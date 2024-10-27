بايرن يداوي جراحه القارية بخماسية في بوخوم ويستعيد الصدارة

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه بوخوم وانتصر عليه 5-صفر اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) ليظل في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويتجاوز خسارته المحبطة أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

وداوى بايرن ميونيخ جراحه القارية وفجَّر جام غضبه مستعيدا الصدارة بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) في ختام المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم. وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي الفرنسي ميكاييل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26)، قبل أن يضرب بقوة في الثانية بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنجليزي هاري كاين (58) وليروي سانيه (65) والفرنسي كينغسلي كومان (71).

وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني الى سكة الانتصارات عقب الخسارة المذلة أمام مضيفهم برشلونة الإسباني 1-4 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

داوى بايرن ميونيخ جراحه القارية وفجَّر جام غضبه مستعيدا الصدارة بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة صورة من: INA FASSBENDER/AFP

وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثاني تواليا عقب تعادلين متتاليين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت. وهو الفوز السادس للعملاق البافاري في البوندسليغا هذا الموسم، فاستعاد الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف أمام لايبزيغ الفائز على ضيفه فرايبورغ 3-1 السبت، علما أنهما الفريقان الوحيدان من دون خسارة حتى الآن هذا الموسم.

وقال موسيالا لشبكة "دازون" عقب المباراة: "من الممتع تسجيل الأهداف"، مضيفا "يمكننا أن نكون سعداء اليوم - وأن نأخذ الإيقاع ونواصل على هذا النهج في المباريات القليلة القادمة".

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر وافده الجديد من كريستال بالاس الإنجليزي أوليسيه من ركلة حرة رائعة بيسراه (16). وعزز موسيالا الذي لعب أساسيا في التشكيلة بعد تعافيه مطلع الاسبوع من الاصابة، تقدم بايرن ميونيخ بعد عشر دقائق برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من يوزوا كيميش (26).

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سانيه يعزز النتيجة

واندفع بوخوم مطلع الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق لكن كاين وجَّه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من موسيالا داخل المنطقة، فسددها بيسراه في الزاوية التسعين للحارس باتريك دريفيس (58). وهو الهدف التاسع لكاين في الدوري هذا الموسم، فلحق بمهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش الى صدارة لائحة الهدافين.

وعزز سانيه، بديل أوليسيه، بالهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس دريفيس (65). وحذا حذوه الفرنسي كينغسلي كومان بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للمرمى (71).

فرانكفورت يواصل نزيف النقاط

وفي مباراة أخرى واصل أينتراخت فرانكفورت نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه أونيون برلين 1-1. وكان فرانكفورت البادئ بالتسجيل في الدقيقة 14 عبر لاعب وسطه الدولي السابق ماريو غوتسه، مسجل هدف الفوز على الارجنتين في المباراة النهائية لمونديال 2014 في البرازيل، لكن فريق العاصمة أدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة بينيديكت هولرباخ (66). وأكمل فرانكفورت المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه البلجيكي أرتور ثيات لتلقيه الانذار الثاني (77).

وهذا هو التعادل الثاني لفرانكفورت في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز بعد أربعة انتصارات متتالية، فبقي سادسا برصيد 14 نقطة، فيما انفرد أونيون برلين بالمركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق الاهداف امام فرايبورغ الذي خسر امام لايبزيغ 1-3 السبت.

ويلعب لاحقا هايدنهايم مع هوفنهايم.



ع.غ/ ع.ش (آ ف ب، رويترز)