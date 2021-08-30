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دريسدن

تقع مدينة دريسدن في شرق ألمانيا، وهي عاصمة ولاية ساكسونيا ويبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة. دمرت المدينة بقصف قوات الحلفاء لها في الحرب العالمية الثانية. أشهر ما في معالم المدينة هي دار الأوبرا وكنيسة المرأة.

ظهرت حركة "بيغيدا" والتي تعني "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب" في مدينة دريسدن في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.، حيث يتظاهر بضعة آلاف كل أسبوع حول مواضيع مختلفة مثل "الهجرة النوعية" و"الديمقراطية المباشرة".وضد توجهات هذه الحركة خرجت في عموم المدن الألمانية مظاهرات، مؤيدة للتسامح داخل المجتمع الألماني.

ARCHIV - 05.09.2018, Berlin: Vermummte Einsatzkräfte stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln. Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds. Mehrere Berliner Senatoren und Experten ihrer Verwaltungen wollen am Montag über eine gemeinsame Strategie gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien beraten. (zu «Senatoren beraten über Vorgehen gegen kriminelle Clans» vom 25.11.2018) Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- "العشائر العربية الإجرامية".. الحقيقة والأحكام المسبقة! 30.08.2021

مصطلح "العائلات العربية الكبيرة" إشكالي وحوله خلاف كبير في ألمانيا. ماذا يعني ذلك وما حقيقة ما ينسب إليها والأحكام المسبقة بحق أفرادها؟ دراسة حديثة حول ذلك توصلت إلى نتائج محددة. فما حقيقة الأمر؟
Defendant Abdullah A. (C), accused of stabbing a German tourist to death in Dresden, is led by court officials into the hearing room on the last day of his trial at the Higher Regional Court in Dresden, eastern Germany, on May 21, 2021. - The trial of a Syrian jihadist who stabbed a German tourist to death in an apparently homophobic attack last year began in the eastern city of Dresden on April 12, 2021. The 21-year-old, named by German media as Abdullah A., is charged with murder, attempted murder and dangerous bodily harm for attacking two men who had travelled to Dresden from North Rhine-Westphalia with a knife on October 4, 2020. (Photo by Robert Michael / POOL / AFP) / German court requests that the face of the defendant must be made unrecognizable

السجن المؤبد لشاب سوري أدين بقتل سائح ألماني طعنا بسكين 21.05.2021

في محاكمة الهجوم المميت بالسكين على سائحين ألمانيين في دريسدن، تم الحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة. ووجدت المحكمة الإقليمية العليا في سكسونية أن الشاب السوري مذنب بارتكاب جريمة وأنها تيقنت من فداحة الجرم.

Das Standbild aus einem Video zeigt Polizeibeamte, die in der Gitschiner Straße einen Verdächtigen im Fall um den Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe abführen. Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Morgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen.

القبض على خامس مشتبه به في سرقة متحف "القبو الأخضر" في ألمانيا 18.05.2021

بعد عام ونصف العام على سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف "القبو الأخضر" في دريسدن الألمانية، ألقت السلطات الألمانية القبض على خامس مشتبه به، والذي ينتمي لإحدى العشائر الإجرامية الشهيرة المنحدرة من أصول عربية في برلين.
ARCHIV - 05.10.2020, Sachsen, Dresden: Ein Kriminaltechniker stellt ein Messer am Tatort sicher. Die tödliche Messerattacke auf zwei Touristen am 4. Oktober hat möglicherweise einen extremistischen Hintergrund. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen einen 20 Jahre alten Syrer übernomme. Es stehe eine islamistisch motivierte Tat im Raum, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch (21.10.2020) mit. Foto: Roland Halkasch/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- محاكمة متطرف سوري بتهمة القتل بدافع معاداة المثليين 12.04.2021

بدأت في ألمانيا محاكمة شاب سوري يعتقد أنه على صلة بجماعات إسلاموية متطرفة بعد أن هاجم شخصين بسكين ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر بجراح خطيرة. والدافع لفعلته كان "رفضه لميولهما الجنسية المثلية".
Demonstranten und Polizisten stehen während einer Kundgebung am Congresszentrum. Obwohl die in Dresden geplante Demonstration von Corona-Kritikern der Querdenken-Bewegung untersagt wurde, plant die Polizei einen Großeinsatz und wird von Beamten anderer Bundesländern unterstützt.

