 التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه لعشر مُسيرات حوثية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2021

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أخبار

التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه لعشر مُسيرات حوثية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدميره لعشر طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويتزامن هذا التصعيد مع جهود دولية لإنهاء صراع، يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Protest

نقلت قناتا الإخبارية والعربية اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) عن التحالف بقيادة السعودية قوله إنه دمر عشر طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها  جماعة الحوثي  المتحالفة مع إيران. وذكرت القناتان أن التحالف رصد عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون دون تحديد عددها الإجمالي أو اتجاه إطلاقها.

وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة. وتقاتل الحركة التحالف العسكري منذ تدخله في الحرب الأهلية اليمنية في مارس/ آذار 2015.

وكان التحالف قد قال في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت إنه اعترض سبع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه خميس مشيط بالإضافة إلى طائرة أطلقت صوب جازان في الجنوب خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وكثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي يُنظر إليه إلى حد كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

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وينفي الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ويسيطرون الآن على معظم الشمال، أنهم أداة في يد طهران ويقولون إنهم يقاتلون نظاماً فاسداً وعدواناً أجنبياً.

كما اشتد القتال على الأرض في  اليمن في محافظتي مأرب وتعز. وتسببت الحرب، التي بلغت حالة من الجمود العسكري منذ سنوات، في مقتل عشرات الآلاف ووضعت اليمن على شفا المجاعة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية يوم الجمعة إن مستشفى الثورة في تعز عالج 28 شخصا مصابا في اشتباكات عنيفة منذ يوم الأربعاء وإن المستشفى نفسه تعرض لنيران مدافع، مما أدى إلى إصابة ثلاثة بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما. وفي مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، قُتل مئات المقاتلين من الجانبين.

ح.ز/ ع.غ (رويترز)

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