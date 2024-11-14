بايرن وليفربول يتنافسان عليه.. فمن سيفوز بالفرعون مرموش؟١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
بات المهاجم المصري عمر مرموش على رادار كبرى الأندية الأوروبية في أعقاب تألقه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت سواء ضمن منافسات الدوري الألماني البوندسليغا أو بطولة الدوري الأوروبي.
وعلى وقع هذا التألق، تتسارع الأندية الكبرى على ضم خدمات مرموش الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في البوندسليغا متشاركا صدارة الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كين.
وفي إطار التكهن بمستقبل مرموش، أفادت صحف ألمانية بأن النادي البافاري يرغب في ضم المهاجم المصري؛ إذ ذكرت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ أجرى محادثات أولية مع المهاجم المصري الذي اعتبرته بمثابة "رجل الساعة في البوندسليغا".
وأضافت أنه من المنطقي أن يضع بايرن ميونيخ نصب عينه ضم مرموش إلى صفوفه، مشيرة إلى أن النادي البافاري بدأ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني محادثات أولية مع مسؤولي آينتراخت فرانكفورت.
بيد أنها قالت إن احتمالات ضم بايرن ميونيخ لمرموش أصبحت ضئيلة خاصة عقب دخول ليفربول على خط السباق لضم المهاجم المصري.
وأوضحت الصحيفة في تقريرآخر أن نجم آينتراخت فرانكفورت يرغب في الانتقال إلى الأنفيلد ليشكل مع محمد صلاح ثنائيا مصريا في صفوف ليفربول.
وقالت الصحيفة إن صفقة الانتقال قد تتراوح ما بين 50-60 مليون يورو.
ويعتبر مرموش البالغ من العمر 25 عاما، أحد اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في مختلف المسابقات حتى الآن، وهو ما جعل العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز تسعى للحصول على خدماته.
ورغم ذلك، لا ينوي ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، السماح لنجم منتخب الفراعنة بالرحيل، حيث قال "بالطبع إنني سعيد لأنه يواصل التسجيل".
واستدرك قائلا "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا. لهذا السبب لا ينبغي لنا دائما مناقشة إمكانية مغادرته أو العروض المحتملة لرحيله".
م ف