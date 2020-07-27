 بخطة شاملة.. ألمانيا متمسكة باندماج اللاجئين رغم كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بخطة شاملة.. ألمانيا متمسكة باندماج اللاجئين رغم كورونا

في وقت أثرت فيه أزمة كورونا على اللاجئين بشكل خاص، أكدت ألمانيا عزمها على إدماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل من خلال إقرار خطة عمل وطنية للاندماج. فما هي هذه الخطة وماذا تتضمن؟

لاجئون متدربون في شركة القطارات الألمانية دويتشه بان

تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل هو أحد أهداف خطة العمل الوطنية للاندماج

تسهيل وصول اللاجئين والمهاجرين إلى سوق العمل وتوسيع العروض الرقمية لدعمهم في تعلم اللغة، بالإضافة إلى تسريع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، هذا من ضمن ما تسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيقه من خلال خطة العمل الوطنية للاندماج، والتي تم إقرار أجزاء جديدة منها اليوم الأربعاء (29 تموز/يوليو 2020).

مختارات

تحسنت أوضاع اللاجئين في ألمانيا، إذ تقدمت معرفتهم باللغة الألمانية الضرورية للاندماج، وشاع بينهم إحساس بأنهم محل ترحيب في هذا البلد، لكن هناك مخاوف وتحديات أخرى لا تزال تواجههم وتشعرهم بعدم الرضا.

ففي إطار دعم تعليم اللاجئين والمهاجرين، خصصت الحكومة 44 مليون يورو إضافية لإتاحة الفرصة أمام دخول المزيد من أطفال اللاجئين إلى المدارس مبكراً. وجاء في خطة العمل حول هذا المشروع: "سيتم تقديم هذه العروض بشروط بسيطة في أماكن الإيواء ومراكز الأسرة أو في دور الحضانة". وحول ذلك قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس: "الاندماج سيبدأ من اليوم الأول".

وفيما يتعلق بدعم اللاجئين في الدخول إلى سوق العمل، تنص الخطة على تحسين التعاون بين المراكز الاستشارية والسلطات من أجل تجنب تجنب استغلال اللاجئين عبر عقود عمل "غير عادلة". وأكدت الحكومة الألمانية أنه و"على الرغم من النجاح في الاندماج في سوق العمل، لايزال هناك مواقع ضعف واضحة"، مشيرة إلى "خطر العمالة غير المستقرة والبطالة وانخفاض الأجور".

مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس

مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس


وذكرت فيدمان-ماوتس في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن "نصف جميع الوظائف الجديدة في السنوات الخمس الماضية شغلها أجانب"، مؤكدة على ضرورة مواصلة تشجيع مشاركة المهاجرين في الحياة المهنية. وأكدت فيدمان-ماوتس على أهمية إدماج المهاجرين في سوق العمل وقالت: "ما كنا لنتجاوز جائحة كورونا على هذا النحو الجيد، لولا الـ20% من الأطباء والـ16% من أطقم الرعاية في مستشفياتنا ولولا العديد من الموظفين في البريد وسائقي الحافلات وبائعي السوبرماركت، من المهاجرين".

مشروع رائد لتسريع تعديل الشهادات الأجنبية 
أما فيما يتعلق بتعديل شهادات اللاجئين، فتتضمن الخطة تقديم دعم إضافي من خلال مشروع رائد لتسريع الاعتراف ببعض الشهادات الدراسية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الألمانية.

وتأتي الجهود الألمانية لتسريع وتيرة اندماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل في وقت أثرت فيه أزمة كورونا على اندماج اللاجئين أيضاً. وما عدا فقدان العديد من اللاجئين أعمالهم بسبب الأزمة، حالهم في ذلك حال الألمان، تم تعليق العديد من الخدمات الحكومية الألمانية ومنها خدمات يقدمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بما فيها دورات اللغة والاندماج.

