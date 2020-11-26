بعد الإمارات .. البحرين تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

قال الديوان الملكي المغربي الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن البحرين ستفتتح قنصلية في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة الرباط، لتنضم بذلك إلى بلدان عربية أخرى في دعم المغرب بعد إعلان جبهة البوليساريو استئناف صراعها المسلح.

وستكون القنصلية في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ويأتي قرار افتتاحها بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأصبحت الإمارات أول بلد عربي يفتتح بعثة دبلوماسية في العيون في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال المغرب إن الأردن سيحذو حذوها. كما صرحت وزار ة الخارجية المغربية يوم الثلاثاء أن هايتي ستصبح أول بلد غير عربي وغير أفريقي يفتتح قنصلية في الداخلة بجنوب الصحراء الغربية.

حتى الآن افتتح نحو 16 بلداً أفريقياً قنصليات في الصحراء الغربية، إذ حصلت الرباط على الدعم لموقفها في الصراع بعد انضمامها للاتحاد الأفريقي في عام 2017.

وكانت جبهة البوليساريو قالت يوم 13 من الشهر الجاري إنها انسحبت من وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة، وأعلنت الحرب، وذلك عقب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مقاتلون ومؤيدون للجبهة لثلاثة أسابيع.

وتسعى جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية عن المغرب، الذي سيطر على المنطقة الصحراوية الشاسعة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975 ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.

من جانبها، قالت الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو الحكم الذاتي. وترفض جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر ذلك وتقولان إنهما تريدان إجراء استفتاء على أن يكون استقلال الصحراء الغربية أحد خياراته.

ي.أ/ ع.ش (رويترز)