ألمانيا ـ مطالب باتخاذ إجراءات ضد عنف "مظاهرات كورونا" 14.03.2021

دعا ساسة ألمان لاتخاذ إجراءات بعد مظاهرة شهدتها مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، وخرجت عن السيطرة. ورغم الحظر شهدت عدة مدن أخرى مظاهرات من قبل منكري وجود فيروس كورونا، تم خلالها مهاجمة الشرطة، التي حاولت تفريق المتظاهرين.
Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Einschränkungen unter dem Motto «Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht» stehen dicht gedrängt vor dem Bundesgesundheitsministerium - ein Großteil von ihnen trägt keinen Mund-Nasenschutz.

ألمانيا.. رغم التحذير من موجة ثالثة مظاهرات ضد قيود كورونا 13.03.2021

رغم التحذيرات من مخاطر موجة ثالثة من كورونا خرج الآلاف إلى الشوارع في عدة مدن ألمانية للاحتجاج على قيود الجائحة. وكانت أعنف المظاهرات في دريسدن، حيث أصيب عدد من عناصر الشرطة وحررت مئات البلاغات ضد متظاهرين.

05.10.2020, Sachsen, Dresden: Kriminaltechniker und die Tatortgruppe des LKA Sachsen betrachten einen Tatort. (zu dpa «Angriff auf Touristen in Dresden - Mann unter Mordverdacht») Foto: Roland Halkasch/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ توجيه تهمة القتل لسوري بشبهة دافع إسلامي متطرف 05.03.2021

وجه القضاء الألماني التهمة إلى سوري يشتبه في أنه قتل شخصا خلال هجوم بسكين في مدينة دريسدن العام الماضي، ما يمهد لمحاكمة محتملة، بعدما أبقى على فرضية الدافع الإسلامي المتطرف للجريمة، ووجود شبهة كراهية للمثليين.
Symbolfoto für Lockdown in Berlin. 16.12.2020 Berlin-Kurfürstendamm im Lockdown. Nur die Frau vom Plakat ist zu sehen.

بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي" 23.12.2020

لم يسبق أن كانت مراكز المدن في ألمانيا فارغة بهذا الشكل قبل عيد الميلاد. ففي جميع أنحاء البلاد تنطبق قوانين كورونا المتشددة. قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب كورونا تقدم صورة غير مألوفة للحياة في ألمانيا.
Das Standbild aus einem Video zeigt Polizeibeamte, die in der Gitschiner Straße einen Verdächtigen im Fall um den Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe abführen. Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Morgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen.

برلين ـ حملة مداهمات جديدة بحثا عن بقايا 100 كيلو ذهب مسروق 16.12.2020

في إطار البحث المتواصل عن 100 كيلو ذهب مسروق من أحد متاحف برلين، شنت السلطات حملة مداهمات جديدة على مساكن خاصة ومتاجر مجوهرات، وأسفرت الحملة عن مصادرة عملات معدنية مزيفة وأدوات مزيفة ومبالغ مالية وأشياء أخرى.
05.09.2018, Berlin: Einsatzkräfte stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln. Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds. Nach ersten Informationen geht es um den Verstoß gegen das Waffengesetz. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

خلفيات وأشكال "جريمة العشائر" وسبل مكافحتها في ألمانيا! 19.11.2020

نفذت الشرطة حملة مداهمة كبيرة ضد أفراد من عائلة رمو في برلين، على خلفية سرقة كنوز فريدة من متحف دريسدن. وفي ألمانيا هناك عوائل كبيرة تمارس الجريمة المنظمة، فما هي أصولها وبنيتها الاجتماعية والجرائم التي ترتكبها؟
ARCHIV - 09.04.2019, Sachsen, Dresden: Das Weißsilberzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). (zu Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe) Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