مشاهدة الفيديو 12:36

مراسلون - ألمانيا: الاندماج أو الترحيل


وقالت فيدمان-ماوتس: "لا يجب السماح بأن تصبح النجاحات في الاندماج في التعليم وسوق العمل في خطر بسبب كورونا"، مشيرة إلى أن الوباء أثر على النساء اللاجئات بشكل خاص.

مشروع لدعم اللاجئات
وبحسب مفوضة شؤون الاندماج، فإن النساء اللاجئات هن اللواتي يتولين مسؤولية رعاية الأطفال في الغالب، بالإضافة إلى معاناتهن من عائق اللغة. ولذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى تطبيق نظام استشاري يحمل اسم "FEM.OS"، من أجل مساعدة اللاجئات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم معلومات لهم حول كيفية رعاية الأطفال أو البدء بالحياة المهنية.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن خطة عمل وطنية للاندماج ومكافحة التطرف اليميني، بعد اعتداءات عنصرية ضد المهاجرين، وخصوصاً الهجوم العنصري في مدينة هاناو في شباط/فبراير الماضي والذي قضى فيه 9 أشخاص من أصول مهاجرة. وأعلنت الحكومة أن هدفها من الخطة هو تعزيز وحدة المجتمع وتماسكه بالإضافة إلى تنظيم عملية الاندماج بشكل أفضل.

وقد شارك في صياغة خطة العمل الوطنية للاندماج ومكافحة التطرف 11 وزارة اتحادية وممثلون من الولايات الألمانية والبلديات إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين. وبالإجمال شارك نحو 300 خبير وسياسي ومسؤول محلي، بينهم حوالي 75 ممثلاً عن الجمعيات والجاليات المهاجرين في ألمانيا في صياغة الخطة.
 

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Deutschkurs für Asylbewerber (picture-alliance/dpa)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    ما مدى نجاح الاندماج اللغوي؟

    بالنسبة لـ 75 بالمائة من المسلمين الذين ولدوا في ألمانيا تعتبر اللغة الألمانية لغتهم الأولى. في حين أن 20 بالمائة فقط من المهاجرين إجمالا يعتبرون الألمانية لغتهم الأولى. و46 بالمائة من المسلمين في ألمانيا يقولون إن لغتهم الرسمية الأولى هي الألمانية، في حين يقول بذلك 37 بالمائة من المسلمين في النمسا و34 بالمائة في سويسرا!

  • Handschlag (picture alliance/dpa/A. Warmuth)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    هل يقيم المسلمون علاقات مع أتباع الديانات الأخرى؟

    حسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة برتسلمان الألمانية، 87 بالمائة من المسلمين في سويسرا لهم علاقة ويتواصلون مع غير المسلمين في أوقات فراغهم. وفي ألمانيا وفرنسا 78 بالمائة منهم، أما في بريطانيا 68 بالمائة. في حين تنخفض النسبة إلى 62 بالمائة في النمسا. وتوصلت الدارسة أيضا إلى أن الغالبية العظمى من الأجيال التالية من المهاجرين المسلمين على علاقة مستمرة ودائمة مع غير المسلمين رغم العقبات الاجتماعية.

  • Österreich Muslimische Freiwillige Helfer für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    هل يشعر المسلمون بارتباط وثيق بأوروبا؟

    يشعر 96 بالمائة من المسلمين في ألمانيا بارتباطهم الوثيق بها، والنسبة نفسها بين المسلمين في فرنسا، في حين أن النسبة أكبر في سويسرا إذ تصل إلى 98 بالمائة. لكن المفاجأة في بريطانيا التي لها تاريخ طويل في الانفتاح على التعدد الديني والثقافي، إذ انخفضت نسبة المسلمين الذين يشعرون بارتباطهم الوثيق بها إلى 89 بالمائة.

  • Symbolbild Frauen Islam Kopftuch Migranten in Europa (picture-alliance/dpa/F. Dean)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    الدين في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا!

