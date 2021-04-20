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اندماج المهاجرين

يعد اندماج المهاجرين هدف تسعى إليه الدول المستقبلة للهجرة. غير أن هناك جدلا حادا حول مفهوم الاندماج ونطاقه. ويشكل تعلم اللغة ومهنة وإيجاد فرصة عمل اللبنة الأساسية لأي عملية اندماج.

يحظى اندماج المهاجرين بأهمية متزايدة في ألمانيا خاصة وأوروبا عامة مع قدوم مئات الآلاف منهم مؤخرا هربا من الحروب والأزمات في سوريا والعراق وأفغانستان وبلدان أخرى. ويبرز هذا الاهتمام من خلال برامج خاصة لتعليم اللاجئين وتدريبهم وتوفير السكن والتأمين الصحي لهم، إضافة إلى توفير الإطار القانوني لاستيعاب الذين يحق لهم الإقامة في مجتمعهم الجديد.

muslimische Familie mit verschleierten Frauen unter sich unternehmen einen Spaziergang in den Feldern bei Hofheim, Hessen, Deutschland Muslim Family with disguised Women under to Companies a Walk in the Fields at Hofheim Hesse Germany

كيف تؤثر جائحة كورونا على اندماج المهاجرين في ألمانيا؟ 20.04.2021

امتدت آثار جائحة كورونا لتصل للجهود المبذولة لإدماج المهاجرين في المجتمع الألماني. وتحذر دراسة صادرة حديثا من "تلاشي" كل ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية، كما تستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحقيق الاندماج. ما هي؟
BERLIN, GERMANY - MARCH 09: German Chancellor Angela Merkel (R) and the German governments integration commissioner Annette Widmann-Mauz attend an integration summit on March 9, 2021 in Berlin, Germany. (Photo by Tobias Schwarz - Pool/Getty Images)

في 100 خطوة.. ألمانيا ترسم خارطة طريق للاندماج 12.03.2021

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقادة الدولة والمجتمع المدني اللمسات الأخيرة على خطة تحسين اندماج المهاجرين بالمجتمع الألماني ونظام التعليم وسوق العمل. الخطة تحدد خارطة طريق للعقد القادم.
Oct. 16, 2020 German Chancellor Angela Merkel speaks during a media conference at the end of an EU summit in Brussels, Friday, Oct. 16, 2020. European Union leaders met for the second day of an EU summit, amid the worsening coronavirus pandemic, to discuss topics on foreign policy issues. (Kenzo Tribouillard, Pool via AP) |

ميركل ترفض منح حكومتها صلاحيات استثنائية لمواجهة كورونا 19.10.2020

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.
Strassenszene Sonnenallee, Berlin-Neukölln. Bei Anwohnern, aber auch über Berlin hinaus, heisst die Strasse auch ?Arabische Straße?. Viele arabisch- syrische Migranten und Flüchtlinge haben sich hier etabliert in einer quasi Parallelwelt als Gemüsehändler, Frisör, Bäcker, mit Läden für arabische Brautmoden oder Reisebüro. Die Kehrseite: die Strasse, dass Kiez gilt auch als sozialer Brennpunkt und wird immer wieder mit arabischen Clans in Verbindung gebracht.Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

قمة الاندماج ـ صعوبات مضاعفة تواجه المهاجرين في زمن كورونا 19.10.2020

دعت المستشارة أنغيلا ميركل لعدم إغفال جهود إدماج المهاجرين في ألمانيا في ظل جائحة كورونا. من جهتها عبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مخاوفها من التأثيرات السلبية لكورونا على جهود اندماج المهاجرين بأوروبا.
Berlin, 14.02.08 JE - Deutschkurs fuer Araber in der Deutsch-Arabischen Gemeinde in Berlin-Neukoelln. | Verwendung weltweit

