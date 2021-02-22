التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه لعشر مُسيرات حوثية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدميره لعشر طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويتزامن هذا التصعيد مع جهود دولية لإنهاء صراع، يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
نقلت قناتا الإخبارية والعربية اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) عن التحالف بقيادة السعودية قوله إنه دمر عشر طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وذكرت القناتان أن التحالف رصد عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون دون تحديد عددها الإجمالي أو اتجاه إطلاقها.
وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة. وتقاتل الحركة التحالف العسكري منذ تدخله في الحرب الأهلية اليمنية في مارس/ آذار 2015.
وكان التحالف قد قال في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت إنه اعترض سبع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه خميس مشيط بالإضافة إلى طائرة أطلقت صوب جازان في الجنوب خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.
وكثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي يُنظر إليه إلى حد كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وينفي الحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 ويسيطرون الآن على معظم الشمال، أنهم أداة في يد طهران ويقولون إنهم يقاتلون نظاماً فاسداً وعدواناً أجنبياً.
كما اشتد القتال على الأرض في اليمن في محافظتي مأرب وتعز. وتسببت الحرب، التي بلغت حالة من الجمود العسكري منذ سنوات، في مقتل عشرات الآلاف ووضعت اليمن على شفا المجاعة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية يوم الجمعة إن مستشفى الثورة في تعز عالج 28 شخصا مصابا في اشتباكات عنيفة منذ يوم الأربعاء وإن المستشفى نفسه تعرض لنيران مدافع، مما أدى إلى إصابة ثلاثة بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما. وفي مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، قُتل مئات المقاتلين من الجانبين.
ح.ز/ ع.غ (رويترز)
تستمر المعارك العنيفة في مأرب اليمنية بين الجيش التابع لحكومة هادي وقوات الحوثيين. وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن قتلى بالعشرات بين صفوف الطرفين، تشير أنباء أن الحوثيين حققوا بعض التقدم في محاولة للسيطرة على المدينة.
أكدت الخارجية الألمانية أن المساعدات المالية وحدها غير قادرة على حل معضلات الأزمة اليمنية، وجاء هذا الموقف على هامش انعقاد مؤتمر مساعدات دولي تنظمه الأمم المتحدة لمنع المجاعة في اليمن وسط تواصل الحرب الأهلية في البلاد.
أسباب عدة منها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة، جعلت الإمارات تسرع من وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي والعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ.