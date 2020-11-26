 بعد الإمارات .. البحرين تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد الإمارات .. البحرين تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

بعد أن أصبحت الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية دعماً للمغرب في الصحراء الغربية، أعلنت البحرين أيضاً أنها ستفتتح قنصلية في المنطقة المتنازع عليها منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ستكون البحرين ثاني دولة عربية تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتبعها الأردن، بحسب المغرب (أرشيف)

ستكون البحرين ثاني دولة عربية تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتبعها الأردن، بحسب المغرب (أرشيف)

قال الديوان الملكي المغربي الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن البحرين ستفتتح قنصلية في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة الرباط، لتنضم بذلك إلى بلدان عربية أخرى في دعم المغرب بعد إعلان جبهة البوليساريو استئناف صراعها المسلح.

وستكون القنصلية في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ويأتي قرار افتتاحها بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأصبحت الإمارات أول بلد عربي يفتتح بعثة دبلوماسية في العيون في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال المغرب إن الأردن سيحذو حذوها. كما صرحت وزار ة الخارجية المغربية يوم الثلاثاء أن هايتي ستصبح أول بلد غير عربي وغير أفريقي يفتتح قنصلية في الداخلة بجنوب الصحراء الغربية.

مختارات

على خلفية التطورات في الصحراء الغربية دعت برلين أطراف النزاع إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي. وفيما "يتشبث" المغرب بوقف إطلاق النار ويهدد بذات الوقت برد صارم، تؤكد البوليساريو على "مواصلة" استهداف مواقع مغربية.

يظل الوضع ملتبساً في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، فقد أعلن المغرب وقوع تبادل لإطلاق النيران بإحدى نقاط الجدار الأمني الفاصل بين الطرفين، بعد إعلان بوليساريو "حالة الحرب".

حتى الآن افتتح نحو 16 بلداً أفريقياً قنصليات في الصحراء الغربية، إذ حصلت الرباط على الدعم لموقفها في الصراع بعد انضمامها للاتحاد الأفريقي في عام 2017.

وكانت جبهة البوليساريو قالت يوم 13 من الشهر الجاري إنها انسحبت من وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة، وأعلنت الحرب، وذلك عقب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مقاتلون ومؤيدون للجبهة لثلاثة أسابيع.

وتسعى جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية عن المغرب، الذي سيطر على المنطقة الصحراوية الشاسعة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975 ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.

من جانبها، قالت الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو الحكم الذاتي. وترفض جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر ذلك وتقولان إنهما تريدان إجراء استفتاء على أن يكون استقلال الصحراء الغربية أحد خياراته.

ي.أ/ ع.ش (رويترز)

مشاهدة الفيديو 12:01

مسائية DW: التصعيد في الصحراء الغربية.. إلى أين؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  