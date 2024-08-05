"بالألمانية فقط!"..طبيب يرفض تقديم العلاج لمن لا يتحدث اللغة

"نحن نتكلم الألمانية فقط"!.. هذه جملة وضعتها عيادة للأطفال في ألمانيا ليقرأها المرضى.. وُصف هذا الأمر بأنه تصرف "عنصري وتمييزي"، لكن الطبيب في العيادة يرى الأمر ضرورة، فما القصة؟

في عيادة أولريش كون، طبيب الأطفال في كيرشهايم أونتر تيك، القريبة من مدينة شتوتغارت الألمانية، عندما يدخل المرضى عيادة الأطفال هذه سيجدون لافتة مكتوبٌ عليها: "نحن نتحدث الألمانية فقط!"، بينما يجب على المرضى الذين لا يتحدثون الألمانية الحضور مع مترجم.

اللافتة الصغيرة المعلقة عند مكتب الاستقبال في عيادة الطبيب كانت كافية لإحداث ضجة كبيرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA، التي أوردت أن اللافتة قوبلت بغضبٍ على الإنترنت من قبل الأشخاص الذين وصفوا سياسة العيادة بأنها "عنصرية وتمييزية وغير عادلة".

لكن طبيب الأطفال أولريش كون، البالغ من العمر 60 عامًا، أصرّ على أن سياسة عيادته لا علاقة لها بالتمييز وأن دافعه الرئيسي هو تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال، وأوضح الطبيب كون في مقابلة مع DPA أن هناك عددٌ متزايدٌ من الآباء والأطفال الذين يصلون إلى العيادة لا يستطيعون فهم اللغة الألمانية، ما يجعل التواصل والعلاج الفعالين صعبين، إن لم يكن مستحيلا تقريبًا، وأضاف: "لم نتمكن ببساطة من توصيل المعلومات الطبية الحاسمة للمرضى وأولياء أمورهم"، شارحًا أن علاج الأطفال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإعطاء التطعيم، يتطلب التعرف على التاريخ الطبي للمريض مثل الحساسية. كذلك فإن وضع خطط علاجية لأمراض أخرى يصبح صعبًا وخطيرًا دون فهم لغة مشتركة.

يدير كون عيادته منذ أكثر من عقدين من الزمان ويرى حوالي 3500 طفل كل ربع سنة، في السنوات الأخيرة، يأتي المزيد والمزيد من المرضى من أصول مهاجرة إلى عيادته. ويقدر عدد الأطفال المهاجرين الذين يزورون عيادته بأنهم "واحد من كل اثنين".

ويشرح كون: "في سياق التطعيمات، نخاطر بانتهاك القانون المدني الألماني وحتى القانون الجنائي في كل مرة نعمل فيها بدون تواصل واضح"، مشددًا على أنه في حالة الطوارئ، لن يتم رفض المرضى وسيظلون يتلقون العلاج حتى بدون مترجم.

طبيبة أطفال تفحص رئة طفل صورة من: Robert Kneschke/Zoonar/picture alliance

بينما تشير اللافتة المثيرة للجدل الموضوعة في العيادة إلى أنه: "إذا لم يكن التواصل ممكنًا بسبب نقص مهارات اللغة الألمانية وعدم وجود مترجم، فسيتعين علينا رفض العلاج في المستقبل - باستثناء حالات الطوارئ" هذه.

هل هذا قانوني؟

وفقًا لكون، لم تكن هناك ردود فعل سلبية من المرضى. في الواقع، لاحظ أن العديد من الآباء، بما في ذلك أولئك من ذوي الخلفية المهاجرة، امتثلوا من خلال إحضار مترجمين إلى المواعيد. وبحسب ما ورد طلبت عيادة طب الأطفال الأخرى على بحيرة كونستانس الإذن باستخدام علامة مماثلة.

ووفقًا لجمعية أطباء ولاية بادن فورتمبيرج، يتمتع الأطباء بامتياز رفض العلاج في ظل ظروف مختلفة، بما في ذلك حواجز التواصل المهمة.

