، خرج عشرة آلاف شخص في بنغلادش لتشييع داعية إسلامي

رغم القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، خرج عشرة آلاف شخص في بنغلادش لتشييع داعية إسلامي

ذكرت الشرطة في بنغلاديش اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في تشييع جنازة زعيم حزب إسلامي في شرقي البلاد، في تحد لتوجيهات الشرطة الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتكدست الحشود في مباني معهد ديني بمنطقة سراييل لتشييع جنازة جبير أحمد أنصاري، الزعيم السابق لحزب مجلس الخلافة الإسلامي.

وتوفي أنصاري، الذي كان يعمل داعية عبر شاشات التلفاز، في منزله أمس الجمعة بعد إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 69 عاما.

مختارات

حظي تمسك الحكومة الألمانية باستمرار حظر التجمعات الدينية بقبول واسع لدى الرأي العام الألماني. فحسب أحدث استطلاع للرأي أعرب 12% فقط من الألمان عن اعتقادهم بضرورة السماح بإقامة الصلوات والقداديس الجماعية فيما رفض 70% ذلك. (16.04.2020)

من تونس إلى طهران مرورا بالقدس ودول أخرى، دعمت معظم السلطات الدينية التدابير التي اتخذتها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا، وابتكرت أساليب لم تكن مقبولة في أي زمن عادي للقيام بالشعائر الدينية. (22.03.2020)

وقال قائد الشرطة المحلية إن الشرطة حاولت تقليص حضور الجنازة لجعلها قاصرة على 50 شخصا فقط للحد من خطر تفشي فيروس كورونا بين الحشود، لكن تم تجاهل هذا الحظر إلى حد كبير. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "الحشد كان خارج نطاق السيطرة"، مضيفا أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في ذلك الحدث.

وأثارت صور الحشود التي تحدت أوامر السلطات بالبقاء في المنازل، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء تلك الجائحة إلى 84 شخصا.

وتحظر الإجراءات المتبعة أن يصلّي أكثر من خمسة أشخاص سوياً في مساجد البلاد البالغ عددها 300 ألف مسجد. ودعت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، مواطنيها للصلاة في منازلهم عندما يبدأ رمضان نهاية الشهر الجاري. لكن عدداً من رجال الدين المؤثرين دعوا المسلمين إلى حضور الصلوات اليومية في المساجد في شكل طبيعي.

والشهر الماضي، حضر ما لا يقل عن 25 ألف شخص صلاة جماعية في حقل بمدينة رايبور في جنوب البلاد لترديد "آيات الشفاء" لتخليص البلاد من الفيروس القاتل.


م.ع.ح/أ.ح (د ب أ – أ ف ب)

  • England Wales | Bergziehen ziehen durch die Straßen von Llandudno (Getty Images/C. Furlong)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الماعز يمرح في ويلز

    عندما يغيب البشر، يطل الماعز ليمرح في المدن. ففي بلدة لاندودنو الساحلية في ويلز أدى خلو الشوارع إلى ظهور قطيع من الماعز الكشميري البري يتجول بالمدينة دون إزعاج. وفي غياب البشر فائدة أخرى للماعز، حيث سمح لهم ذلك بالتمتع بوجبتهم المفضلة: إلا وهي الأسيجة النباتية حول المباني!

  • Thailand Corona-Pandemie | Affen auf der Straße (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    كوكب القرود؟

    أما في تايلاند، فقد شهدت شوارع مدينة لوببوري حروب بين مجموعات من القرود سببها الطعام. وأدى انخفاض أعداد السياح في البلد إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى إجتياح شوارع المدينة والتصارع على الغذاء.

  • COVID-19 Ausganggsperre In Nepal - Kathmandu (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الهواء النقي في كاتماندو

    للأسف، أظهر غياب البشر في الفترة الماضية أن وجودهم لم يكن دائماً بالشيء الجيد للأرض. فعاصمة دولة نيبال من أكثر مدن العالم تلوثاً بسبب توافد السائحين عليها كل عام. أما في ظل إجراءات العزل الإجتماعية وتوقف شبه تام للمواصلات في المدينة، تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    تحسن الهواء في ألمانيا

    في ألمانيا أيضاً قلت إنبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في تلوث البيئة. إذ أن قلة سير السيارات وتحليق الطائرات وقلة العمل بالمصانع أدى إلى انخفاض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يؤدي إلى وصول ألمانيا لهدفها المناخي الذي حددته لعام 2020، في حالة عدم عودة الأوضاع كما كانت عليه سابقاً.

  • Italien Corona-Pandemie | Gondeln in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    عندما يرتدي الغندول غطاءً

    يعود الهدوء لمدينة البندقية في إيطاليا. فالقنوات المائية في المدينة التي عادة ما تضج بالسياح طوال العام أصبحت خالية تماماً، مما جعل المياه أكثر وضوحاً وأصبح بالإمكان رؤية القاع. وصرح المتحدث بإسم المدينة لشبكة سي إن إن أن السبب في ذلك لا يعود لتحسن جودة المياه فحسب، بل أيضاً لقلة حركة القوارب التي تقلب الرواسب من القاع فتجعل المياه غير واضحة.

  • China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    نهاية الإستراحة للبيئة

    بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد


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