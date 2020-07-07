بعد طرابلس ..بنغازي تشهد مظاهرات ضد الفساد والوضع المعيشي

شهدت مدينة بنغازي شرق ليبيا التي يوجد بها مقر القيادة العامة لما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، احتجاجات أمس الخميس بسبب انقطاع الكهرباء ونقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي والفساد الاداري والمالي بمؤسسات الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (غير معترف بها دوليا) سحب كل قواتها إلى أطراف المدينة، ولم تحدث أي مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ظلوا في الشارع حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن خروجهم يوم أمس كان عبارة عن إطلاق صافرات الانذار للجميع إذا استمر الوضع كما هو عليه، مضيفاً أنه "الخروج الأول ولن يكون الأخير مالم يتم وضع حلول جذريه للمشاكل ومفتعليها من المسؤولين".

وجرت مظاهرات مماثلة في طرابلس الأسبوع الماضي، وندد المتظاهرون في المنطقة الواقعة تحت نفوذ حكومة الوفاق المعترف بها أمميا بتدهور الظروف المعيشية وانقطاع المياه والكهرباء وانتشار الفساد. ودخلت ميليشيات على الخط عندما حاولت التصدي للمتظاهرين، ما أدى إلى التحقيق مع وزير الداخلية في الحكومة فتحي باشاغا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في طبرق عبد الله بليحق بأن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” طالب باجتماع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة والنواب وعددا من المسؤولين للتباحث في الوضع.

مظاهرات في شرق وغرب ليبيا

وكانت إمدادات وقود الديزل قد انقطعت عن بنغازي منذ أسابيع وتسببت في خروج وحدات توليد الكهرباء وعجز في الكهرباء وصل إلى 850 ميغا وات في مدينة بنغازي واصطفاف المركبات على الطرقات، واتهم "الجيش الوطني الليبي" المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا بعدم استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل المحطات.

غير أن المؤسسة الوطنية للنفط حذرت الشهر الماضي من انقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي في شرق البلاد قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي يفرضه الجيش الوطني الليبي على منشآت النفط والغاز منذ شهور. وقالت إن واردات الديزل اللازمة لتشغيل المحطات تسبب لها "صعوبات مالية بالغة".

وكان السراج، رئيس حكومة الوفاق، قد اعترف في خطاب له بـ"انتشار الفساد في مفاصل الدولة"، مطالبا بمساءلة كل المتورطين في الفساد، مشيرا إلى أنه سيعمل على إجراء تعديلات وزارية كبيرة، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كـ"خيار وحيد لإنقاذ الوطن".

إ.ع /م.س ( د ب أ ، رويترز)