اعتقالات في أوساط "مافيا العشائر" ببرلين بسبب سرقة كنوز بمليار يورو 17.11.2020

جريمة سرقة من أحد المتاحف الألمانية، هزت الرأي العام في البلاد. وبعد عام من وقوعها نجحت السلطات في الوصول إلى المشتبه بهم. حيث قامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش ومداهمة في برلين بغية ضبطهم وضبط المسروقات التي لا تقدر بثمن.
ARCHIV - 29.12.2003, Sachsen, Dresden: Der 1701 bis 1708 geschaffene «Hofstaat von Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aureng-Zeb» gilt als Hauptwerk europäischer Juwelierkunst des Barock und ist als eines der Prunkstücke des barocken Dresdner Schatzkammermuseums Grünes Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ausgestellt. In das Grüne Gewölbe wurde am Montagmorgen, 25.11.2019 eingebrochen. Foto: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ 17.11.2020

في عملية أمنية ضخمة وبعد عام من الملاحقة تمكنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء 2020.11.17 من إيقاف مشتبه بهم في عملية سطو لافتة تعرض لها متحف في دريسدن بشرق ألمانيا، وأسفرت عن سرقة حليّ تاريخية تقدر قيمتها بنحو مليار يورو.
30.07.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen in Handfesseln auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben. (ACHTUNG: die Gesichter der zivilen Polizeibeamten wurden auf Wunsch des Innenministeriums unkenntlich gemacht, zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

مسؤول بالخارجية الألمانية يحسم الجدل بشأن ترحيل سوريين إلى بلادهم 26.10.2020

يتواصل الجدل في ألمانيا بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم وذلك عقب حادثة الطعن في دريسدن بـ"دافع إسلامي متطرف" محتمل، والمشتبه به شاب سوري صاحب سوابق رُفض طلب لجوئه. مسؤول كبير بالخارجية الألمانية يحسم الجدل.
11.09.2020, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, gibt gemeinsam mit dem per Video zugeschalteten Vizepräsidenten der EU-Kommission eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage auf der griechischen Insel Lesbos. Mehrere Brände haben das Flüchtlingslager Moria fast vollständig zerstört. Laut griechischer Regierung hatten Migranten die Feuer gelegt. Das Lager war eigentlich auf 2800 Bewohner ausgelegt, zuletzt lebten dort aber mehr als 12 000 Migranten. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

وزير الداخلية الألماني يطالب بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا 22.10.2020

بعد هجوم الطعن الذي نفذه شاب سوري في مدينة دريسدن ضد سائحين ألمانيين، أسفر عن مقتل أحدهما أوائل الشهر الجاري، طالب مسؤولون ألمان، أبرزهم وزير الداخلية هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا.
05.10.2020, Sachsen, Dresden: Kriminaltechniker und die Tatortgruppe des LKA Sachsen betrachten einen Tatort. (zu dpa «Angriff auf Touristen in Dresden - Mann unter Mordverdacht») Foto: Roland Halkasch/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ القبض على سوري بشبهة القتل بـ"دافع إسلامي متطرف" 21.10.2020

أعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت شابا سوريا على خلفية هجوم مميت على سائحين بداية الشهر الجاري بمدينة دريسدن، وتشتبه السلطات بوجود دافع إسلامي متطرف وراء الجريمة، سيما وأن للمشتبه به سوابق وصدر بحق حكما بالسجن.
07.03.2017, Dresden, Deutschland- Der Angeklagte Mike S. (r) wird am 07.03.2017 von Justizbeamten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Dresden (Sachsen) zu Prozessbeginn in den Verhandlungssaal geführt. Den insgesamt acht mutmaßlichen Mitgliedern der «Gruppe Freital» wird die Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen. Außerdem wird den Angeklagten unter anderem versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und die Herbeiführungen von Sprengstoffexplosionen zur Last gelegt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

محاكمة جماعة فرايتال..هكذا حوَّل اليمين المتطرف مدينة ألمانية إلى جحيم! 07.09.2020

مجموعة إرهابية بمدينة فرايتال نفذت عام 2015 اعتداءات بمتفجرات ضد سياسيين ودور لاجئين. وقبل بداية المحاكمة الثانية ضد جناة مفترضين تبقى المدينة منقسمة. وتحولت حياة أشخاص مدافعين عن اللاجئين إلى جحيم واضطر بعضهم للنزوح.

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