اندماج المهاجرين ـ عوامل غير متوقعة لاكتساب اللغة الألمانية 21.08.2020

أظهرت دراسة ألمانية أن المدرسين من أصول مهاجرة لهم تأثير إيجابي على اكتساب المهارات اللغوية لطلابهم. ويعتبر تعلم الألمانية حجر الزاوية لسياسة اندماج اللاجئين والمهاجرين، لأنها شرط لدخول سوق العمل والاندماج في المجتمع.
ARCHIV 2011 *** ARCHIV - Menschen stehen am Dienstag (01.02.2011) Schlange im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - das jobcenter in Gelsenkirchen. Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge - rund 930 000 Menschen sind länger als ein Jahr arbeitslos. Die Zahl steht für einen sozialen Misstand in Deutschland, der unabhängig vom Konjunkturhoch seit Jahren hartnäckig besteht. Droht die Lage mit den Flüchtlingen nun statt besser noch schlimmer zu werden? Foto: Julian Stratenschulte dpa/lnw (Zu dpa Flüchtlinge und Arbeitslose - wie Regierung Jobcenter wappnen will) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مسؤول ألماني: معظم المهاجرين واللاجئين غير مهتمين بالاندماج 08.02.2019

في تصريحات صحفية أعرب مسؤول ألماني عن شكوكه في رغبة الكثير من اللاجئين والمهاجرين لتعلم اللغة والاندماج، داعيا إلى توفير فرص عمل وتعليم لهم. كما طالب القطاع الاقتصادي بالمساهمة أكثر في ولوج هؤلاء في سوق العمل.
Ein Fluechtling aus Afrika arbeitet in einer Holzwerkstatt in der Ausbildungsvorbereitung fuer Fluechtlinge der Qualifizierungswerkstatt zur Berufsausbildung und einen handwerklichen Beruf des Traegers arrivo Berlin, 17.12.2015. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMichaelxGottschalkx a Refugee out Africa works in a Wood workshop in the Ausbildungsvorbereitung for Refugees the to Vocational training and a craft Occupation the Arrivo Berlin 17 12 2015 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xMichaelxGottschalkx

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تطور اندماج المهاجرين 20.01.2019

مزيد من المهاجرين يشغلون أماكن عمل ويبرهنون على نتائج أفضل في المدرسة: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سجلت تطوراً حاصلاً في اندماج الأجانب في ألمانيا. والتحديات تبقى قائمة أمام أصحاب الدخل المنخفض.
Passanten, Schuhstrasse, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland Schuhstrasse Braunschweig Niedersachsen Deutschland *** Passers-by Shoe street Brunswick Lower Saxony Germany Shoe street Brunswick Lower Saxony Germany

غالبية الألمان تقر بمشكل العنصرية وبنجاح ادماج المهاجرين القدامى 03.08.2018

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعتبر أن اندماج المهاجرين الذين استقروا في البلاد لمدة طويلة، جيد وناجح. فيما أقرت أغلبية أيضا بوجود مشكل العنصرية.
ARCHIV - 27.06.2018, Russland, Kasan: Fußball, WM, Vorrunde, Gruppe F, 3. Spieltag: Südkorea - Deutschland in der Kasan-Arena. Mesut Özil aus Deutschland führt den Ball. (zur dpa-Berichterstattung zum Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft vom 23.07.2018) Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

قضية اللاعب أوزيل .. ضربة لنموذج الاندماج في ألمانيا؟ 23.07.2018

يستمر الجدل حول اللاعب الدولي مسعود أوزيل ليتخذ بعدا سياسيا أعمق باعتباره نموذجاً للاندماج في ألمانيا. القضية أثارت موجة من ردود الفعل وطرحت التساؤل حول مدى انفتاح ألمانيا على موضوع اندماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع.
Thema Griechen werden bei der Einreise nach Deutschland drangsaliert Copyright: Anthee Carassava, DW, Athens, Nov 2017 Travellers from Greece corralled at a separate section of the airport in Stuttgart to face unprecedented passport checks

القبض على مهاجرين في مطارات يونانية يحملون جوازات سفر مزورة 03.04.2018

ألقت الشرطة اليونانية مجددا القبض على العديد من المهاجرين كانوا يحاولون السفر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي باستخدام جوازات سفر مزورة. كما قدمت المفوضية الأوروبية مساعدات إضافية لأثنيا من أجل تحسين اندماج المهاجرين.
ARCHIV 2003 ++++ NLD-20030307-UTRECHT: ARCHIVE PICTURE of March 7th 2003 of women wearing burka's who arrive at a public hearing of the Commission Equal Treatment. Two girls at the Regional Education Centre in Amsterdam, went to this commission because the Education Centre launched a official ban on wearing a burka. Minister Van der Hoeven (Education) wants a ban on burka's at school. She thinks that teachers and students should not wear the islamic garment in class. Van der Hoeven wrote it in her diary on internet. ANP FOTO/ROBERT VOS |

