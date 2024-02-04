بايدن يفوز بـ"تمهيديات" الديموقراطيين في ساوث كارولينا

الرئيس الأمريكي جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا في أول انتخابات تمهيدية له لخوض الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، ويعرب عن ثقته في هزيمة منافسه ترامب.

حقّق الرئيس الأميركي جو بايدنأمس (السبت الثالث من فبراير/ شباط 2024)، فوزا سهلا وبلا مفاجآت في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديموقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبيّة، وفق توقّعات بثّتها قنوات تلفزيونيّة أميركيّة، في اختبار انتخابي هو الأوّل له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية. ويُعوّل بايدن على قاعدة كبيرة من الناخبين السود في هذه الولاية المحافظة بجنوب الولايات المتحدة، وقد حقّق فوزا بغالبيّة كبيرة جدا في هذه الانتخابات التمهيديّة أمام مرشّحَين آخرين، استنادا إلى التوقّعات. وكان بايدن موجودا في كاليفورنيا مساء السبت قبل توجّهه إلى نيفادا (غرب) استعدادا للتصويت المرتقب الثلاثاء، وقد عبّر عن ثقته في أنّه سيهزم خصمه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بايدن في بيان "عام 2024، تحدّث شعب كارولاينا الجنوبية مرّة أخرى، وليس لديّ أدنى شكّ في أنّكم وضعتمونا على طريق الفوز بالرئاسة مرّة جديدة وخسارةدونالد ترامب مجددا". وكانت حملة بايدن للرئاسة عام 2020 قد اكتسبت زخما في هذه الولاية الجنوبية، وقد عوّل على زخم مماثل للاستحقاق المقبل الذي يُرجّح أن يخوضه مجددا في مواجهة ترامب.

وواجه الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما خصمين هما: عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس والكاتبة ماريان وليامسون. وأعرب ناخبون كثر عن رضاهم في الغالب على سجل بايدن، لكنّهم أقروا بقلة الحماسة لولاية رئاسية ثانية له، مشدّدين في المقابل على أنهم لا يريدون عودة ترامب إلى الرئاسة. وقالت نويل باريس البالغة 62 عاما "إنه أهون الشرّين"، موضحة "لِنقُل إنني لست ضد بايدن لكن هناك أشخاصا آخرين كان يجب ترشيحهم".

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ويكتسي حجم الإقبال أهمّية كبرى نظرا إلى أن الناخبين السود شكّلوا رافعة لفوز بايدن في الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية في 2020 ولاحقا في الرئاسة، فإذا جاء الإقبال ضعيفا هذه المرة عندها سيكون لدى الديموقراطيين ما يبعث على القلق. وأظهرت استطلاعات أجريت مؤخرا تراجع شعبية بايدن لدى الناخبين السود، خصوصا الشباب، وسط إحباط من عدم تلبيته أولوياتهم في ولايته الرئاسية. لكن استطلاعات أخرى أظهرت مؤخرا تقدّمه على ترامب أو تعادلهما، على الرغم من أن التأييد له هو في أدنى مستوى لأي رئيس أميركي منذ عقود. وأشار بايدن إلى فوزه في انتخابات تمهيدية غير رسمية في نيوهامبشر، على الرغم من أنه لم يكن مدرجا في بطاقات الاقتراع وكان على الناخبين كتابة اسمه.

ودفع بايدن باتجاه جعل كارولاينا الجنوبية في مقدّم الولايات التي تجرى فيها الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بدلا من نيوهامبشر حيث الغالبية الساحقة للسكان من البيض. ويعوّل بايدن على الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية لاختبار حجم التأييد الذي يحظى به لدى الناخبين السود، على الرغم من أنه يرجَّح أن تبقى الولاية في أيدي الجمهوريين فيالانتخابات الرئاسية الأمريكية لتشرين الثاني/ نوفمبر، على غرار ما هي عليه الحال منذ 1980. وستكون النتائج محل متابعة لتبيان ما إذا كان تركيز بايدن مؤخرا على مهاجمة ترامب باعتبار أنه يشكّل تهديدا للديموقراطية، يؤتي ثماره لدى الناخبين.

وكان استطلاع مشترك لنيويورك تايمز وكلية سيينا أجري في تشرين الثاني/نوفمبر قد أظهر أن 71 بالمئة من الناخبين السود في ست ولايات متأرجحة يؤيدون بايدن، بتراجع نسبته 20 بالمئة عن انتخابات 2020 حين بلغت نسبة التأييد 91 بالمئة، مقابل 22 بالمئة يؤيدون ترامب.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)