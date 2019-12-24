 ألمانيا تبحث عن العمالة المتخصصة خارج الاتحاد الأوروبي! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.02.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا تبحث عن العمالة المتخصصة خارج الاتحاد الأوروبي!

في الأول من مارس/ آذار يدخل قانون هجرة الكفاءات المهنية إلى ألمانيا حيز التنفيذ. وينطبق هذا القانون على العمالة المتخصصة المنحدرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. فكيف ينظم قانون هجرة العمالة المتخصصة وما الجديد فيه؟

صورة رمزية

صورة رمزية

العيش والعمل كأجنبي في ألمانيا؟ هذا ليس سهلا. فجمهورية ألمانيا الاتحادية لا تعتبر نفسها أبدا كدولة هجرة. لكن في المقابل ينقصها أكثر من مليون عامل من الكفاءات المهنية المتخصصة. لهذا تحركت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل  وسنت بالتالي قانونا يسهل الهجرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/ آذار 2020.

ما المقصود بالعمالة المتخصصة؟

لا ينطبق مفهوم العمالة الماهرة على الحاصلين على شهادات دراسة عليا فقط، بل على من يملكون تكوينا مهنيا أيضا لمدة عامين على الأقل على أن يتطابق مع التكوين المهني المعتمد في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الشهادات التي يحملها هؤلاء معترفا بها في ألمانيا.

وهناك مكاتب خاصة مسؤولة عن إصدار الاعتراف بالشهادات. ويمكن التعرف على كيفية حصول ذلك من خلال نظرة على موقع Make it in Germany حيث توجد روابط أخرى. والهدف هو الاعتراف في غضون ثلاثة أشهر بعد تسليم الوثائق المطلوبة. بعد ذلك يمكن للعمال المهرة الحصول على تأشيرة سفر إلى ألمانيا خلال أربعة أسابيع على أقصى تقدير.

ألمانيا تسجل نقصا ملحوظا في كوادر الرعاية الصحية

ألمانيا تسجل نقصا ملحوظا في كوادر الرعاية الصحية

في أي مهن يمكن العمل؟

مبدئيا يمكن لأي عامل أجنبي متخصص يتوفر على عقد عمل في ألمانيا لديه التأهيل المهني المطلوب أن ينتقل إلى الإقامة في ألمانيا. وإلى حد الآن كان مجيء هؤلاء إلى ألمانيا يعتبر استثناء، لكن مع هذا القانون سيصبح ذلك عاديا ولن يحصل تقييد إلا في حالات استثنائية. واختبار الأسبقية الذي كان ينص أولا على منح فرص العمل للألمان أو لمواطني دول الاتحاد الأوروبي سيُلغى. ومن لديه تأهيل مهني أولي وعنده عقد عمل أو بإمكانه البرهنة على حصوله على عرض عمل في ألمانيا أن يتابع التكوين. وعلى رجال الأعمال الالتزام بهذا التأهيل الذي يجب أن يقود في غضون سنتين إلى شهادة معترف بها.

ما هي الشروط الإضافية؟

من بوسعه البرهنة على امتلاك عقد عمل أو عرض عمل ملموس، يحصل على رخصة إقامة لأربع سنوات أو طوال فترة صلاحية عقد العمل. وبعد أربع سنوات من الإقامة يمكن للقوى العاملة الماهرة أن تستقر في ألمانيا بصفة مستمرة. ويمكن لأي شخص أن يسافر لستة أشهر إلى ألمانيا إذا كان يبحث عن فرصة عمل فيها بشرط أن يتحمل هو تكاليف فترة إقامته وأن يكون متمكنا بما يكفي من اللغة الألمانية (أي بمستوى B2).

والقانون الجديد ينطبق أيضا على الأجانب الذين يريدون إتمام التكوين أو الدراسة في ألمانيا. ويجب عليهم إلى جانب الشروط المذكورة آنفا، التوفر على شهادة مدرسة ألمانية أجنبية أو شهادة مدرسية تخولهم حق متابعة الدراسة الجامعية على ألا تكون أعمارهم فوق الـ 25 عاما. وإذا ما اشتغل شخص ما سنتين في ألمانيا، بعد إتمام الدراسة أو التكوين، فبإمكانه الاستقرار بصفة دائمة فيها. وهناك ترتيب خاص ينطبق على العمالة الماهرة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 45 عاما. فمن يرغب من هذه الفئة المجيء إلى ألمانيا يجب أن يكون راتبه الشهري 3.685 يورو على الأقل.

ترتيب خاص للمهن المطلوبة

وبالنسبة إلى المهن التي تشهد نقصا واضحا يتم تخفيف العقبات أمام المهاجرين الأجانب. فمن هو مثلا طبيب ومهندس كومبيوتر أو ممرض معترف به وله خمس سنوات تجربة عمل لا يحتاج إلى اعتراف رسمي بمؤهلاته المهنية. لكن يجب على رب العمل أن يلتزم في حال إنهاء عقد العمل بتحمل تكاليف إقامته لمدة عام والترحيل إذا لم يشأ العامل المغادرة طواعية.

هذا المواطن الكاميروني يعمل في مزرعة ألمانية لإنتاج الحليب

هذا المواطن الكاميروني يعمل في مزرعة ألمانية لإنتاج الحليب

مع العائلة أو بدون؟

مبدئيا يمكن للعامل الأجنبي أن يصطحب شريكة حياته أو أطفاله دون سن الرشد إلى ألمانيا. لكن يشترط عليه في هذه الحالة أن يبرهن على أنه قادر على تغطية تكاليف معيشتهم وسكنهم، إذ لا توجد مساعدات حكومية في هذه الحالة. وتنتقد بعض الجهات أن القانون يتيح البحث عن قوى عاملة وليس عن أشخاص مع عائلاتهم. فمن يشتغل في المهن الاجتماعية أو في الرعاية الصحية ليس بإمكانه اصطحاب ذويه.

هل ينطبق القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء؟

مبدئيا نعم، لكن ما يُسمى بقبول التكوين والعمل لا ينطبق بسبب الشروط إلا على عدد صغير من هذه الفئة. وهذا القبول يستهدف الأجانب بدون حق إقامة في ألمانيا ويُسمح لهم بالإقامة فقط مؤقتا، لأنه لا يمكن ترحيلهم. والشخص المعني يجب عليه العمل على الأقل سنة ونصف أكثر من 35 ساعة في الأسبوع لتأمين حياته اليومية. ويجب عليه تحدث الألمانية بمستوى (B2) بشرط ألا يكون قد ارتكب أي جريمة في البلاد.

زابينه كينكارتس/ م.أ.م

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


مختارات

البداية من بون.. مكتب خاص لتسهيل قدوم العمال المهرة لألمانيا

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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

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