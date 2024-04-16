  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

برلين ـ إطلاق شبكة أوروبية جديدة لتوثيق معاداة السامية

١٦ أبريل ٢٠٢٤

أطلق الاتحاد الأوروبي، في برلين، مبادرة جديدة لتوثيق الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية في أوروبا وتيسير الإبلاغ عنها. وتهدف الشبكة الأوروبية، إلى تقديم نظرة عامة عابرة للحدود الوطنية عن مدى العداء تجاه اليهود.

https://p.dw.com/p/4erIS
شموع ولوحة مكتوب عليها "وقف معاداة السامية" قرب مركز للطائفة اليهودية في برلين عقب تعرضها لهجوم (18.10.2023)
منذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي شهدت أوروبا ارتفاعا في الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية (أرشيف)صورة من: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

شهدت برلين اليوم الثلاثاء (24 أبريل/ نيسان 2024) إطلاق مبادرة أوروبية جديدة لتوثيق حوادث معاداة السامية في جميع أنحاء القارة تحت اسم الشبكة الأوروبية لرصد معاداة السامية (إتما).

وقالت كاتارينا فون شنورباين، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية: "يجب أن تكون معاداة السامية واضحة حتى نتمكن من مكافحتها". وتابعت أن الحصول على صورة مناسبة لمعاداة السامية في المجتمع هو شرط أساسي لإعلام السياسيين وصناع القرار بشكل مناسب.  

ويشار إلى أنه منذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي شهدت أوروبا ما وصفته المسؤولة الأوروبية بـ "تسونامي معاداة السامية".

وتقول وكالة حقوق الإنسان الأساسية بالاتحاد الأوروبي (إف أر إيه) إن الحوادث المعادية للسامية لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف، حيث لا يبلغ ما يصل إلى ثمانية من كل 10 أشخاص ممن يعانون من معاداة السامية عن ذلك.

وقالت فون شنورباين إن هذا غالبا ما يحدث لأنه ينظر إليه على أنه "مرهق" للغاية وبصورة تفوق الحد بحيث لا يمكن القيام بذلك. وتهدف شبكة (إنما)، التي تجمع منظمات المجتمع المدني اليهودية وغير اليهودية من مختلف البلدان الأوروبية، إلى التيسير للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث إلى الشرطة.

وأوضح المفوض الألماني لشؤون معاداة السامية فيليكس كلاين أنه يمكن الإبلاغ عن جميع الحوادث المعادية للسامية بطريقة مباشرة وسريعة وغير معقدة. وسيتم بعد ذلك جمع هذه المعلومات والتحقق منها وتحليلها ونشرها.

وترسم البيانات المجمعة بهذه الطريقة صورة تعكس بشكل أكثر واقعية واقع معاداة السامية في البلدان الأوروبية. وتحدث المدير الإداري لمركز"أر أي إيه إي" للإبلاغ عن معاداة السامية في برلين، بنيامين شتاينتز، عن علامة فارقة في أبحاث معاداة السامية والوقاية منها. وأضاف أن "معاداة السامية آخذة في الارتفاع في أوروبا، لكن لا يُعرف سوى القليل عن بعدها العابر للحدود الوطنية".

ع.ش/ ع.ج.م/ع.خ (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صورة لمظاهرة ضد معاداة السامية في باريس (12/11/2023)

الأعمال المعادية للسامية في فرنسا تضاعفت أربع مرات عام 2023

الأعمال المعادية للسامية في فرنسا تضاعفت أربع مرات عام 2023

رصدت منظمة يهودية فرنسية تضاعف الأعمال المعادية للسامية خلال عام 2023 أربع مرات تقريبا، ولاسيما منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل واندلاع الحرب في غزة. نحو 13 في المئة من هذه الأعمال حدثت في المدارس.
سياسة٢٥ يناير ٢٠٢٤
السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور

على خلفية حرب غزة..السفير الإسرائيلي في برلين يتعرض لمضايقات

على خلفية حرب غزة..السفير الإسرائيلي في برلين يتعرض لمضايقات

ذكرت متحدثة باسم شرطة برلين أن تحقيقا يجري بخصوص مزاعم حول ما تعرض له سفير إسرائيل في ألمانيا من ناشطين اتهموه بأن "يداه ملطختان بالدماء" في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
سياسة٢٨ فبراير ٢٠٢٤
جانب من أورقة مهرجان برلين السينمائي (برليناله)

برليناله ـ جدل بعد اتهام مخرجين لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"

برليناله ـ جدل بعد اتهام مخرجين لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"

أدان سياسيون ألمان الانتقادات التي شهدها حفل ختام مهرجان برلين السينمائي لإسرائيل. وانتقد عدد من المشاركين خلال الحفل دعم ألمانيا لإسرائيل وطالبوا بوقف الحرب، فيما نأى منظمو المهرجان بأنفسهم عن منشورات مناهضة لإسرائيل.
سياسة٢٦ فبراير ٢٠٢٤