 بعد ظهور طفرات جديدة من كورونا.. قلق بشأن فعالية اللقاحات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.01.2021

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صحة

بعد ظهور طفرات جديدة من كورونا.. قلق بشأن فعالية اللقاحات!

تتصاعد مخاوف العلماء من طفرات في فيروس كورونا أدت لإنتاج نسخ متحورة عن الفيروس الأصلي قد يكون بإمكانها الإفلات ليس من هجمات الجهاز المناعي العادية فحسب، بل من اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس كورونا أيضا. فهل القلق مبرر؟

لقاح ضد فيروس كورونا

يخشى العلماء من أن تتسبب الطفرات الحادثة لفيروس كورونا في خلق نسخ جديدة مقاومة للمناعة الطبيعية أو المكتسبة من خلال اللقاحات

تركز جميع الأنظار على سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا، لكن الحقيقة أن طفرة موجودة في نسخ أخرى من الفيروس هي التي تثير قلق العلماء، لأنها قد تؤثر على فعالية اللقاحات.

مختارات

بدأت عدة دول بتلقيح مواطنيها بلقاحات فايزر-بيونتيك وكذلك لقاحي موديرنا وأسترازينيكا. ويدور سجال حول هذه اللقاحات وغيرها سريعة التطور، وهل هي حقاً آمنة؟ ثم ما هي الآثار الجانبية الطبيعية التي يجب توقعها؟

منذ ظهور كوفيد-19 لجأت بعض الدول لاستخدام لقاحات الملاريا أو السرطان وغيرها للقضاء على الوباء. ويجري خبراء الطب عبر العالم تجارب لمعرفة ما إذا كانت المكونات النشطة للعقاقير المتوفرة صالحة أيضًا لمكافحة كورونا.

تحمل هذه الطفرة المسماة (إي 484 كي - E484K) نسخاً متحورة ظهرت في جنوب إفريقيا ومؤخرًا في البرازيل واليابان، ولكنها لم ترصد على النسخة المتحورة الانجليزية التي تتصدر أخبار انتشارها العناوين في العالم أجمع. وقال رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج، إن هذه الطفرة "هي الأكثر إثارة للقلق" من حيث الاستجابة المناعية.

وبمرور الوقت تظهر نسخ مختلفة متغيرة ومحتورة من فيروس كورونا المستجد الأصلي ويرجع ذلك إلى حدوث طفرات مختلفة، وهي ظاهرة طبيعية في حياة الفيروس، إذ تحدث نلك الطفرات خل مراحل تكاثر الفيروس. وقد سُجلت العديد من الطفرات على فيروس سارس-كوف-2  منذ ظهوره، من دون أن يكون لغالبيتها العظمى أي أثر، إلا أن بعضها قد يمنح الفيروس ميزة للبقاء بما في ذلك زيادة قابلية الفيروس للانتقال.

وتشترك النسختان المتحورتان اللتان ظهرتا في إنجلترا وجنوب إفريقيا واليابان (الأخيرة انتقلت عبر مسافرين من البرازيل)، في طفرة تسمى (إن 501 واي - N 501 Y) وهو تغير يحدث على شوكة الفيروس (وهي نتوء بروتيني يسمح له بدخول الخلايا). ويُشتبه بأنها تجعل هذه النسخ المتحورة من الفيروس أكثر عدوى لأنها تقع في موقع ربط المستقبل الفيروسي لدخول الخلية ما يزيد من قدرته (الفيروس) على الارتباط بالمستقبل في الخلية المستهدفة.

صورة بالميكروسكوب الإلكتروني لفيروس كورونا

التغيرات الحادثة بسبب الطفرات تمس جانبا شديد الاهمية في الفيروس وهي المنطقة التي يرتبط من خلالها مع الخلايا المستهدفة

وتحيط شكوك ذات طبيعة مختلفة بطفرة (إي 484 كي - E484K). إذ أظهرت الاختبارات المعملية أنها تبدو قادرة على خفض قدرة الأجسام المضادة على التعرف على الفيروس وتحييده.

تهرب مناعي

ونقل مركز الإعلام العلمي البريطاني عن البروفسور فرانسوا بالو، من جامعة لندن كوليدج قوله إنه "من الممكن أن تساعد "الطفرة" الفيروس في تجاوز الحماية المناعية المكتسبة بعد عدوى سابقة أو التي حدثت بسبب طريق التطعيم"، مضيفاً أن هذه القدرة المحتملة على "التهرب المناعي" هي التي تقلق العلماء، لأنها تطرح أسئلة تتعلق بفعالية اللقاحات في نظرهم.

في 8 كانون الثاني/يناير، أكدت شركتا بيونتيك وفايزر اللتان صنعتا أحد اللقاحات الرائدة في العالم، أن لقاحهما فعال ضد الطفرة إن 501 واي، لكن الفحوصات المعملية التي أجرياها لم تركز على الطفرة إي 484 كي. لذلك فإن تلك الفحوصات غير كافية للاستنتاج بأن فعالية اللقاح ستكون بالقدرة نفسها ضد المتحورات التي تحمل هذه الطفرة مثلما هي ضد الفيروس التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، تصف دراسة نُشرت في 6 كانون الثاني/يناير حالة امرأة برازيلية أصيبت بكوفيد في أيار/مايو ثم أصيبت مرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر بنسخة متحورة تحمل طفرة إي 484 كي. وقد تكون العدوى الثانية الأشد من الأولى علامة على أن الطفرة تسببت باستجابة مناعية أضعف لدى المريضة.

ومع ذلك، لا شيء يشير إلى أن هذه الطفرة كافية لجعل المتحورات مقاومة للقاحات الحالية، كما يقول العلماء.

"بداية المشاكل" 

في الواقع، حتى وإن اتضح أن الأجسام المضادة لا تتعرف جيدًا على هذه  الطفرة، فإنها ستتمكن من استهداف المكونات الأخرى في الفيروسات المتحورة، من حيث المبدأ. إذ شرح فينسينت إينوف من معهد باستور في باريس أنه "حتى لو تراجعت كفاءتها، فسيظل بإمكانها تحييد الفيروس".

وعقب عالم المناعة رينو رابولي، الباحث والمدير العلمي لدى شركة الأدوية العملاقة غلاكسو سميث كلاين بقوله: "لا أعتقد أن هذه الطفرة وحدها تطرح إشكالية بالنسبة للقاحات".

شارك رابولي في إعداد دراسة صدرت في 28 كانون الأول/ديسمبر وكان هدفها مراقبة ظهور فيروس متحور في المختبر. وقد خلصت إلى أنه "يجب علينا تطوير لقاحات وأجسام مضادة قادرة على التحكم في المتحورات الناشئة".

لكن هذه الطفرة "يمكن أن تكون بداية المشاكل" للقاحات، وفق البروفسور غوبتا الذي قال إنه "في هذه المرحلة، يفترض أن تكون جميع اللقاحات فعالة، ولكن ما يقلقنا هو احتمال حدوث طفرات مستقبلية" تضاف إلى تلك التي تتم مراقبتها بالفعل، داعياً إلى "التلقيح بأسرع وقت ممكن في كل مكان في العالم".

في مواجهة ظهور متغيرات جديدة، أكد العديد من المختبرات أنها قادرة على تطوير لقاحاتها بسرعة إذا لزم الأمر.

ع.ح./أ.ح (أ ف ب) 

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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