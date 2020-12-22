ظهور حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرة أخرى

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تلقت معلومات تفيد بأن حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ، والتي باتت تعرف على نطاق واسع بـ"السالة الإنجليزية" ظهرت مرة أخرى في ولاية بادن ـ فوررتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا.

وحسب هذه المعلومات، فقد أعلنت وزارة الصحة في الولاية اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2020) عن ظهور حالتي إصابة جديدتين بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وأوضحت أن المصابين هما زوج وزوجة.

وذكرت الوزارة أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجرته الزوجة أمس الأربعاء جاءت إيجابية، ويبدو أنها التقطت العدوى من زوجها الذي كان قد أُصِيْبَ بالمرض بعد رحلة عمل قام بها إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إنه نظرا لأن ثبوت إيجابية عينة المرأة جاء قبل عيد الميلاد، فقد تم إطلاق كل أقرب المخالطين لها من الحجر الصحي، وقد أمرت السلطات الصحية الآن بإجراء اختبارات لهؤلاء الأشخاص لتقليل مخاطر انتشار العدوى.

وكانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد ظهرت في ألمانيا لأول مرة ليلة عيد الميلاد وفي نفس الولاية أيضا. بيد أن الإصابة بهذه السلالة من كورونا لا تقتصر على هذه الولاية حاليا، إذ ظهرت لدى مرضى في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا أيضا.

وتشير تقديرات علماء إلى أن قوة العدوى لدى السلالة الجديدة أقوى بشكل ملحوظ من الشكل المعروف للفيروس حتى الآن.

التلقيح مستمر

مشاهدة الفيديو 02:42 شارك ماذا بعد التطعيم في ألمانيا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nOOj التطعيم في ألمانيا يطرح تساؤلات كثيرة على السياسة والمجتمع

في غضون ذلك وصلعدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألماني ا إلى أكثر من 130 ألف شخص حتى الآن. وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 131 ألف و626 شخصا حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 51 ألف و465 شخصا مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، 57 ألفا و406 أشخاص من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 61 ألف و612 شخصا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 31 ألف و250 شخصا التطعيم لأنهم تجاوزا سن الثمانين.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)