    العائلات المهاجرة المسلمة تلتزم بالدين بشكل قوي عبر الأجيال. 64 بالمائة من المسلمين في بريطانيا يصفون أنفسهم بأنهم ملتزمون جدا بالدين. في حين تصل نسبة المسلمين المتدينين في النمسا إلى 42 بالمائة، وفي ألمانيا إلى 39 بالمائة، و33 بالمائة في فرنسا، ولا تتجاوز النسبة 26 بالمائة في سويسرا.

  • Deutschland Muslime Integration (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    كم هي نسبة المسلمين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي؟

    تشير أرقام دراسة مؤسسة برتلسمان الألمانية، إلى أن 36 بالمائة من المسلمين المولودين في ألمانيا يقطعون تعليمهم ولا يتابعون دراستهم مع بلوغهم الـ 17 من العمر. النسبة نفسها في النمسا أيضا (39 بالمائة). لكن ونظرا للنظام التعليمي الأكثر إنصافا في فرنسا، فإن 10 بالمائة فقط يقطعون تعليمهم قبل سن الـ 17 ولا يتابعون تحصيلهم العلمي.

  • Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin Ärztin mit Kopftuch Hijab (picture alliance/dpa/U.Baumgarten)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    نسبة المسلمين في سوق العمل!

    المسلمون الذين هاجروا إلى ألمانيا قبل عام 2010، يعمل 60 بالمائة منهم بدوام كامل و20 بالمائة بدوام جزئي، وهذه النسبة تقترب من نسبة غير المسلمين. ونسبة المسلمين العاملين أعلى مما هو عليه في كثير من دول أوروبا الأخرى. أما في فرنسا فإن نسبة البطالة بين المسلمين تصل إلى 14 بالمائة، وهي أعلى بكثير مما بين غير المسلمين، حيث لا تتجاوز 8 بالمائة!

  • Minarette und Moscheen in Deutschland und Europa, Moschee Duisburg Flash-Galerie (AP)

    مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية

    كم هي نسبة من يرفضون الإسلام؟

    أكثر من 25 بالمائة من النمساويين غير المسلمين، لا يرغبون في جيران مسلمين، النسبة مرتفعة في بريطانيا إذ تصل إلى 21 بالمائة. أما في ألمانيا فإن 19 بالمائة لا يريدون جارا مسلما وفي سويسرا 17 بالمائة في حين لا تتجاوز الـ 14 بالمائة في فرنسا. عموما، يعتبر المسلمون من المجموعات الأكثر رفضا في أوروبا. إعداد: عاصم سليم/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

Türkei Flüchtlinge aus Syrien

كيف ينظر السوريون في تركيا لتدخلات أنقرة في الشؤون العربية؟ 27.07.2020

سياسات تركيا الخارجية والداخلية لها انعكاسات على السوريين المقيمين هناك، ما يتسبب في "ضغوط نفسية وإحراج" لهم، حسب تعبيرهم. مهاجر نيوز حاور سوريين مقيمين في تركيا للتعرف على موقفهم من التدخلات التركية في الدول العربية.

Minderjährige Flüchtlinge in einer deutschen Schule

من إدلب إلى كولونيا.. قصة تفوق ثلاث أخوات في الثانوية العامة 21.07.2020

ثلاث أخوات نزحن مع عائلاتهن من مدينة إدلب السورية إلى ألمانيا بحثا عن الأمن ومستقبل أفضل. الأخوات الثلاث نجحن في الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل جيد رغم أنه لم يمض سوى خمس سنوات على وصولهن إلى ألمانيا.

Griechenland Athen Flüchtlinge warten vor Asylbehörde

اتهامات لليونان باستغلال جائحة كورونا ضد طالبي اللجوء 04.07.2020

انتقدت منظمة أطباء بلا حدود تمديد إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في اليونان. في الوقت الذي استقبلت فيه ألمانيا 6 لاجئين قُصّر من مخيمات الجزر اليونانية، كانوا متأخرين عن مجموعة وصلت قبل شهور.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  