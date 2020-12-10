 باسم محاربة كورونا.. تغوّل عربي على الحريات وحقوق الإنسان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.12.2020

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سياسة واقتصاد

باسم محاربة كورونا.. تغوّل عربي على الحريات وحقوق الإنسان

تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

صورة من الأرشيف لرجل في دبي يرتدي الكمامة في بداية جائحة كورونا

صورة من الأرشيف لرجل في دبي يرتدي الكمامة في بداية جائحة كورونا

"تسييس وباء (كورونا) بهذا الشكل هو أمر أكثر من غير مسؤول، إنه مستهجن". كلام جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه في مستهلّ المؤتمر السنوي حول آفاق حقوق الإنسان في العالم أمس الأربعاء وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020)، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ديمقراطيات واستبداديات

وأمس الأربعاء أيضاً نشرت منظمة "إيديا" الدولية غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها والمتخصصة في وضع الديموقراطية في العالم تقريراً خلص إلى أن أكثر من ست من كل عشر دول في العالم اتخذت في مواجهة الوباء إجراءات تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديموقراطية. وحسب الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريباً فإن 61 بالمائة من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل "غير قانونية وغير متناسبة وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية" في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديموقراطية. وقامت 43 بالمائة من الدول الديمقراطية بهذا الخرق، بينما ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة لدى الأنظمة التي تعد استبدادية.

مختارات

لا علاج لمرض كوفيد-19 في الأفق المنظور، ولا لقاح تم البدء بإعطائه حتى الآن. بيد أن دراسة لباحثين في جامعة أمريكية توصلت إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من العدوى وتخفف التأثيرات والأعراض. فما هي؟

أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص بألمانيا وأكثر من 61 مليون عبر العالم وتسبب في وفاة 1.43 مليون إنسان بالعالم وذلك بعد مرور حوالي عام على تسجيل أولى الإصابات في العالم. فماذا نعرف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن؟

مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بكورونا في مصر، تتجه الأنظار إلى الحكومة لبلورة رؤية جديدة في مكافحة الوباء. الطواقم الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين هم الجنود الحقيقيون على جبهة كورونا الأمامية. كيف حالهم؟

في أغسطس/ آب الماضي رصد تقرير لـ "منظمة الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) تصاعداً في الهجمات الإلكترونية التي تستغل جائحة كورونا. المنظمة الدولية تحذر هذه المرة من عمليات "بيع للقاحات مزورة أو مسروقة".

جائحة كورونا قلبت حياتنا رأساً على عقب: المتعافون يتملكهم الخوف من تداعيات لاحقة. الكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم توديع موتاهم. ولكن ماذا عن الجنود المعلومين في الخطوط الأمامية ضد الفيروس: الأطباء والممرضين وغيرهم؟

وعود كثيرة قدمتها قمة العشرين لمواجهة مشاكل أبرزها تبعات جائحة كورونا الكارثية وتخفيف مديونية الدول الفقيرة، غير أن مواجهة هذا التبعات الكارثية على الصحة والاقتصاد والدول تتطلب أكثر من تقديم الوعود. فأين تكمن المشكلة؟

وصُنفت الهند - وهي دولة ديموقراطية - على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالاً تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات). وجاءت بعدها الصين ومصر وماليزيا وكوبا (7 مجالات). وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.

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ياسمين مصر لم يسلم من جائحة كورونا

أطباء نزلاء في سجون موبوءة

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، يرى في تصريح لـ DW عربية أن "الحكومات العربية تعاملت مع الوباء باعتباره فرصة لتعزيز قبضتها على السلطة، أكثر منه خطراً على حياة المواطنين". ويضرب الحقوقي المصري المقيم في فرنسا مثالاً على ما وقع: "بدلاً من العمل على تخفيف التكدس في السجون في ظروف إنسانية وصحية بائسة تسهل انتشار العدوى، توسعت أجهزة الأمن المصرية في أعمال القبض على المنتقدين للحكومة، بما في ذلك الأطباء الذين انتقدوا سياسة وزارة الصحة في مكافحة الوباء".

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في حزيران/ يونيو الماضي طلبت منظمة العفو الدولية من مصر الكف عن "مضايقة وترهيب" العاملين في مجال الرعاية الصحية "في الخطوط الأمامية" لتوجيههم انتقادات للحكومة خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19. وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان إنها وثّقت ثماني حالات لأشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم ستة أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ آذار/مارس بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة. وقبل مطالبة منظمة العفو بيومين، طالبت نقابة الأطباء المصريين، التي تمثل قرابة 110 ألف طبيب في مصر، بالإفراج عن أطباء محتجزين لانتقادهم إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت عدة تقارير لمنظمات حقوقية ذات مصداقية إلى تكدس السجناء والمعتقلين في السجون المصرية ووفاة بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا. وقد رصد آخرها، وهو تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في بداية أيلول/سبتمبر وفاة أربعة معتقلين بين 31 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر، ونددت المنظمة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية، التي تقول منظمات حقوقية إن عدد السجناء السياسيين لديها يناهز 60 ألف سجين.

