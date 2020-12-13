 برلين تضغط على بروكسل للترخيص للقاح فايزر-بيونتيك قبل عيد الميلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2020

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برلين تضغط على بروكسل للترخيص للقاح فايزر-بيونتيك قبل عيد الميلاد

رغم أنه واحد من أفضل اللقاحات المعتمدة حاليا ضد وباء كورونا وطوّرته شركة من مدينة ماينز الألمانية، إلا أن برلين لا زالت تنتظر ترخيصا من بروكسل باستخدامه، في وقت باشرت فيه واشنطن ولندن عملية التطعيم بذات اللقاح.

برلين تضغط على بروكسل للترخيص للقاح فايزر-بيونتيك

برلين تضغط على بروكسل للترخيص للقاح فايزر-بيونتيك

تمارس ألمانيا حاليا ضغوطاً كبيرة على الاتحاد الأوروبي لكي تسرّع الهيئات المختصّة داخل التكتل الأوروبي في إصدار التراخيص اللازمة للبدء باستخدام لقاح شركتي فايزر-بيونتيك المضادّ لكوفيد-19 قبل عيد الميلاد، بينما بدأت دول عدّة أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة بالفعل استخدام هذا اللقاح.

مختارات

تلقت ممرضة في نيويورك أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم. وسارع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى تقديم التهاني.

أمل كبير يجتاح العالم بعد التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لكن هناك إجماع أن باللقاح فقط لن نصل إلى النتيجة المرجوة بسرعة ولا بد من دواء. عقار جديد يقول عنه مطوّروه في أمريكا أنه سيغير من "قواعد اللعبة".

إغلاق وتشديد لإجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا في ألمانيا في ذورة موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. لكن ما هي الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها وماذا تعني بالنسبة للناس وأصحاب المحلات التجارية التي عليها الإغلاق؟

بعد البدء باستخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة، أعلنت هيئة الدواء الأوروبية أن إجراءات الموافقة على لقاح كورونا بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة. وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أن بلاده جاهزة للبدء بالتلقيح.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول) عن مصادر مقربة من الحكومة الألمانية قولها إنّ مكتب المستشارة أنغيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كلّ من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي لكي تتمّ الموافقة على استخدام اللقاح الأمريكي-الألماني بحلول 23 ديسمبر/ كانون الأول وليس 29 من الشهر ذاته، كما هو مقرّر حالياً.

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بدأت لقاحات كورونا في الولايات المتحدة وكندا

وتندرج هذه المعلومات في سياق تصريح أدلى به الأحد وزير الصحة الألماني ينس شبان وأبدى فيه امتعاضه من تأخّر عملية الترخيص لهذا اللقاح، مؤكدا في الوقت ذاته أن التجهيزات الضرورية لعملية التطعيم قد أعدت في بلاده.

وقال شبان إنّ "جميع بيانات بيونتيك متاحة، وقد أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة التراخيص بالفعل. يجب أن تُراجع البيانات وأن تصدر الموافقة من جانب الوكالة الأوروبية للأدوية في أسرع وقت ممكن". وحذّر الوزير الألماني من أنّ "الثقة بقدرة الاتحاد الأوروبي على التحرّك هي الآن على المحكّ".

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عملية تقييم للقاح فايزر-بيونتيك، باشرت دول عديدة في مقدّمتها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين حقن مواطنيها بهذا اللقاح.

وتحظى الموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك بأهمية خاصة بالنسبة إلى برلين لسببين: الأول هو أنّ هذا اللقاح طوّرته شركة محلية هي بيونتيك والثاني هو أنّ ألمانيا بأسرها تشهد حالياً موجة وبائية ثانية ألحقت بها ضرراً فادحاً ودفعت بالحكومة لفرض إغلاق عام في سائر أنحاء البلاد وذلك اعتباراً من غدا الأربعاء وحتّى 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

والوكالة الأوروبية للأدوية ومقرّها هولندا تدرس حالياً إصدار تراخيص لعدد من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19.

"60% من الألمان سيحصلون على اللقاح"

وليست الحكومة الألمانية وحدها من تضغط في اتجاه تسريع عملية منح الترخيص، وإنما تشاركها في ذلك جمعية الأطباء الألمان التي أطلقت ناقوس الخطر قبل نحو أسبوع بسبب ارتفاع أعداد الوفيات مع استمرار الضغط على المستشفيات. ويقول المسؤول عن الشؤون الصحية في الكتلة الاشتراكية هانس لاوتارباخ في حوار مع الشبكة الإعلامية الألمانية، إن قوانين الاتحاد تسمح لألمانيا باعتماد ترخيص محلي، لكن برلين "لم تهيأ الظروف لذلك، لأنها لم تحسب أن العملية ستأخذ وقتا طويلا" في بروكسل.

وحسب وزير الصحة الألماني في حوار مع القناة الألمانية الثانية، فإنه وإلى حدود صيف 2021 سيتم تلقيح نحو 60 بالمائة من ساكنة ألمانيا.

إلى ذلك تسجل البلاد مزيدا من الوفيات والإصابات. فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و351510 بعد تسجيل 14432 حالة جديدة. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22475 بعد تسجيل 500 وفاة جديدة.

والأرقام المسجلة ليوم الاثنين عادة ما تكون منخفضة نظرا لأن عددا من مكاتب الصحة تكون مقفلة نهاية الأسبوع.

و.ب (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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