لكن رغم ذلك فإن ردود الفعل خارج العيادة، وخاصة على الشبكات الاجتماعية وفي المراجعات عبر الإنترنت، متباينة. في حين أعرب البعض عن تفهمهم، انتقد آخرون بشدة السياسة، ووصفوها بتعليقات "غير محترمة وعنصرية".

وقالت إحدى النساء اللاتي قابلتهن DPA إنه في حين كان من المقبول طلب وجود مترجم، إلا أنها لا تستطيع الموافقة على عدم علاجها من قبل طبيب لمجرد عدم التحدث باللغة الألمانية. وقالت المرأة التي لديها ابنة تبلغ من العمر 12 عامًا: "هناك إمكانيات أخرى بدلاً من مجرد رفض علاج المريض".

يعترف الطبيب كون بهذه الاتهامات لكنه يصر على أن السياسة ستظل قائمة. "نحن نعلم أن هذا ليس دافعنا – ولهذا السبب لست مهتمًا للغاية بآراء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بممارستنا. أنا أتعامل مع مرضاي وأولياء أمورهم. وهنا حيث ينجح الأمر"، صرح بحزم.

في النهاية، يعتقد كون وفريقه أن سياستهم ضرورية للعلاج الفعال والحماية القانونية، ويضيف: "هذه العلامة ليست تمييزية. لا علاقة لها بالتمييز بل بالواقع. إذا لم يكن هناك مترجم ولم يفهمنا المرضى، فلن يُسمح لنا فعليًا بمعالجتهم. إذا فعلنا ذلك على أي حال، فنحن نعمل باستمرار في منطقة رمادية قانونية".

معاناة من نقص الأطباء

يتقدم أطباء ألمانيا في السن، ويقل عدد الأشخاص الذين يحلون محلهم. في مايو/ أيار، ذكرت يورونيوز أن ما يقدر بنحو 80 ألف طبيب في ألمانيا تجاوزوا سن الستين، بينما يعرب العديد من الأطباء عن قلقهم من صعوبة العثور على شخص يتولى ممارستهم عند تقاعدهم.

يواجه نظام الرعاية الصحية في ألمانيا تحديًا خاصة عندما يتقاعد الأطباء دون بدائل كافية صورة من: Rainer Droese /localpic/imago images

بيانات الجمعية الوطنية لأطباء التأمين الصحي القانوني (KVB) لعام 2023 تشير إلى أن عددًا من الولايات الألمانية تعاني بالفعل من نقص الأطباء، ففي مدينة هامبورغ الشمالية، يوجد ما يقدر بنحو 1.9 طبيب عام لكل 1000 شخص، بينما في بريمن، لم يكن هناك سوى 444 طبيبًا عامًا يعيشون في المنطقة في عام 2023.

ومع ذلك، فإن ألمانيا في وضع أفضل بكثير مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. وفقًا لـ Statista، يوجد في ألمانيا حوالي 4.5 طبيب لكل 1000 نسمة بينما يوجد في فرنسا 3.4 فقط والولايات المتحدة حوالي 2.7.

قنبلة موقوتة إقليمية

منظمة الصحة العالمية حذرت من أن النقص في الأطباء في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية وآسيا الوسطى هو قنبلة موقوتة.

في 13 من البلدان الـ 44 التي أبلغت عن البيانات، يوجد قوة عاملة نسبتها 40% من الأطباء، العديد منهم وصل لعمر الـ55 عامًا أو أكثر ويقتربون من التقاعد. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن المنطقة تضم نحو 37 طبيبًا لكل 10 آلاف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد العاملون الطبيون الذين وردت أسماؤهم في الدراسة أنهم يعانون من ضعف الصحة العقلية. وقد ساهمت ساعات العمل الطويلة ونقص الموظفين وعدم كفاية الدعم الطبي في زيادة العبء الصحي العقلي الذي يعاني منه العاملون الطبيون.

مهاجر نيوز 2024

أنا ب. سانتوس