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مشاهدة الفيديو 01:59

المغرب... أول دولة عربية تقدّم التطعيم المجاني ضد كورونا لمواطنيه

"ذريعة" للإسكات وتكميم الأفواه

في أيار/مايو 2020، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات أدخلت على قانون الطوارئ من شأنها توسيع صلاحياته. وقالت منظمات حقوقية إن هذه التعديلات أقرت بذريعة مكافحة فيروس كورونا الذي اتخذ "غطاء" لإضافة "سلطات قمعية جديدة". "السيسي حظر العفو على المشاركين في أعمال التجمهر والاحتجاجات، ولم يحظره على مرتكبي الجرائم الجنائية كالسرقة وغيرها"، يقول بهي الدين حسن.

وفي الجزائر، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً في 17 آذار/مارس يمنع التجمعات العامة كافة، بينها مسيرات الحراك. ويعتقد بهي الدين حسن وكثيرون أن السلطات الجزائرية "استغلت الوباء لوقف مسيرات الحراك وتمرير مشروع دستور جديد يعيد تكريس النظام القديم، دون نقاش عام".

وفي طرابلس الغرب أعلنت حكومة الوفاق الليبية في نهاية آب/أغسطس الماضي فرض حظر تجول شامل لوقف "انتشار فيروس كورونا"، فيما ربط مراقبون بين القرار واحتجاجات اندلعت قبل أيام على تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

وفي آب/أغسطس حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن على الإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات مناصرة للمعلمين، متهمة عمان باستغلال حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا لقمعها. ودعت المنظمة السلطات الى "رفع الحظر فوراً عن المظاهرات وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بما يتماشى مع المخاوف الصحية". وشددت المنظمة على أن "تذرّع الأردن بالصحة العامة لمنع جميع المظاهرات، هو ذريعة واضحة لإسكات المعارضة السلمية. لكن هذا القمع قد يثير في الواقع غضباً أوسع ضد القرارات التعسفية للسلطات".

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مشاهدة الفيديو 02:30

جدل حول تطبيق قطري يتعقب حالات الإصابة بالكورونا

هل فاقمت الجائحة أوضاع العمال الأجانب؟

في تشرين الثاني/نوفمبر قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قطر أن تنفذ بشكل فعال عملية الإصلاح الخاصة بتحسين أوضاع العمال الأجانب وأن "تنهي إفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب". وقالت ريجينا سبوتيل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا: "نرحب بالإصلاحات من حيث المبدأ. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزال العديد من الجوانب التي بها إشكاليات. ومع ذلك فإن التنفيذ معيب وفاتر فحسب". وقالت المنظمة إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مواطن الضعف للعمال، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الحركة على سبيل المثال، جعلت من الصعب على العمال السعي للحصول على العلاج إذا كانوا مرضى.

وفي السعودية وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثير من العمال الأجانب أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد العاملين الأجانب واتهموهم بنشر الوباء.

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تطبيقات تتبع.. لكن ماذا؟

في حزيران/يونيو حذّرت منظمة العفو الدولية من أن تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كورونا المستجد التي قامت الكويت والبحرين بتطويرها هي "من بين الأخطر فيما يتعلق بالخصوصية". ونقل البيان عن كلادويو غوارنيري، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية: "نحث الحكومتين البحرينية والكويتية على التوقف فوراً عن استخدام مثل هذه التطبيقات المنتهكة للخصوصية بشكلها الحالي" موضحاً أنهما تقومان "ببثّ مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني، ومن غير المحتمل أن يكون ذلك ضرورياً ومتناسباً في سياق استجابة الصحة العامة".

وذكرت منظمة العفو أن البحرين ربطت بين التطبيق ومسابقة على برنامج تلفزيوني اسمه "أنت في البيت؟"، وكان البرنامج يختار عشرة أرقام عشوائية مرتبطة بالتطبيق يومياً يتصل فيها للتحقق من وجود أصحابها في بيوتهم مقابل جوائز مالية للملتزمين.

ويرى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، أن "الحكومة في المغرب سعت هي أيضاً لتشديد قبضتها، بيد أن ردة فعل المجتمع المدني حد من تماديها.

خالد سلامة

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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