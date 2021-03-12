 اليمن- الحوثي تقصف مطار أبها ومساعٍ أمريكية لوقف الحرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2021

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أخبار

اليمن- الحوثي تقصف مطار أبها ومساعٍ أمريكية لوقف الحرب

أكد متحدث عسكري باسم الحوثي أن الجماعة وجهت ضربة بطائرات مسيرة لأهداف عسكرية سعودية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه واشنطن إنها تسعى لتنشيط الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

هجوم بطائرات مسيرة على شركة ارامكو السعودية - أرشيفية

تواصل جماعة الحوثي استهداف نقاط استراتيجية في العمق السعودي فيما بدأت واشنطن جهوداً دبلوماسية لإنهاء الحرب

قال متحدث عسكري باسم الحوثي إن الجماعة نفذت عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

وقال العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "هذا الاستهداف يأتى في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا."

 

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تسعى الولايات المتحدة عبر بوابة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن سياسيا، في الوقت ذاته تدين إلى جانب دول غربية أخرى "التصعيد الكبير" للهجمات ضد السعودية من قبل المتمردين الحوثيين.

وقال "تحالف دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين (15 مارس/آذار 2021) إنه دمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في تصريح أدلى به للتلفزيون السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم إن" تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط".

واضاف المالكي "أن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط "، مشيرا إلى أن  "المنظومة الدفاعية نجحت في إسقاطها وتدميرها فور رصدها".

جهود دبلوماسيبة أمريكية

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المتحدث نيد برايس في بيان "لقد أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 بعدما طردت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يقاتلون نظاماً فاسداً.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، د ب أ)

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