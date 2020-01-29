 بسبب السيسي إعلامية ألمانية ثانية ترفض تقديم احتفالية أوبرا درسدن | أخبار | DW | 02.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بسبب السيسي إعلامية ألمانية ثانية ترفض تقديم احتفالية أوبرا درسدن

بعد رفض الإعلامية الألمانية يوديث راكرز تقديم احتفالية أوبرا درسدن "زمبر أوبر" المرتقبة، أعلنت زميلتها المتضامنة معها ماريلي هوبنر رفضها هى الأخرى لأداء هذا الدور الذى تم تكليفها به.

الإعلامية الألمانية ماريلي هوبنر تعرضت لضغوط أجبرتها على التخلي عن تقديم حفل أوبرا دريسدن بسبب منح جائزة 2020 للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الإعلامية الألمانية ماريلي هوبنر تعرضت لضغوط أجبرتها على التخلي عن تقديم حفل أوبرا دريسدن

قالت الإعلامية الألمانية ماريلي هوبنر في مقابلة صحفية مع قناة إذاعة وتلفزيون وسط ألمانيا في درسدن إن السبب في رفضها تقديم احتفالية أوبرا درسدن "زمبر أوبر" يرجع "إلى تصاعد درجة الكراهية التي وصلت إلى حد التهديدات" داخل القناة التلفزيونية التابعة لمؤسسة الأوبرا، مضيفة القول: "أصبحت الآن ضحية وهدفا لأشد أنواع الكراهية والعداء".

وكانت القناة أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت قائلة "نحن لن ندع بعض الأصوات الراديكالية بالشبكة تؤثر على عملنا"، مبينة أنها ستبث الاحتفالية التي تنظم يوم السابع من الشهر الجاري، برغم الجدل الذي دار حول منح الوسام إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبينة أن نقل الحفل في المستقبل لابد أن يرتب "ضمن رؤية نقدية داخل المؤسسة".

ولم يعلن بعد من الذي سيتولى نقل الحدث خلفا لهوبنر - لا من القناة ولا من اتحاد منح الجائزة، وذكرت بعض المصادر في القناة أنها أعلنت مساندتها القانونية لهوبنر في وجه الكراهية والتحريض داخل الشبكة إذا تطور الأمر معها قضائيا . وكتبت هوبنر على موقع إنستغرام اليوم السبت أننى "لا أنجو من هذا حتى أمام نجلى." وعلقت القناة على ذلك بالقول: "نحن في قناة إذاعة وتلفزيون وسط ألمانيا مصابون بصدمة بشأن حجم الوحشية في المعاملة".

مشاهدة الفيديو 01:36

السيسي في ألمانيا.. إعلاء المصالح في مواجهة ملف حقوق الإنسان.

وكانتيوديث  راكرز سحبت موافقتها على تقديم الحفل بعد منح جائزة أوبرا درسدن وهي جائزة يطلق عليها وسام القديس جورج للسلام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء الماضي. وفي يوم الخميس الماضي أعلن عن تولي ماريلي هوبنر هذا الدور - إلى جانب مغني البوب (الغناء الشعبي) رولاند كايزر. وكان كايزر انتقد منح الجائزة للرئيس المصري بشدة، لكنه أعلن عن رغبته في الوقوف يوم السابع من شباط / فبراير المقبل لإحياء الحفل.

وأضافت هوبنر على موقع إنستغرام أنها تأمل في أن تتمسك مؤسسة أوبرا درسدن "زمبر أوبر" "وبعد كل هذه الفضائح والنقد المستحق لاختيار مرشح الجائزة" أن تعمل "لخدمة القيم الديمقراطية العالية" على حد وصفها. وأكدت هوبنر قائلة: "أتمنى لزميلي رولاند كايزر مزيدا من القوة لإحياء تلك الأمسية، وأرجو من المسؤول عن الحفل أن يبدأ بالفعل بداية جديدة بعد كل ما كان".

وأعلن هانز يوآخيم فراي رئيس اتحاد دار أوبرا درسدن "زمبر أوبر" مساء اليوم السبت قائلا "نحن مصدومون من التحريض والكراهية اللذين عانت منهما ماريلي هوبنر فجأة خلال اليومين الماضيين". وأضاف فراي أن تعرضها لمثل هذه الصور من العداء "يبقى خارج نطاق كل قدرة على التصور ويصدمنا في العمق"، مبينا أن كثيرين ينظرون بقلق إلى "كيف أن البعض يقابل الآخرين بعدم التسامح ورفض التآخي ولا يرتدع حتى عن التهديد الشخصي".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

علاء الأسواني: هل تَعتبر ألمانيا السيسي رمز الخير؟!

في هذا المقال يوجه علاء الأسواني سؤالا إلى المسؤولين الألمان بعد منح مهرجان أوبرا دريسدن الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة تقديرا لجهوده في صنع السلام بشمال أفريقيا. (28.01.2020)  

منح السيسي وسام "القديس جورج" يثير انتقادات واسعة في ألمانيا

أثار قرار منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام "القديس جورج" انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والثقافية والحقوقية في ألمانيا، ما دفع جهة منح الوسام للدفاع عن قرارها. فما هي حيثيات ومبررات هذا التكريم؟ (25.01.2020)  

بسبب موجة احتجاجات.. دار أوبرا ألمانية تعتذر عن منح السيسي وساما

قدم رئيس دار "زمبر أوبر" الألمانية اعتذارا عن منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وساما، معترفا بأنه كان " خطأ"، جاء ذلك عقب موجة من الاحتجاجات والانتقادات. مسؤولون وفنانون كبار يعتزمون مقاطعة فعاليات مهرجان دار الأوبرا. (29.01.2020)  

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السيسي في ألمانيا.. إعلاء المصالح في مواجهة ملف حقوق الإنسان.  

مواضيع ذات صلة

Semperopernball zeichnet Ägyptens Staatspräsident Al-Sisi aus

بسبب موجة احتجاجات.. دار أوبرا ألمانية تعتذر عن منح السيسي وساما 29.01.2020

قدم رئيس دار "زمبر أوبر" الألمانية اعتذارا عن منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وساما، معترفا بأنه كان " خطأ"، جاء ذلك عقب موجة من الاحتجاجات والانتقادات. مسؤولون وفنانون كبار يعتزمون مقاطعة فعاليات مهرجان دار الأوبرا.

Ägypten Präsident al-Sisi betet am Opferfest

مصر- سجال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة.. خلاف علمي أم سياسي؟ 30.01.2020

سجال حاد دار بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة الخشت حول قضية تجديد الخطاب الديني، السجال أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الدينية والسياسية المصرية وطرح تساؤلات حول طبيعة علاقة الأزهر مع السلطة.

Ägypten Präsident Abdel Fattah Al-Sisi

منح السيسي وسام "القديس جورج" يثير انتقادات واسعة في ألمانيا 25.01.2020

أثار قرار منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام "القديس جورج" انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والثقافية والحقوقية في ألمانيا، ما دفع جهة منح الوسام للدفاع عن قرارها. فما هي حيثيات ومبررات هذا التكريم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  