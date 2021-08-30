تقع مدينة دريسدن في شرق ألمانيا، وهي عاصمة ولاية ساكسونيا ويبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة. دمرت المدينة بقصف قوات الحلفاء لها في الحرب العالمية الثانية. أشهر ما في معالم المدينة هي دار الأوبرا وكنيسة المرأة.

ظهرت حركة "بيغيدا" والتي تعني "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب" في مدينة دريسدن في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.، حيث يتظاهر بضعة آلاف كل أسبوع حول مواضيع مختلفة مثل "الهجرة النوعية" و"الديمقراطية المباشرة".وضد توجهات هذه الحركة خرجت في عموم المدن الألمانية مظاهرات، مؤيدة للتسامح داخل المجتمع الألماني.