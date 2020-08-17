بعد لقائه بكومان.. ميسي متمسك بخيار الرحيل عن برشلونة

كشف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم للهولندي رونالد كومان المدرب الجديد للفريق الكتالوني، عن نواياه للموسم المقبل في لقاء عقد بينهما أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2020)، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسبانية.

ميسي مستاء من الوضع في النادي

وذكرت محطة (راك 1) الإذاعية الكتالونية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن كومان شرح لميسي في هذا الاجتماع مشروعه مع برشلونة. وأضافت المحطة أن ميسي لا يرى مستقبلا واضحا لبرشلونة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه أعرب عن استيائه من الوضع في النادي بعد خسارة الفريق 2/8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأن هذا جعله يرى الآن أنه يبدو انه خارج النادي أكثر من داخله.

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ورغم رغبة ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، في الرحيل، فإنه يدرك أيضا صعوبات تحقيق ذلك نظرا للشروط التعاقدية التي تربطه بالنادي الكاتالوني. ويشدد مسؤولو برشلونة في الوقت الحالي على أن عقد ميسي مازال ساري المفعول مع النادي ولا يريدون إجراء أي تقييم بشأن الاجتماع الذي عقده اللاعب مع كومان.

تنافس على ميسي بين إنتر ومانشستر سيتي

وكانت محطة سبورت انتراتيفو البرازيلية قد ذكرت يوم الأحد الماضي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة (2/8) أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي.

وكشفت المحطة أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في حزيران/ يونيو 2021 ويتنافس فريقا إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)