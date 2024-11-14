بايرن وليفربول يتنافسان عليه.. فمن سيفوز بالفرعون مرموش؟

مع استمرار تألق عمر مرموش، تتسابق كبرى الأندية الأوروبية على الحصول على خدمات نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب الفراعنة. فهل يبقى المهاجم المصري مرموش في البوندسليغا أم يغادره إلى البريميرليغ؟

بات المهاجم المصري عمر مرموش على رادار كبرى الأندية الأوروبية في أعقاب تألقه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت سواء ضمن منافسات الدوري الألماني البوندسليغا أو بطولة الدوري الأوروبي.

وعلى وقع هذا التألق، تتسارع الأندية الكبرى على ضم خدمات مرموش الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في البوندسليغا متشاركا صدارة الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كين.

وفي إطار التكهن بمستقبل مرموش، أفادت صحف ألمانية بأن النادي البافاري يرغب في ضم المهاجم المصري؛ إذ ذكرت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ أجرى محادثات أولية مع المهاجم المصري الذي اعتبرته بمثابة "رجل الساعة في البوندسليغا".

وأضافت أنه من المنطقي أن يضع بايرن ميونيخ نصب عينه ضم مرموش إلى صفوفه، مشيرة إلى أن النادي البافاري بدأ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني محادثات أولية مع مسؤولي آينتراخت فرانكفورت.

بيد أنها قالت إن احتمالات ضم بايرن ميونيخ لمرموش أصبحت ضئيلة خاصة عقب دخول ليفربول على خط السباق لضم المهاجم المصري.

قالت صحيفة "بيلد" إن مرموش يرغب في الانضمام إلى ليفربول مع محمد صلاح ليشكلا ثنائي مصري داخل الأنفيلد. صورة من: Mohamed Asad/XinHua/picture alliance

وأوضحت الصحيفة في تقرير آخر أن نجم آينتراخت فرانكفورت يرغب في الانتقال إلى الأنفيلد ليشكل مع محمد صلاح ثنائيا مصريا في صفوف ليفربول.

وقالت الصحيفة إن صفقة الانتقال قد تتراوح ما بين 50-60 مليون يورو.

ويعتبر مرموش البالغ من العمر 25 عاما، أحد اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفا في مختلف المسابقات حتى الآن، وهو ما جعل العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز تسعى للحصول على خدماته.

ورغم ذلك، لا ينوي ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، السماح لنجم منتخب الفراعنة بالرحيل، حيث قال "بالطبع إنني سعيد لأنه يواصل التسجيل".

واستدرك قائلا "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا. لهذا السبب لا ينبغي لنا دائما مناقشة إمكانية مغادرته أو العروض المحتملة لرحيله".

م ف