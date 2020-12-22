 ظهور حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرة أخرى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ظهور حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرة أخرى

مرة أخرى تظهر حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة والمعروفة بـ "السلالة الإنكليزية" في ولاية بادن ـ فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا. في المقابل وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 130 ألف شخص.

هذه المرة الثانية التي تكتشف فيها حالة اصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا

هذه المرة الثانية التي تكتشف فيها حالة اصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها تلقت معلومات تفيد بأن حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ، والتي باتت تعرف على نطاق واسع بـ"السالة الإنجليزية" ظهرت مرة أخرى في ولاية بادن ـ فوررتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا.

وحسب هذه المعلومات، فقد أعلنت وزارة الصحة في الولاية اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2020) عن ظهور حالتي إصابة جديدتين بطفرة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وأوضحت أن المصابين هما زوج وزوجة.

مختارات

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.

أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.

دراسة جديدة قد تعزز المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، من نتائجها أن معدل السلالة المعدي يصل إلى 56 بالمائة مقارنة بالأولى، لكن مؤشرات عديدة مطمئنة تضمنتها الدراسة.

وذكرت الوزارة أن نتيجة اختبار كورونا الذي أجرته الزوجة أمس الأربعاء جاءت إيجابية، ويبدو أنها التقطت العدوى من زوجها الذي كان قد أُصِيْبَ بالمرض بعد رحلة عمل قام بها إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إنه نظرا لأن ثبوت إيجابية عينة المرأة جاء قبل عيد الميلاد، فقد تم إطلاق كل أقرب المخالطين لها من الحجر الصحي، وقد أمرت السلطات الصحية الآن بإجراء اختبارات لهؤلاء الأشخاص لتقليل مخاطر انتشار العدوى.

وكانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد ظهرت في ألمانيا لأول مرة ليلة عيد الميلاد  وفي نفس الولاية أيضا. بيد أن الإصابة بهذه السلالة من كورونا لا تقتصر على هذه الولاية حاليا، إذ ظهرت لدى مرضى في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا أيضا.

وتشير تقديرات علماء إلى أن قوة العدوى لدى السلالة الجديدة أقوى بشكل ملحوظ من الشكل المعروف للفيروس حتى الآن.

التلقيح مستمر

مشاهدة الفيديو 02:42

التطعيم في ألمانيا يطرح تساؤلات كثيرة على السياسة والمجتمع

 

في غضون ذلك وصلعدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألماني ا إلى أكثر من 130 ألف شخص حتى الآن. وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 131 ألف و626 شخصا حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 51 ألف و465 شخصا مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، 57 ألفا و406 أشخاص من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 61 ألف و612 شخصا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 31 ألف و250 شخصا التطعيم لأنهم تجاوزا سن الثمانين.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


مواضيع ذات صلة

Südafrika Corona-Pandemie Soweto Test

الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "ليست خارج السيطرة" 22.12.2020

أكدت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية المعتادة. وشركة "بيونتيك" الألمانية تؤكد إجراء اختبار للقاح ضد هذه السلالة.

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci

قصة نجاح بدأت في ألمانيا ـ مغامرة تطوير أول لقاح ضد كورونا 26.12.2020

جلس الزوجان، شاهين وتوريجي، إلى المائدة صباح يوم شتوي لتناول الفطور في مطبخ بيتهما بألمانيا. يومها اتفق أوغر شاهين المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بايونتيك" وزوجته على أمر واحد: ضرورة الانطلاق.

Großbritannien Dover Port | Coronavirus | LKW, Verkehr

كورونا.. إعادة فتح ميناء دوفر وسلالة "مقلقة" من جنوب أفريقيا 23.12.2020

أُعيد فتح ميناء دوفر البريطاني لكن فكّ العزلة التي فرضت على المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من كورونا ما زال يتطلب أياما عدة، في حين تتصاعد المخاوف عقب رصد سلالة ثانية متحورة مصدرها عائدين من جنوب أفريقيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  