ابتداءً من يوم الأحد يُحظر لبس النقاب في الأماكن العامة بالنمسا 29.09.2017

بعد فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يبدأ في النمسا يوم الأحد المقبل سريان قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، وهو إجراء اتخذه الائتلاف الحاكم من الاشتراكيين والمحافظين وسط نقاش حاد حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.
ARCHIV - Migranten und Migrantinnen stehen auf einer Treppe im Bundeskanzleramt in Berlin (Zoomeffekt - Archivfoto vom 01.10.2008). Hessen soll aus Sicht der CDU- Landtagsfraktion weiter Vorreiter bei der Integration von Zuwanderern bleiben. Als Beispiele nannte der Unions-Abgeordnete Bellino die Vorlaufkurse zur frühen Sprachförderung und das Aufklärungsprojekt für Vorbeter und für weibliche Mitglieder der Moscheen. Gleichzeitig müsse noch mehr für die Schul- und Berufsbildung von Zuwanderern getan werden. Foto: Rainer Jensen (zu lhe 7260 vom 26.01.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تراجع نسبة الألمان الذين يرون في الهجرة أكبر تحد يواجه البلاد 19.09.2017

يبدو أن عدد الألمان ممن يعتقدون أن الهجرة وعملية اندماج المهاجرين من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، في تراجع ملحوظ، جاء ذلك في استطلاع حديث للرأي قام به معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي.

جم أزدمير: "اندماج المهاجرين في ألمانيا ليس مرغوبا به من قبل الجميع" 20.07.2017

في لقاء خاص مع DW اتهم جم أزدمير مرشح حزب الخضر لانتخابات ألمانيا، دولا من ضمنها تركيا وروسيا بأنها لا تدعم اندماج مواطنيها في المجتمع الألماني.
Teilnehmer sitzen am 14.04.2016 in einem Integrationskurs (BAMF-Kurs) an der inlingua Sprachschule Hannover (Niedersachsen). Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit über die Flüchtlingspolitik auf ein Integrationsgesetz mit Angeboten und Sanktionen verständigt. Integrationskurse sollen in Zukunft verpflichtend sein. Wer die Mitwirkung daran ablehnt oder abbricht, dem werden Leistungen gekürzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa-Korr Deutschland begreifen - Einblicke in einen Integrationskurs in Hannover vom 14.06.2016) © picture-alliance/dpa/J.Stratenschulte

اندماج المهاجرين في ألمانيا ـ مسافة الألف ميل تبدأ باللغة! 28.05.2017

من أجل زيادة فرص البقاء والعيش في ألمانيا يحتاج المرء إلى تعلم اللغة وإلى معرفة معلومات عامة عن المجتمع الألماني، وهي أمور يتم تعلمها في دورات الاندماج التي زاد الإقبال عليها بنسبة 90%، وهذه هي الخطوة الأولى من ألف خطوة.
Deutschland Köln Proteste nach sexuellen Übergriffen

الاعتداءات الصادمة في كولونيا.. مشاهد وردود فعل حادة 06.01.2016

أثارت سلسلة الاعتداءات الجماعية التي تعرضت لها أكثر من مائة امرأة ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا سخطا ألمانيا كبيرا على المستوى السياسي والشعبي وردود أفعال قوية، وفتحت النقاش مجددا حول اندماج المهاجرين في ألمانيا.
Autor: Elisabeth Jahn Schloss Bellevue in Berlin mit Touristen aus San Francisco

الرئيس الألماني يعتزم تجنيس أجانب في قصره 16.05.2014

بمناسبة مرور 65 عاماً على إقرار الدستور الألماني أعلن الرئيس الألماني إقامة حفل في قصر الرئاسة "بيليفو" ببرلين لتجنيس 22 مواطناً ألمانياً جديداً، ينحدرون من عدة دول من بينها تركيا وإيران وإسرائيل.
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