بعد زواج دام 18 عامًا.. "انفصال" رئيس الوزراء الكندي وزوجته صوفي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو الأربعاء (الثاني من آب/أغسطس 2023) انفصالهما بعد 18 عامًا من الزواج. وقالا على إنستغرام إنه "بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرار الانفصال". وطلب الزوجان احترام خصوصيتهما قبل عطلة عائلية مقررة الأسبوع المقبل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أنهما وقعا "اتفاق انفصال قانوني"، موضحًا أن الأمر ليس طلاقًا. وقال إن جاستن (51 عامًا) وصوفي (48 عامًا) يريدان التركيز على تربية تنمية أطفالهما، مضيفًا أن الكنديين يمكنهم أن يتوقعوا "كثيرًا رؤية الأسرة معًا".

ترودو وزوجته الصحفية السابقة صديقان من أيام الطفولة التقيا مجددًا في حفل خيري عام 2003 قبل زواجهما عام 2005 في مونتريال. وقد أنجبا ثلاثة أطفال هم كسافييه (15 عامًا) وإيلا-غراس (14 عامًا) وهادريان (9 أعوام). وكان ترودو يبلغ من العمر 43 عامًا فقط عندما أصبح رئيسًا للوزراء في أواخر 2015، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.



"عواصف عاتية"



وكانت صوفي غريغوار ترودو حاضرة إلى جانب زوجها طوال حياته السياسية، من انتخابه عام 2015 مرورًا بولايتَيْه عامي 2019 و2021. وخلال السنوات الأولى بعد تولي ترودو منصبه، كان كثيرًا ما يُشاهَد مع زوجته في مناسبات اجتماعية وزيارات خارجية. لكن ظهور صوفي مع زوجها تقلص في السنوات الماضية وهو ما كان مؤشرًا واضحًا على وجود توتر بينهما.

وفي ذكرى زواجهما العام الماضي، ذكرت صوفي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد نجحنا معًا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول"، وتابعت: "العلاقات طويلة الأمد تمثل تحديًا في الكثير من الجوانب".

بالإضافة إلى مسيرتها التلفزيونية، أصبحت صوفي شخصية عامة لمشاركتها في كثير من القضايا الخيرية والاجتماعية، بما في ذلك قضايا الصحة العقلية واضطرابات الأكل والمساواة بين الجنسين.

وهذا أول انفصال لرئيس وزراء كندي، منذ أن انفصل بيير ترودو، والد جاستن، عن مارغريت ترودو، ليتطلقا في نهاية المطاف عام 1984، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)