بسبب "تأييد الطبيب لحماس".. حكومة ألمانيا تحذف فيديو عن لقاح كورونا

ذكر عدد من الصحف الألمانية أن الحكومة الاتحادية قررت سحب فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملتها لدعوة المواطنين إلى تلقي تطعيم فيروس كورونا، بسبب تعاطف أحد الأطباء فيه مع حركة حماس الفلسطينية، والتي تصنفها برلين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وقالت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار إن الدكتور نجيب السعيدي، وهو من أصول يمنية، ظهر في فيديو موجه للناطقين بالعربية في ألمانيا، ضمن الحملة الحكومة لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاح كورونا.

وأوردت الصحيفة الألمانية في مقالها أن الدكتور السعيدي كان شارك على حسابه في "فيسبوك" منشورات مؤيدة لحركة حماس وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، واتهمته بترديد عبارات "معادية للسامية، من خلال الدعوة إلى طرد اليهود من الشرق الأوسط".

من جانبها، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية للصحيفة إن "تصريحات الدكتور السعيدي على حسابه في فيسبوك لم تكن معروفة للحكومة وقت تسجيل ونشر الحملة الدعائية".

وحذف الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، المنشور الخاص بالفيديو الذي يظهر فيه الدكتور السعيدي، المقيم في برلين، من حسابه في "تويتر". كما يبدو أن الدكتور السعيدي قد حذف أيضاً المنشورات محل الجدل من حسابه في "فيسبوك".

يأتي ذلك وسط عودة النقاش داخل المجتمع الألماني حول تنامي معاداة السامية، لاسيما بعد المواجهات العسكرية التي جرت الشهر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وفصائل عسكرية فلسطينية في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل نحو 243 فلسطينياً، بينهم 67 طفلاً، و12 إسرائيلياً، والمظاهرات المناوئة لإسرائيل والداعمة للفلسطينيين التي خرجت في عدد من المدن الألمانية، وتم ترديد شعارات معادية للسامية في بعضها.

هذا ودعا ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، شريك الحزب المسيحي الديمقراطي للمستشارة ميركل، إلى تشديد الإجراءات لمواجهة معاداة السامية في ألمانيا.

وقال زودر الأحد الماضي لصحف مجموعة "فونكه" الإخبارية: "معاداة السامية - وكذلك معاداة السامية اليومية - تعد جريمة خطيرة. يجب علينا تفعيل عقوبات أعلى حالياً". واتفق معه في ذلك يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، الذي قال إن القانون الجنائي الألماني لا يسمح باتخاذ إجراءات رادعة بحق رسائل الكراهية ضد اليهود، لاسيما وأن المجلس تصله عشرات من تلك الرسائل يومياً، حسب قوله.

وكانت وزارة الصحة الألمانية قد أطلقت حملة دعائية للحث على تلقي لقاح فيروس كورونا، تحت هاشتاغ "ÄrmelHoch" (شمّر عن ذراعك)، شارك فيها عدد من النجوم الألمان والدوليين، مثل مقدم البرامج الشهير غونتر ياوخ، والمغني والممثل الأمريكي ديفيد هاسلهوف.

ي.أ