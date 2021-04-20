يعد اندماج المهاجرين هدف تسعى إليه الدول المستقبلة للهجرة. غير أن هناك جدلا حادا حول مفهوم الاندماج ونطاقه. ويشكل تعلم اللغة ومهنة وإيجاد فرصة عمل اللبنة الأساسية لأي عملية اندماج.

يحظى اندماج المهاجرين بأهمية متزايدة في ألمانيا خاصة وأوروبا عامة مع قدوم مئات الآلاف منهم مؤخرا هربا من الحروب والأزمات في سوريا والعراق وأفغانستان وبلدان أخرى. ويبرز هذا الاهتمام من خلال برامج خاصة لتعليم اللاجئين وتدريبهم وتوفير السكن والتأمين الصحي لهم، إضافة إلى توفير الإطار القانوني لاستيعاب الذين يحق لهم الإقامة في مجتمعهم الجديد.