 انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس برعاية أممية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2021

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أخبار

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس برعاية أممية

قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.

صورة لوحدة تفتيش في طرابلس بتاريخ 4 سبتمبر 2021

يعطي المجتمع الدولي الأولوية في ليبيا لإجراء الانتخابات بالغة الأهمية والمحاطة في الوقت نفسه بشكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادة

انطلق اليوم الخميس (21 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في العاصمة طرابلس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" الذي يشارك فيه ممثلون عن عدد من الدول بهدف إعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد وفي وقت تحاول فيه ليبيا تجاوز عقد من الفوضى تلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

ويحضر المؤتمر الدولي الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتشو إضافة إلى وفود 31 دولة. 

وقبل انطلاقه بقليل ذكرت "قناة ليبيا بانوراما" أن الوفد الإماراتي الذي كان مشاركاً في المؤتمر غادر فور وصوله إلى مطار معيتيقة. بينما سيشارك كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،  ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ووزير خارجية إسبانيا " خوسيه مانويل الباريس، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي.

وسيمثل المغرب الذي احتضن عدداً من اللقاءات بين الفرقاء الليبيين المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، وفق ما أعلنه عنه موقع "هيسبريس"، وذلك إضافة لوفود وزارية عربية وإقليمية.

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"على الليبيين احترام نتائج الانخابات"

ومن المتوقع أن يتركز مجمل النقاش في المؤتمر على تحقيق مزيد من التوافق بخصوص عدة ملفات ليبية، على رأسها ملف المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحظر توريد الأسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. ونزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها. كما سيتركز النقاش على بناء الثقة من أجل الانتخابات القادمة والقبول بنتائجها، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وعودة السفارات إلى العمل من طرابلس. 

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنّ الهدف الحالي يكمن في بلورة "موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق" يساهم في "وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات". وتكمن الأولوية بالنسبة الى المجتمع الدولي في إجراء انتخابات بالغة الأهمية لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة. وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة قوله عند افتتاح المؤتمر إنه على الليبيين احترام نتيجة الانتخابات المقرر إجراؤها، مؤيداً إجراءها في موعدها. 

وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شُكّلت حكومة وحدة وطنية في ليبيا في مطلع العام بعد حوار ليبي-ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود الى انتخابات رئاسية حُدّدت في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر.

"نسخة ليبية من آلية برلين"

حسب الخبير في مركز "غلوبل إينيشياتيف" للأبحاث عماد الدين بادي كما نقلت عنه وكالة فرانس برس، فإنّ أحد أبرز التحديات يكمن في "التركيز على الحركة الحالية من أجل الإفادة منها للتوصّل الى استقرار ليبيا، لأنّ دولاً عدّة تريد لليبيا أن تستقرّ، حتى لو بشروطها الخاصة". وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في "التركيز على نتائج مؤتمر برلين لأن جزء من سبب عقد هذا المؤتمر هو التوصل الى نسخة ليبية من آلية برلين".

وغذّت الانقسامات الليبية تدخّلات خارجية من دول عدّة دعمت أطرافاً مختلفة في النزاع. وعُقد في برلين في مطلع العام الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا تعهّدت خلاله الدول بالعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.

وسيتطرق المؤتمر الى مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش. وسيتناول "دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عن وجود قرابة عشرين ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا. من بينهم روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.

وتقول طرابلس إنّ عدداً ضئيلاً من المرتزقة غادر البلاد. في بداية تشرين الأول/أكتوبر، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على "خطة عمل شاملة" لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أيّ جدول زمني لذلك.

ا.ف/ و.ب  (أ.ف.ب، رويترز، د ب أ)

  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنحل في ليبيا مصطفى عبدالجليل

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    مصطفى عبدالجليل

    يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.

  • محمود جبريل، أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام القذافي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمود جبريل

    يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

  • رئيس حزب الوطن الإسلامي في ليبيا عبدالحكيم بلحاج

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحكيم بلحاج

    كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.

  • محمد يوسف المقريف، أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد يوسف المقريف

    هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.

  • الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    نوري بوسهمين

    الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.

  • رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عقيلة صالح عيسى

    انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.

  • خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    خليفة حفتر

    يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.

  • فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    فايز السراج

    انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.

  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    محمد المنفي

    اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.

  • عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    عبدالحميد دبيبة

    تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.

  • موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي في ليبيا

    في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية

    موسى الكوني

    فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين


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